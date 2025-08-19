News

Guvernul oferă noi ajutoare românilor afectați de inundațiile din iulie. Vestea făcută publică de premierul Ilie Bolojan

Guvernul va da bani în plus oamenilor care au rămas fără case, după inundațiile din iulie. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan.
Alexa Serdan
19.08.2025 | 15:09
Guvernul ofera noi ajutoare romanilor afectati de inundatiile din iulie Vestea facuta publica de premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan anunță noi ajutoare pentru persoanele afectate de inundațiile din iulie. Sursa foto: hepta.ro. Colaj: Fanatik

Premierul României Ilie Bolojan aduce o veste bună în cursul zilei de marți, 19 august. Guvernul oferă noi ajutoare românilor care au fost afectați de inundațiile din iulie. Vestea făcută publică de politician are legătură cu două inițiative.

ADVERTISEMENT

Guvernul oferă noi ajutoare românilor afectați de inundațiile din iulie

Guvernul va da bani în plus oamenilor care au rămas fără case, după inundațiile severe din luna iulie. La momentul respectiv mai multe persoane din Maramureș, Suceava și Neamț au rămas fără case și agoniselile de-o viață.

Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan înainte de ședința planificată pentru 19 august 2025. Premierul României a transmis că are în vedere două proiecte de hotărâre. Acestea au legătură cu acordarea de ajutoare pentru reabilitarea infrastructurii publice.

ADVERTISEMENT

Banii vor fi alocați autorităților din judeţul Maramureş. Executivul urmează să aloce o sumă din Fondul de intervenţie pus la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2025. Finanțele vor ajunge în localitatea Rona de Sus din judeţul Maramureş.

De asemenea, Guvernul are în plan să aloce o sumă importantă pentru sprijinirea directă a familiilor care au rămas fără locuințe. În acest context, Ilie Bolojan anunță că se au în vedere casele din județele Neamț și Suceava.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Ilie Bolojan, anunț pentru sinistrați

Ilie Bolojan a promis noi ajutoare pentru sinistrații din Suceava și Neamț încă de la începutul lunii august. Premierul României a transmis la acel moment că vrea să ia măsuri imediate pentru a reduce impactul inundațiilor.

ADVERTISEMENT
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Digisport.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa

„Urmează ca după publicarea hotărârii să începem demersurile, împreună cu colegii noştri de la Ministerul Muncii, pentru distribuirea acestor sume, în aşa fel încât oamenii să poată să îşi refacă cât mai repede casele afectate”, a spus premierul României, Ilie Bolojan, la începutul ședinței de Guvern, scrie digi24.ro.

În aceeași notă, sinistrații au fost informați că ajutoarele vor fi acordate pe baza evaluărilor. Acestea vor fi făcute de către comisiile de la nivel local. Astfel, se vor aloca sume cuprinse între 15.000 şi 30.000 de lei pe locuinţă. Cea mai mare valoare este dată pentru casele distruse în totalitate.

ADVERTISEMENT
Omul de încredere al lui Vladimir Putin, laude pentru Trump, critici pentru europeni:...
Fanatik
Omul de încredere al lui Vladimir Putin, laude pentru Trump, critici pentru europeni: „Vor doar să livreze arme Ucrainei”
Un șofer din Dâmbovița a fost amendat cu 1.800 de lei pentru o...
Fanatik
Un șofer din Dâmbovița a fost amendat cu 1.800 de lei pentru o parcare neregulamentară. Cum a fost depistat
Unde va locui Traian Băsescu după ce-și va recăpăta privilegiile. Fostul președinte nu...
Fanatik
Unde va locui Traian Băsescu după ce-și va recăpăta privilegiile. Fostul președinte nu va sta într-o vilă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'....
iamsport.ro
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'. Mircea Sandu aruncă BOMBA în legătură cu numirea 'Regelui' la naționala României
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!