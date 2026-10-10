Habib Sylla, acuzații dure după ce a fost eliminat în FCSB – Oțelul 1-0: ”Au fost rasiști!”

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La scurt timp după startul reprizei a doua, Habib Sylla a fost eliminat pentru un fault grosolan. Eliminarea sa a contat pentru că în final s-a încheiat FCSB – Oțelul 1-0. Fundașul gălățenilor a mărturisit că nu a fost vorba de un atac intenționat și a spus că a fost victima rasismului pe Arena Națională.

Reacția lui Habib Sylla după ce a văzut roșu în FCSB – Oțelul 1-0

Imediat după încheierea , jucătorul ivorian și-a cerut scuze pentru faptul că și-a lăsat echipa în inferioritate numerică și a vorbit despre atacurile rasiste la care a fost supus de suporterii FCSB.

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”Am crezut că nu i-am atins piciorul, dar arbitrul decide! Vreau să îmi prezint scuze în fața suporterilor, în fața colegilor pentru eliminare. Trebuie să respect decizia arbitrului. Atacul a fost la minge! În niciun caz nu a fost un atac intenționat.

La ieșire, suporterii de la FCSB au început să mă insulte! Respect suporterii și clubul, dar am fost insultat! Au fost rasiști! Mi s-a strigat ceva legat de culoare, că nu e locul meu aici! Nu mi se pare firesc!”, a declarat Sylla, la flash interviu.

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Arbitrul i-a schimbat încadrarea lui Habib Sylla

În minutul 50 al meciului de pe Arena Națională, la scorul de 0-0, Habib Sylla a avut o . Arbitrul George Roman i-a acordat imediat al doilea cartonaș galben și l-a eliminat, în ciuda faptului că ivorianul semnaliza că a jucat mingea. Însă, din camera VAR s-a considerat că intrarea a fost una periculoasă și ”centralul” a fost chemat la monitor să revadă faza. După o scurtă analiză, acesta a hotărât să anuleze al doilea al doilea galben și să-i dea direct roșu.

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În privința jocului cu FCSB nu s-a schimbat absolut nimic, deoarece Oțelul a rămas în 10 jucători, dar Sylla va primi o penalizare mai drastică pentru că a văzut direct cartonașul roșu. El va fi suspendat minim două jocuri, astfel că va lipsi la întâlnirile cu Csikszereda și Farul.