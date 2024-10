Guvernul intervine în scandalul Nordis și ia primele măsuri. Marcel Ciolacu: ”Legislaţia urmează să fie modificată”

Premierul Marcel Ciolacu intervine în scandalul de proporții în care este implicată firma Nordis Group și anunță că ”legislația dezvoltatorilor imobiliari urmează să fie modificată”.

”Acolo trebuie intervenit legislativ”

Președintele PSD a afirmat că care şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală o serie de nereguli legate de promisiunile de vânzare ale unor apartamente dezvoltate de Nordis Group, firma soțului ei.

ADVERTISEMENT

“Nu am avut nicio discuţie. (…) Am înţeles tot, şi direcţionarea pe care o doriţi, nu am nicio problemă. Nu am văzut nicio modificare legislativă care să o avantajeze pe doamna Vicol în vreo afacere. Dacă dumneavoastră îmi aduceţi această dovadă, vă stau la dispoziţie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat cum se raportează la ancheta desfășurată în cazul Nordis, Marcel Ciolacu a răspuns: “Cred că şi acolo trebuie intervenit legislativ şi am avut o discuţie cu colegii mei ca astfel de lucruri să nu se mai poată întâmpla”.

ADVERTISEMENT

”Cele sesizate nu trebuie să se mai întâmple”

De asemenea, șeful Executivului a ținut să precizeze faptul că “o să vedeţi astăzi, am luat legislaţia şi din Franţa, am luat şi legislaţia din Germania”.

”În momentul acesta au făcut un grup de lucru la Parlament, a făcut domnul Simonis, şi o să vină dânşii cu o propunere legislativă, ceea ce mi se pare foarte corect.

ADVERTISEMENT

Eu nu sunt judecător, nu sunt procuror, dar, cu adevărat, cele sesizate nu trebuie să se mai întâmple şi cel mai uşor modifici legea”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Potrivit liderului PSD în Franţa, ”de exemplu, nu ai voie să percepi un avans mai mare de 10% la un bloc, la nişte locuinţe, la spaţii locative pe care nu le-ai construit. Sau se merge pe sistemul de asigurare, ni se pare normal să modificăm legislaţia în acest sens”.

ADVERTISEMENT

Mai mult, el a menționat că la o candidatură pentru alegerile parlamentare din decembrie.

“Doamna Vicol nu şi-a exprimat, până acum, dorinţa să candideze şi niciun preşedinte de organizaţie nu a venit să o propună pe doamna Vicol pe listă, ca să închidem şi acest subiect”, a conchis Marcel Ciolacu.