Sport

Habib Sylla, acuzații dure după ce a fost eliminat în FCSB – Oțelul 1-0: ”Au fost rasiști!”

Traian Terzian
11.10.2026 | 00:06
Habib Sylla acuzatii dure dupa ce a fost eliminat in FCSB Otelul 10 Au fost rasisti
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Habib Sylla (27 de ani) după eliminarea din FCSB - Oțelul 1-0. Sursă foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Habib Sylla (27 de ani) a văzut cartonașul roșu în meciul FCSB - Oțelul 1-0, dar la final a făcut acuzații grave. Ivorianul a dezvăluit că a fost victima rasismului.
ADVERTISEMENT

La scurt timp după startul reprizei a doua, Habib Sylla a fost eliminat pentru un fault grosolan. Eliminarea sa a contat pentru că în final s-a încheiat FCSB – Oțelul 1-0. Fundașul gălățenilor a mărturisit că nu a fost vorba de un atac intenționat și a spus că a fost victima rasismului pe Arena Națională.

Reacția lui Habib Sylla după ce a văzut roșu în FCSB – Oțelul 1-0

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 11-a a SuperLigii, jucătorul ivorian și-a cerut scuze pentru faptul că și-a lăsat echipa în inferioritate numerică și a vorbit despre atacurile rasiste la care a fost supus de suporterii FCSB.

ADVERTISEMENT

”Am crezut că nu i-am atins piciorul, dar arbitrul decide! Vreau să îmi prezint scuze în fața suporterilor, în fața colegilor pentru eliminare. Trebuie să respect decizia arbitrului. Atacul a fost la minge! În niciun caz nu a fost un atac intenționat.

La ieșire, suporterii de la FCSB au început să mă insulte! Respect suporterii și clubul, dar am fost insultat! Au fost rasiști! Mi s-a strigat ceva legat de culoare, că nu e locul meu aici! Nu mi se pare firesc!”, a declarat Sylla, la flash interviu.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui...
Digi24.ro
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri

Arbitrul i-a schimbat încadrarea lui Habib Sylla

În minutul 50 al meciului de pe Arena Națională, la scorul de 0-0, Habib Sylla a avut o intrare grosolană cu talpa sus asupra lui Meriton Korenica. Arbitrul George Roman i-a acordat imediat al doilea cartonaș galben și l-a eliminat, în ciuda faptului că ivorianul semnaliza că a jucat mingea. Însă, din camera VAR s-a considerat că intrarea a fost una periculoasă și ”centralul” a fost chemat la monitor să revadă faza. După o scurtă analiză, acesta a hotărât să anuleze al doilea al doilea galben și să-i dea direct roșu.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare”...
Digisport.ro
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”

În privința jocului cu FCSB nu s-a schimbat absolut nimic, deoarece Oțelul a rămas în 10 jucători, dar Sylla va primi o penalizare mai drastică pentru că a văzut direct cartonașul roșu. El va fi suspendat minim două jocuri, astfel că va lipsi la întâlnirile cu Csikszereda și Farul.

ADVERTISEMENT
Serie A, etapa 6, LIVE. Napoli – Frosinone 3-0: Daniel Bîrligea nu a...
Fanatik
Serie A, etapa 6, LIVE. Napoli – Frosinone 3-0: Daniel Bîrligea nu a fost în lot
Cum a trăit Laurențiu Reghecampf revenirea pe banca FCSB! A băut patru sticle...
Fanatik
Cum a trăit Laurențiu Reghecampf revenirea pe banca FCSB! A băut patru sticle de apă într-o repriză și a rezistat doar 40 de secunde pe bancă
Revenirea lui Reghecampf i-a mobilizat pe suporterii FCSB. Câți fani au fost pe...
Fanatik
Revenirea lui Reghecampf i-a mobilizat pe suporterii FCSB. Câți fani au fost pe Arena Națională la meciul cu Oțelul. Update
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Uluitor! Protocolul de la Sepsi - Dinamo. Ce a găsit Andrei Nicolescu pe...
iamsport.ro
Uluitor! Protocolul de la Sepsi - Dinamo. Ce a găsit Andrei Nicolescu pe masă. A ieșit cu scandal. Prunea: 'Am primit niște poze'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!