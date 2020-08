Guvernul Orban refuză să plătească alocații dublate și va contesta acest lucru la CCR

Guvernul Orban se pregătește să conteste, din nou, dublarea alocațiilor la Curtea Constituțională a României.

Banii vor ajunge, în cele din urmă, la copii, dacă judecătorii vor decide acest lucru a doua oară.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține că Guvernul va lua o decizie privind sesizarea CCR în legătură cu respingerea în Parlament a ordonanței de urgență care prevedea creșterea etapizată a alocațiilor pentru copii.

Guvernul Orban refuză să dubleze alocațiile, pentru că nu are bani

Alexandru insistă că Guvernul va dubla „etapizat” alocațiile, respectând Constituția, însă PSD le reproșează celor din PNL că refuză să mărească alocațiile și pensiile, așa cum este scris în lege.

„O decizie pe această chestiune o vom lua în echipa guvernamentală şi o vom anunţa public”, a declarat Violeta Alexandru. Ministrul nu a putut da un răspuns concret când a fost întrebată pe ce temei va ataca Guvernul la CCR această lege privind dublarea alocațiilor.

Alexandru insistă că alocațiile, și cel mai probabil și pensiile, nu vor majorate așa cum prevede legea pentru că Guvernul ar da dovadă de „reponsabilitate”.

„Politica populistă de a dubla, de a tripla peste noapte ne face rău în primul rând pentru că bulversează bugetul, nu are o implicare a sursei bugetare şi practic scindează societatea. În a doilea rând ne pune pe noi ca şi când am fi în defensivă şi nu este cazul; am crescut alocaţiile şi vor ajunge la dublare în etape. a dubla, a tripla.. de ce nu ne-am fi dorit, pentru că suntem în an electoral, să facem un gest de populism? Pentru că suntem responsabili”, a punctat ministrul.

Alexandru a admis că alocațiile vor fi dublate dacă judecătorii CCR vor decide, fără echivoc, acest lucru.

„Să ştiţi că noi decizia am luat-o în linie cu litera şi spiritul hotărârii Curţii Constituţionale. Deci, din moment ce ne-am preocupat să urmărim conţinutul Curţii, aşteptarea mea este să nu se întâmple acest lucru. Cu toate acestea, bineînţeles că respectăm decizia Curţii şi veţi vedea la momentul respectiv care este abordarea, dar în niciun caz nu veţi auzi de la vreun reprezentant al PNL că nu respectă legea sau că încearcă să se eschiveze. Trebuie să fim conştienţi toţi că din buget – şi bugetul acesta nu înseamnă nişte bani care vin din eter, sunt banii celor care muncesc şi plătesc taxe şi impozite – dacă economia nu-şi revine şi oamenii nu muncesc, nu sunt sume la buget. Toţi aceşti bani înseamnă bani care vin din economie”, a adăugat ministrul.

Declarațiile Violetei Alexandru vin în contextul în care Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care respinge ordonanța de urgență privind creșterea etapizată a alocațiilor pentru copii.

Ludovic Orban susține că Guvernul său nu are bani pentru o astfel de mărire, așadar va contesta la CCR sfidarea Parlamentului.