Haaland a cheltuit 7 milioane de euro fără să clipească! Care este ultimul moft al starului de la Manchester City

Erling Haaland a cheltuit 6,2 milioane de lire sterline (aproximativ 7,1 milioane euro) pe un conac cu zece dormitoare. Reședința de patru etaje a atacantului de la Manchester City este atât de spațioasă încât ar putea găzdui întreaga echipă antrenată de Pep Guardiola.

În cazul în care ar vrea să-și aducă acasă colegii, unul dintre ei ar putea sta în imensa casă din copac situată pe proprietate. Proprietatea mai include un lac, o piscină în aer liber, grădini întinse, alee pentru trăsuri și grajduri.

Prețul pare uriaș, dar în condițiile în care Haaland câștigă 500.000 de lire sterline pe săptămână, fiind cel mai bine plătit fotbalist din lotul lui Guardiola, achiziția nu reprezintă un efort costisitor, ci practic banii pe trei luni.

Erling tocmai a primit și autorizația de construire pentru un garaj cu patru locuri, în care să-și adăpostească — care include și un Bugatti Tourbillon rar, în valoare de 4 milioane de lire sterline.

Proprietatea nou construită, din Cheshire, a fost achiziționată de norvegian, care căuta un loc sigur unde să se stabilească împreună cu iubita sa, Isabel Haugseng Johansen, în vârstă de 22 de ani, și cu fiul lor, născut în 2024.

„Are tot ce și-ar putea dori un fotbalist modern și chiar mai mult, inclusiv grădini istorice împrejmuite de ziduri. De asemenea, oferă multă intimitate, ceea ce înseamnă că Erling se poate detașa complet de fotbal atunci când este acasă”, a declarat o sursă din anturajul atacantului de 25 de ani.

Locuința are și o bucătărie generoasă în care cei care se ocupă de alimentația fotbalistului își pot desfășura activitatea. În documentarul „Haaland: The Big Decision”, fotbalistul a dezvăluit care este dieta pe care o folosește pentru a fi în cea mai bună formă atunci când intră pe terenul de fotbal.

Golgheterul din Premier League consumă 6000 de calorii pe zi

n condițiile în care un adult are nevoie de doar 2.000 de calorii. Inima și ficatul de vită nu lipsesc din meniul său. El alege întotdeauna produse de calitate și de proveniență locală. E foarte disciplinat, dar acest lucru nu-l împiedică să se bucure uneori de micile plăceri culinare. Recunoaște că are și anumite pofte, cum ar fi kebabul gras.

Pe lista preparatelor pe care le consumă sportivul se află și fripturile uriașe pe care le pregătește mereu la grătar. Norvegianul adoră peștele, dar și laptele pe care îl bea crud, fără să fie nevoie să-l fiarbă în prealabil. Fotbalistul lui City își începe ziua cu un mic dejun care constă adesea în ouă, pâine cu maia și cafea cu sirop de arțar. Prânzul este unul consistent și delicios. Erling Haaland obișnuiește să consume preparate precum biban de mare, sparanghel și orez prăjit cu ou.

Haaland și City își continuă lupta pentru titlul din Premier League luni seara, în deplasare, la Everton. Echipa lui Guardiola e la trei puncta de liderul Arsenal, dar are un meci mai puțin disputat. Golgheterul ei, Erling Haaland, conduce în clasamentul marcatorilor din Anglia, cu 24 de goluri.