“Guvernul vrea ca românii să meargă în concediu numai în ţară!”. Măsurile Cabinetului Orban, criticate de cei din industria turismului

Situația din turism rămâne una foarte dificilă, în condițiile în care pandemia de coronavirus nu pare să se liniștească, ci din contră. Cei care vor să călătorească se lovesc de foarte multe incertitudini și deseori află cu câteva ore înainte dacă pot să plece sau nu.

Mai mult, o situație și mai delicată este reprezentată de faptul că zilnic apar noi restricții, luate de anumite state. Astfel, Austria a decis să suspende zborurile din România, iar țări precum Ungaria sau Grecia nu acceptă români fără un test COVID-19 valabil.

FANATIK a stat de vorbă pe această temă cu Răzvan Pascu, antreprenor și consultant în domeniul turismului. El consideră că industria se confruntă cu multe probleme, mai ales că nici vânzările nu au atins cifrele dorite:

“În continuare situația este destul de proastă în turism. Apar restricții de pe o zi pe alta. Turiștii nu știu ce să mai facă, ce să mai creadă. Apar foarte multe dezamăgiri. Oamenii din turism sunt stresați de toată această perioadă.

Au aceleași probleme și neliniști pentru turiștii lor, pentru concediile vândute. Plus că, vânzările nu sunt la fel de bune. Vorbim mai mult de turism în România și în țările de pe lângă. Vorbim de Bulgaria, Grecia, o parte dintre ele rezervate individual.

Situația este incertă în acest moment. Apar alte restricții de zbor și sunt în continuare destinații restricționate cum sunt zborurile în Turcia sau acum noul blocaj din Austria, de pe o zi pe alta și asta presupune foarte multă frustrare.”

“Dar modul în care s-a comunicat a dăunat foarte mult turismului”

Răzvan Pascu este de părere că o parte de vină în această situație, cel puțin la nivel de comunicare, o are și Guvernul, în condițiile în care comunicarea deficitară a dăunat foarte mult turismului și călătorilor:

“Până acum, în această perioadă, Guvernul nu a comunicat bine. Eu nu discut asupra măsurilor, asupra pandemiei. Dar modul în care s-a comunicat a dăunat foarte mult turismului. Mai mult decât atât, în toată această perioadă nu a existat niciun ajutor concret: nici pentru turism, nici pentru clienții din turism, nici pentru companiile aeriene.

De aceea există această frustrare generală. Am avut această senzație că Guvernul își dorește ca românii să călătorească mai mult în România în această vară, ceea ce mi se pare ok. Dar, pe de altă parte, nu mi se pare ok să îmi impui să călătoresc în România, atâta timp cât am libertatea și îmi doresc să plec în străinătate.

Dacă dai drumul la cursele cu autocarul, mi se pare inuman să nu dai drumul și la zboruri și să îi lași pe oameni să se chinuie 48 de ore pe autocar și tot felul de alte probleme. În plus, sunt riscurile: înghesuială la graniță și altele”, a spus Pascu pentru FANATIK.

Odată cu prelungirea stării de alertă, România a anunțat că se interzic pentru cel puțin 30 de zile zborurile spre Suedia, Portugalia, Turcia, Emirate și Moldova. Lista “verde” a țărilor în care se poate zbura poate fi consultată aici.