Sport

Haaland, de neoprit chiar și în coșmarul lui Manchester City cu PSG! Două recorduri istorice într-o singură seară

Flaviu Popa
15.10.2026 | 01:13
Haaland de neoprit chiar si in cosmarul lui Manchester City cu PSG Doua recorduri istorice intro singura seara
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Recordul doborât de Haaland în UEFA UCL
Erling Haaland a bătut două noi recorduri în timpul partidei dintre Manchester City și PSG, scor 2-4, din Liga Campionilor. Atacantul în vârstă de 26 de ani a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului englez.
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Erling Haaland are toate motivele să se mândrească după ce a bătut două noi recorduri în această noapte de Champions League, cu toate că echipa sa a pierdut pe teren propriu cu PSG, scor 2-4. Norvegianul nu doar că a devenit cel mai bun marcator al lui City din istoria UCL, dar a ajuns și fotbalistul care a ajuns cel mai rapid la 60 de goluri înscrise în această competiție.

Erling Haaland a bătut noi recorduri în UEFA Champions League, după meciul cu PSG 2-4

Meciul dintre Manchester City și PSG va fi cu siguranță unul de uitat pentru fanii gazdelor. Asta, după ce francezii au condus cu 3-0 la pauză, prin reușitele lui Doure, Dembele și Vitinha. Haaland a reușit „dubla” după pauză în minutele 53 și 75, însă nu a fost suficient pentru a întoarce soarta partidei.

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Chiar și așa, golul înscris de Haaland a însemnat reușita cu numărul 37 a norvegianului pentru Manchester City în Liga Campionilor. Haaland l-a depășit astfel pe Sergio Aguero, marcator a 36 de goluri pentru britanici în această competiție. Mai mult de atât, Haaland a avut nevoie de doar 41 de partide pentru a bifa acest număr de goluri, comparativ cu cele 64 de meciuri ale lui Aguero.

Un alt record bătut de Haaland îl reprezintă cele 60 de goluri înscrise în UCL în 60 de apariții, devenind fotbalistul care atinge cel mai rapid această performanță. Dacă 37 dintre aceste goluri au fost înscrise pentru Manchester City, 8 au fost în tricoul lui Red Bull Salzburg și 15 pentru Borussia Dortmund.

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Erling Haaland bate record după record în tricoul lui Manchester City, în UEFA Champions League

Haaland se află, totodată, pe locul secund în clasamentul marcatorilor din Liga Campionilor pentru cluburile engleze. Doar Mo Salah îl depășește pe norvegian, cu 46 de goluri. Erling Haaland este cel mai bun marcator din istoria lui Manchester City în Liga Campionilor, cu 37 de goluri în 41 de meciuri, urmat de Sergio Aguero (36 de goluri în 64 de meciuri), Raheem Sterling (24 în 67), Phil Foden (20 în 69), Gabriel Jesus (20 în 38), Riyad Mahrez (16 în 46), Kevin De Bruyne (16 în 73), Bernardo Silva (15 în 86) și İlkay Gündogan (12 în 77).

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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