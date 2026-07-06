Haaland la tobe! Norvegienii au făcut spectacol pe teren după ce au eliminat Brazilia. A fost iureș total și imaginile fac înconjurul lumii

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Erling Haaland (25 de ani) a marcat o „dublă” contra Braziliei și a adus calificarea Norvegiei în sferturile Cupei Mondiale. La finalul meciului, nordicii au „vâslit” alături de fanii din tribune pentru a sărbători succesul, dar de această dată căpitanul Martin Odegaard i-a permis lui Haaland să „dea tonul” după cele două reușite din meciul cu Brazilia.

Spectacol total pe teren după Brazilia – Norvegia 1-2. Imaginile cu Haaland fac înconjurul lumii

Erling Haaland a deschis scorul contra Braziliei cu o lovitură de cap după o centrare a lui Schjelderup, iar apoi l-a învins pe Alisson și cu un șut plasat. Sud-americanii au redus din diferență prin Neymar, însă Norvegia a obținut o victorie istorică și a rămas neînvinsă în disputele directe cu Brazilia, formație contra căreia s-a impus și în 1998.

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La final, , dar de această dată tonul nu a fost dat de căpitanul Martin Odegaard, ca la precedentele jocuri, ci de . Imaginile fabuloase s-au viralizat rapid.

Haaland leading the row chant 😭😭❤️‍🩹❤️‍🩹🇳🇴🇳🇴 — eŵân 🇫🇷🇳🇴 (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) (@ewan10i)

Norvegia, calificată în premieră în sferturile Cupei Mondiale

Naționala Norvegiei a participat de doar 3 ori la Cupa Mondială înainte de ediția din acest an. La debut, în 1938, nordicii erau eliminați în primul tur, optimile de finală, după un eșec cu 1-2 contra Italiei. Următoarea prezență la turneul final a sosit după 56 de ani, în 1994, iar Norvegia a părăsit competiția într-un mod uluitor. „Vikingii” au strâns 4 puncte în grupa E, la fel ca și celelalte 3 echipe, Mexic, Irlanda și Italia, însă au terminat pe ultimul loc din cauza golaverajului.

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În 1998, Norvegia a fost repartizată în grupa A, alături de Scoția, Maroc și deținătoarea trofeului de la acel moment, Brazilia. După două remize cu Maroc (2-2) și Scoția (1-1), scandinavii aveau nevoie de un succes contra Braziliei pentru a fi siguri de calificarea mai departe și au reușit să îl obțină. Tore Andre Flo, fostul coleg al lui Dan Petrescu de la Chelsea, și Kjetil Rekdal întorceau rezultatul după reușita lui Bebeto, iar Norvegia s-a impus cu 2-1 și a avansat în optimi, unde a cedat contra Italiei, 0-1. Așadar, performanța din acest an, calificarea în sferturi, reprezintă o bornă uriașă pentru fotbalul norvegian.

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