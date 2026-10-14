Haaland, de neoprit chiar și în coșmarul lui Manchester City cu PSG! Două recorduri istorice într-o singură seară

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Erling Haaland are toate motivele să se mândrească după ce a bătut două noi recorduri în această noapte de Champions League, cu toate că echipa sa a pierdut pe teren propriu cu PSG, scor 2-4. Norvegianul nu doar că a devenit cel mai bun marcator al lui City din istoria UCL, dar a ajuns și fotbalistul care a ajuns cel mai rapid la 60 de goluri înscrise în această competiție.

Erling Haaland a bătut noi recorduri în UEFA Champions League, după meciul cu PSG 2-4

Meciul dintre Manchester City și PSG va fi cu siguranță unul de uitat pentru fanii gazdelor. Asta, după ce francezii au condus cu 3-0 la pauză, prin reușitele lui Doure, Dembele și Vitinha. Haaland a reușit „dubla” după pauză în minutele 53 și 75, însă nu a fost suficient pentru a întoarce soarta partidei.

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Chiar și așa, a norvegianului pentru Manchester City în Liga Campionilor. Haaland l-a depășit astfel pe Sergio Aguero, marcator a 36 de goluri pentru britanici în această competiție. Mai mult de atât, Haaland a avut nevoie de doar 41 de partide pentru a bifa acest număr de goluri, comparativ cu cele 64 de meciuri ale lui Aguero.

înscrise în UCL în 60 de apariții, devenind fotbalistul care atinge cel mai rapid această performanță. Dacă 37 dintre aceste goluri au fost înscrise pentru Manchester City, 8 au fost în tricoul lui Red Bull Salzburg și 15 pentru Borussia Dortmund.

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Erling Haaland bate record după record în tricoul lui Manchester City, în UEFA Champions League

Haaland se află, totodată, pe locul secund în clasamentul marcatorilor din Liga Campionilor pentru cluburile engleze. Doar Mo Salah îl depășește pe norvegian, cu 46 de goluri. Erling Haaland este cel mai bun marcator din istoria lui Manchester City în Liga Campionilor, cu 37 de goluri în 41 de meciuri, urmat de Sergio Aguero (36 de goluri în 64 de meciuri), Raheem Sterling (24 în 67), Phil Foden (20 în 69), Gabriel Jesus (20 în 38), Riyad Mahrez (16 în 46), Kevin De Bruyne (16 în 73), Bernardo Silva (15 în 86) și İlkay Gündogan (12 în 77).