Guvernul Orban, criticat dur de economistul Adrian Câciu. Mesajul, susţinut apăsat de Victor Ponta

Victor Ponta distribuit pe pagina de Facebook o listă cu acuzații dure asupra Guvernului Orban. Criticile vin din partea economistului Adrian Câciu.

”Măștile gratuite nu au ajuns la persoanele vulnerabile, tabletele nu au ajuns la copii, granturile nu au intrat în conturile IMM-urilor,” a scris Câciu. Acesta are o listă cu 10 acuzații la adresa celor aflați la conducere.

Mesajul a fost agreat de Victor Ponta, care le cere românilor să vină și să voteze o schimbare pe 6 decembrie la alegerile parlamentare.

Victor Ponta și Adrian Câciu critică Guvernul Orban

Adrian Câciu a mai scris că cei de la conducere ”au distrus economia locală” care nu-și va reveni ”mai devreme de trei ani”.

”Au promovat incompetenți in toate funcțiile de prim rang ale statului român. Au vulnerabilizat 19 milioane de persoane care nu mai au perspectiva zilei de mâine.” – Adrian Câciu.

Liderul Pro România, Victor Ponta, nu a ratat nici el prilejul de a critica Guvernul condus de premierul Ludovic Orban. Într-o emisiune TV, Ponta a vorbit despre situația complicată din școli și despre faptul că o generație de copii poate fi afectată de această criză a educației.

”Criza medicala va trece intr-un an. Criza economica sa zicem ca trece in doi ani. Dar criza educatiei va trece intr-o generatie. Englezii au scos deja primul studiu cu ce s-a intamplat cu copiii care nu au mers la scoala in primavara si rezultatele au fost cu 20% mai slabe. Nu am inteles cine a zis sa se inchida scolile. Toti specialistii, toti profesorii, au zis sa lase scolile deschise.

Vreau ca copiii mei sa mearga la scoala. Nici macar obligatoriu, daca vrei sa iti protejezi copilul nu ti-l iau cu forta. Dupa 6 decembrie chiar o sa conduc miscarea parintilor impotriva guvernului. Eu sper, totusi, sa nu mai fie guvernul Orban si noul guvern sa deschida scolile.”, a declarat Victor Ponta la Romania TV

Ce a scris economistul Adrian Câciu pe Facebook

”Este 16 noiembrie și :

1. Mastile gratuite nu au ajuns la persoanele vulnerabile.

2. Tabletele nu au ajuns la copii

3. Granturile nu au intrat in conturile IMM-urilor.

4. Nu a fost definit consumatorul vulnerabil in sectorul energetic desi piața este in curs de liberalizare completă.

5. Producătorii sunt nevoiti să vândă în aer liber sau pe trotuare dar vanzarile au scăzut cu 40% pentru că au fost speriați consumatorii. Agricultura înregistrează o pierdere de 14% in acest an dupa ce a crescut cu 27,5% in anii anteriori. Pierdere valorica neta: 10 miliarde euro.

6. Vânzările de teren agricol sunt blocate in intreaga tara de peste 2 luni.

7. Sistemul sanitar intră in colaps.

8. Nicusor Dan lasa lumea sa înghețe in blocuri.

9. Cei 1 milion de specialisti ai PNL nu exista. Au dat STB-ul la un pemepist la fel de profesionist ca si ei. Mai pun niste directori pe la spitale si au incheiat programul real de guvernare care a constat doar in sinecuri.

10. Banii europeni, cele 80 de miliarde de euro sunt blocați pentru ca Siegfried si alti politruci nu inteleg un lucru minimal: daca vrei sa conditionezi fondurile europene de statul de drept trebuie sa il definești foarte precis in 27 de feluri, în lipsa unei Constituții Europene.”

Econimistul a concluzionat: ”Sa fiți sănătoși. Ăștia sunt praf!”