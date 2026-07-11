Haaland nu e singurul! Anglia are o întreagă națională care joacă pentru alte reprezentative

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Norvegia vs Anglia, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale îl are în fruntea capului de afiș pe Erling Haaland, golgheterul nordicilor, născut în Anglia. El putea juca lejer pentru naționala Albionului, dar niciodată n-a luat în calcul altă națională cu excepția Norvegiei.

Haaland și Aasgaard sunt născuți în Anglia

Colegul său, Thelo Aasgaard, e născut la Liverpool, unde părinții lui erau muzicanți. Thelo (24 ani) n-a jucat niciodată în Norvegia, cariera lui derulându-se la Liverpool, Wigan, Luton și acum la Rangers.

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Aasgaard joacă atacant și are cifre bune la națională. A marcat 6 goluri în 9 meciuri, deși concurența cu Haaland și Soerloth este infernală. Norvegia mai are în atac, doi fotbaliști de import: Nusa (tataă nigerian) și Bobb (tată din Gambia).

Olise, Musiala, Nmecha și Semenyo, eligibili pentru Anglia

Erling Haaland și Thelo Aasgaard nu sunt singurii fotbaliști de la altă națională, care puteau reprezentau Anglia. Michael Olise (Franța), cotat la 150 de milioane de euro, este născut la Londra. Tatăl său este nigeriano – britanic, iar mama franco-algeriană.

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O altă vedetă de 100 de milioane de euro, Jamal Musiala, a locuit nouă ani la Londra și a evoluat pentru Anglia, atât la juniori, cât și la nivel U21. Tatăl lui este nigeriano – britanic, iar mama germano-poloneză.

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Și colegul său de la naționala Germaniei, Felix Nmecha, cotat la 50 milioane de euro, a stat 14 ani în Anglia și a jucat pentru naționalele de juniori ale britanicilor. Fotbalistul lui Dortmund are tată nigerian și mamă din Germania.

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Englezii au un lot complet la alte naționale

De asemenea, atacantul naționalei Ghanei, Antoine Semenyo (Ghana), evaluat la 80 de milioane de euro s-a născut în Londra. Atacantul lui Manchester City are și cetățenie franceză, dobândită după mama sa, dar singura națională pentru care a jucat este Ghana.

este mult mai mare și ea îi mai cuprinde pe Scott McTominay (Scoția), Aaron Wan-Bissaka (RD Congo), Che Adams (Scoția), Giovanni Reyna (SUA), Zidane Iqbal (Irak), Jerome Opoku (Ghana), Sebastian Berhalter (SUA), Marvin Keller (Elveția), Aaron Tshibola (RD Congo), Owen Goodman (Canada), Antonee Robinson (SUA), Brandon Thomas-Asante (Ghana), Alfie Jones (Canada), Joe Bell (Australia), Tommy Smith (Australia), Tyler Fletcher (Scoția) și George Hirst (Scoția), care au fost la acest Campionat Mondial, sunt născuți în Anglia și au cetățenie britanică.