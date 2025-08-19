Guvernul oferă noi ajutoare românilor afectați de inundațiile din iulie. Vestea făcută publică de premierul Ilie Bolojan

Premierul României Ilie Bolojan aduce o veste bună în cursul zilei de marți, 19 august. oferă noi ajutoare românilor care au fost afectați de inundațiile din iulie. Vestea făcută publică de politician are legătură cu două inițiative.

Guvernul oferă noi ajutoare românilor afectați de inundațiile din iulie

Guvernul va da bani în plus oamenilor care au rămas fără case, după severe din luna iulie. La momentul respectiv mai multe persoane din Maramureș, Suceava și Neamț au rămas fără case și agoniselile de-o viață.

Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan înainte de ședința planificată pentru 19 august 2025. Premierul României a transmis că are în vedere două proiecte de hotărâre. Acestea au legătură cu acordarea de ajutoare pentru reabilitarea infrastructurii publice.

Banii vor fi alocați autorităților din judeţul Maramureş. Executivul urmează să aloce o sumă din Fondul de intervenţie pus la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2025. Finanțele vor ajunge în localitatea Rona de Sus din judeţul Maramureş.

De asemenea, Guvernul are în plan să aloce o sumă importantă pentru sprijinirea directă a familiilor care au rămas fără locuințe. În acest context, Ilie Bolojan anunță că se au în vedere casele din județele Neamț și Suceava.

Ilie Bolojan, anunț pentru sinistrați

Ilie Bolojan a promis noi ajutoare pentru sinistrații din Suceava și Neamț încă de la începutul lunii august. Premierul României a transmis la acel moment că vrea să ia măsuri imediate pentru a reduce impactul inundațiilor.

„Urmează ca după publicarea hotărârii să începem demersurile, împreună cu colegii noştri de la Ministerul Muncii, pentru distribuirea acestor sume, în aşa fel încât oamenii să poată să îşi refacă cât mai repede casele afectate”, a spus premierul României, Ilie Bolojan, la începutul ședinței de Guvern, scrie .

În aceeași notă, sinistrații au fost informați că ajutoarele vor fi acordate pe baza evaluărilor. Acestea vor fi făcute de către comisiile de la nivel local. Astfel, se vor aloca sume cuprinse între 15.000 şi 30.000 de lei pe locuinţă. Cea mai mare valoare este dată pentru casele distruse în totalitate.