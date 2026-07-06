Haaland, trei cuvinte după ce a eliminat Brazilia. Postarea a devenit virală și a strâns milioane de like-uri

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Erling Haaland (25 de ani) nu este doar unul dintre cei mai buni fotbaliști de la CM 2026, ci și unul dintre cei mai carismatici. Foarte activ pe rețelele de socializare, atacantul lui Manchester City a făcut o postare care s-a viralizat instant și care a strâns milioane de likeuri.

Erling Haaland, postare de milioane de likeuri

Erling Haaland este omul momentului după ce a scris istorie cu Norvegia la CM 2026. Nordicii s-au calificat în premieră în sferturile de finală ale unei Cupe Mondială. Totul datorită lui Haaland, care . Superstarul lui Manchester City

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Victoria împotriva Braziliei a fost celebrată cu stil de norvegieni, atât în SUA, cât și la Oslo. Dacă în capitală sute de mii de oameni au ieșit pe străzi, la New York/New Jersey, Haaland a fost felicitat inclusiv de viitoarea Prințesă a Norvegiei

Erling Haaland a făcut senzație și pe internet după Brazilia – Norvegia 1-2. La scurt timp după terminarea partidei, „Tunetul Nordului” a postat o fotografie din vestiar care a strâns un milion de like-uri în numai câteva minute. El și-a făcut un selfie și a scris doar „Well, Well, Well” și un emoticon care râde și care în română s-ar traduce prin „Ia te uită… Cine ar fi crezut?”.

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Haaland are zeci de milioane de urmăritori pe Instagram

La momentul redactării acestui articol, postarea lui Erling Haaland a ajuns la 10 milioane de aprecieri, dar primul milion l-a strâns în doar câteva minute. Atacantul lui Manchester City este unul dintre cei mai urmăriți fotbaliști ai planetei. Pe Instagram, el are 50.000.000 de followers. Contul său ar putea exploda și mai tare dacă ar fi protagonistul unui

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La scurt timp, vârful în vârstă de 25 de ani a mai postat o fotografie din timpul meciului cu Brazilia, în care se bucură de reușitele sale. La acea postare a lăsat și descrierea „A meritat așteptarea de 28 de ani”, făcând referire la perioada de absență a Norvegiei de la Campionatul Mondial. Până la ediția din 2026, nordicii nu ajunseseră niciodată mai sus de optimi.

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