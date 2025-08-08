Guvernul nu aprobă azi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii. UDMR respinge proiectul

În cadrul ședinței de joi, Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să nu aprobe proiectul de lege privind pensiile din Pilonul 2. Potrivit unor surse politice, UDMR s-a opus acestei propuneri

Guvernul nu aprobă azi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii

Potrivit informațiilor Digi24, confirmate și de liberalul Florin Roman, executivul nu va decide astăzi dacă proiectul va fi legiferat.

„Aflu că le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern, pe acest subiect”, a scris Florin Roman pe Facebook.

Vorbim despre , printre care faptul că cei ce astăzi contribuie la acest fond, la momentul pensionării, adică la 65 de ani, nu vor mai putea retrage , ci doar maxim 25%. O altă prevedere a proiectului se referă la retrageri lunare din restul de sumă, timp de 10 ani, însă nu mai mari de 1.200 de lei.

„Conform proiectului de lege, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private. Acestea vor fi administrate de către societăţi specializate, denumite furnizori de pensii private, autorizaţi de către ASF.

Furnizorii de pensii private pot fi: administratorii de fonduri de pensii private; societăţile de asigurare de viaţă; societăţile de administrare a investiţiilor; societăţile de plată a pensiilor private constituite în baza legii, ca societăţi pe acţiuni, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UDMR respinge modificările la Pilonul 2 de pensii

Mai mult, UDMR respinge aceste măsuri propuse pentru Pilonul 2 de pensii, după cum a anunțat liderul formațiunii, Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, în coaliție nu s-au discutat aceste prevederi, iar partidul său este împotriva oricăror propuneri privind limitarea accesului oamenilor la fondurile proprii constituite din contribuții.

„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință. În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, a declarat Kelemen Hunor într-o postare pe Facebook.

De ce este nevoie de schimbări la Pilonul 2 de pensii

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat motivele pentru care s-ar impune modificări la Pilonul 2 de pensii. El a spus că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 20%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare.

Mai simplu spus, având în vedere că în 2024 peste 80.000 de persoane au ieșit la pensie și și-au retras banii din pilonul doi, în anii următori sunt așteptate alte câteva milioane de persoane, lucru ce ar duce la o gaură masivă în bugetul de stat.

„Mecanismul este construit pe două forme de extracție a pensiei private: pensia de tip retragere programată care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului cumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata de viață a participantului. În completare acestor două forme de plată este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene”, a spus Petrescu.

El a mai adăugat că în nicio altă țară europeană banii din fondul de pensie privată nu se retrag integral. Mai mult, schimbările la sistemul de pensii Pilon 2 reprezintă o cerință pentru aderarea României la OCDE.