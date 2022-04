Guvernul recunoaște indirect raportările incorecte din timpul pandemiei. Documentul care arată cum s-au ascuns datele

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern privind modul de raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile. Nota de fundamentare a actului normativ reprezintă o recunoaștere indirectă a incorectitudinii datelor prezentate public în perioada pandemiei de Covid-19.

Raportările îndoielnice din timpul pandemiei

Pe durata celor doi ani de pandemie, au apărut mai multe semne de întrebare legate de corectitudinea datelor privind numărul persoanelor infectate cu Covid-19, existând indicii chiar despre o ascundere deliberată a proporțiilor crizei sanitare.

Au fost perioade în care numărul de teste realizate era substanțial diferit de la un județ la altul, unele aflându-se în „zona verde”, cea cu un set minim de restricții, doar pentru faptul că nu se făceau teste. Acest lucru afecta nu doar ținerea sub control a epidemiei, ci și imaginea de ansamblu pe care autoritățile sanitare o aveau privind situația epidemiologică.

Și mai grave au fost indiciile legate de o falsificare deliberată a raportărilor zilnice privind numărul deceselor provocate de Covid-19. Autoritățile nu ascundeau efectiv numărul morților, însă eșalonau anunțarea publică a deceselor. Astfel, în octombrie 2021, perioada de vârf a valului Delta, când România a fost printre cele mai afectate țări din lume, o parte dintre decese au fost ascunse și raportate cu întârziere, după ce valul epidemic a început să-și piardă din putere.

Abia acum, după ce pandemia a fost aproape depășită, autoritățile sanitare au decis să corijeze problemele de raportare a bolilor transmisibile. Actul normativ elaborat de Ministerul Sănătății urmează să înlocuiască Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile.

Ministerul Sănătății: „Raportările laboratoarelor de analize, nesemnificative”

Nota de fundamentare reprezintă practic o recunoaștere că România a trecut prin pandemie fără să aibă o imagine clară asupra evoluției Covid-19, iar aspectele care trebuiau corijate au fost ignorate în ultimii doi ani. În document scrie negru pe alb că raportările venite de la laboratoarele de analize medicale sunt „nesemnificative”.

„În Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 nu există niciun articol care să se refere la validarea datelor de către medicul epidemiolog din direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, existând, astfel, riscul introducerii în sistem a unor date eronate/insuficient verificate.

Denumirea de „unităti sanitare” este interpretabilă și nu face neaparat referire și la laboratoarele de analize medicale, motiv pentru care raportarile sosite, până în prezent, de la acestea sunt nesemnificative”, se spune în documentul citat.

Mai mult, manipularea statisticilor a fost posibilă pentru că nimeni nu putea fi tras la răspundere dacă nu raporta numărul real al infectărilor.

Ascunderea cazurilor de infectare nu a fost sancționată

„În Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 nu se menționează în ce bază de date sunt colectate datele aferente cazurilor de boala transmisibilă. În Hotărârea de Guvern nr. 589/2007 nu se menționează sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării prevederilor acestui act normativ”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern.

În HG 589/2007 era precizată metodologia de centralizare a datelor, unitățile sanitare fiind nevoite să trimită aceste date către direcțiile județene de sănătate publică în termen de 5 zile. Pentru o serie de boli, socotite mai periculoase, obligația era ca depistarea unui caz să se facă de îndată, pe cale telefonică. Printre aceste boli era menționat și sindromul acut respirator sever (SARS), categorie din care face parte din Covid-19. Însă în lipsa unor sancțiuni pentru întârziere, au apărut disparitățile majore dintre județe în ce privește numărul de cazuri.

Abia prin noua hotărâre de Guvern vor fi introduse și laboratoarele medicale printre unitățile obligate să facă raportări către DSP-uri. De asemenea, apar și sancțiuni pentru neîndeplinirea acestor obligații:

„a) avertisment scris, la prima constatare;

b) amendă de la 500 lei la 1.000 lei, la a doua constatare, dacă este efectuată în termen de un an de la aplicarea sanctiunii prevazute la lit.a);

c) amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei la a treia și următoarele constatări dacă este efectuată în termen de un an de la aplicarea sanctiunii prevazute la lit b).”

Testarea în bătaie de joc

Semnele de întrebare legată de acuratețea datelor furnizate de autorități în timpul pandemiei nu au fost legate doar de faptul că infectările depistate nu erau raportate. FANATIK a prezentat mai multe neregularități ce reieșeau din datele oficiale. O analiză din martie 2021 arăta că județe din țară își păstrau artificial o rată de infectare redusă prin , pentru a evita introducerea de măsuri restrictive sau chiar carantinarea, cum a fost cazul județului Timiș.

În acea perioadă, multe județe făceau mai puțin de 10 teste în zilele de weekend și nici în timpul săptămânii situația nu era cu mult mai bună, iar lista județelor din „zona verde” coincidea în linii mari cu județele în care se testa foarte puțin. Dacă am fi luat de bune datele oficiale, ar rezulta că virusului îi era teamă să treacă din Timiș, unde rata este 5,97‰, în județul învecinat, Caraș-Severin, cu o rată de numai 1,56‰, cea mai mică dintre județele limitrofe Timișului. Acest „mister” epidemiologic a făcut ca cei din Caraș să își vadă liniștiți de viețile lor, în timp ce timișorenii stăteau închiși în case din cauza carantinei.

Cercetătorul Octavian Jurma explica aceste anomalii prin faptul că asupra autorităților sanitare din județe să raporteze mai puține cazuri pentru a evita intrarea în zona galbenă sau roșie. „În județe se centralizează cazurile și apoi apare rezistența la raportare pentru că vorbim de feude în care nu se știe cine controlează DSP-ul sau prefectura. Uneori, diferența între galben și roșu înseamnă milioane de euro. Un patron de club normal că își dorește redeschiderea pentru că nu el plătește factura pentru cei care se îmbolnăvesc”, argumenta Jurma.

Morții ascunși din raportările GCS

Alte semne de întrebare au fost provocate de faptul că autoritățile descopereau niște decese provocate de Covid-19 cu mult după data morții respectivelor persoane. Suspiciunile erau cu atât mai mari cu cât morții erau identificați în perioade de reducere a numărului de infectări și de decese, iar morții introduși atunci în statisticile oficiale erau din perioade de vârf ale valurilor epidemice. Practic, pentru a nu provoca panica sau revolta populației în perioade dificile și erau scoase la iveală atunci când temerile legate de pandemie erau mai reduse, pe fondul declinului numărului de infectări.

De exemplu, între 28 mai și 10 iunie 2021, au fost identificate 1.057 de cazuri de decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus care nu au fost înscrise în statisticile oficiale, decese care au avut loc în perioada iunie 2020 – mai 2021. Reeevaluarea se făcea într-o perioadă în care bilanțurile zilnice ale GCS nu mai erau atât de îngrijorătoare pe cât fuseseră în timpul precedentului sezonul rece. Astfel, în raportarea din 8 iunie 2021 au fost anunțate 277 de decese, însă 256 dintre acestea erau mai vechi de 24 de ore.

Operațiunea de păcălire a populației a fost reluată la o scară și mai mare în octombrie 2021, când varianta Delta a coronavirusului ucidea peste 500 de români în fiecare zi. În acea vreme, nu era anunțat niciun deces mai vechi de 24 de ore sau numărul lor era foarte mic. În schimb o lună mai târziu, când numărul deceselor începuse din nou să scadă, au fost scoși la iveală , cu zecile în fiecare zi, fapt ce sugerează că în luna respectivă România trecuse și de pragul de 600 de morți pe zi.