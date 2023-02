Guvernul pregăteşte majorarea pedepselor pentru faptele cu violenţă. Pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice se ajunge la 7 ani de închisoare

Premierul Nicolae Ciucă şi ministrul de Interne Lucian Bode au depus la Senat un proiect de lege prin se majorează cu o treime limitele de pedeapsă în cazul faptelor cu violenţă.

Pedeapsa pentru încăierare poate ajunge până la trei ani de închisoare

Iniţiativa şefului Guvernului şi a ministrului său de Interne este menită să modifice Codul Penal, în sensul incriminării mai ferme a infracţiunilor cu un puternic impact emoţional şi social.

“Prin această iniţiativă intervenim asupra a 11 articole din Codul penal şi propunem, în majoritatea cazurilor, majorarea limitelor de pedeapsă cu o treime”, a scris Lucian Bode, într-o postare pe Facebook.

Ministrul de Interne a detaliat, explicând că infracţiunile în forme agravante pentru care se vor mări cu o treime limitele pedepselor sunt: lovirea, vătămarea corporală, loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte şi hărţuirea.

“Majorarea cu o treime a pedepselor se va aplica pentru hărţuirea unui minor. Raportul de forţe dintre agresor şi un minor este suficient de mare pentru ca infracţiunea să primească circumstanţe agravante şi un spor de o treime din pedeapsă. Cred că trebuie să fim mai duri cu cei care aleg să profite de un copil şi să descurajăm astfel de fapte abuzive”, arată Lucian Bode, în postare.

Vizate sunt şi , ministrul argumentând că anumite circumstanţe agravante necesită sporirea pedepselor.

“Am făcut modificări şi am schimbat abordarea în ceea ce priveşte fapta de tulburare a ordinii şi liniştii publice pentru care am majorat limitele pedepsei cu închisoarea de la 1 an la 5 ani şi am introdus elemente agravante care justifică creşterea limitelor pedepsei cu închisoarea între 2 şi 7 ani”, consideră Bode.

De asemenea, ar urma să fie redefinit termenul de încăierare, cu majorarea de pedeapsă aferentă gravităţii faptei. “Am propus (…) instituirea unui regim sancţionatoriu mai aspru pentru fapta de încăierare şi am propus pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, repoziţionând-o în ierarhia faptelor cu violenţă, comise de cele mai multe ori în public”, a explicat ministrul.

Un alt , care nu se va mai limita doar la propria locuinţă.

“Oamenii au dreptul de a se proteja şi dacă sunt ţinta unui atac desfăşurat în spaţiul public, nu doar în propria locuinţă. Din acest motiv, aria în care se aplică prezumţia de legitimă apărare nu va mai include doar locuinţa privată, ci şi strada”, a mai afirmat Lucian Bode.

În plus, se mai are în vedere eliminarea posibilităţii amenzii ca sancţiune în cazul infracţiunilor de ultraj şi ultraj judiciar, fiind prevăzută pedeapsa cu închisoarea.