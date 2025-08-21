Sport

Hacken – CFR Cluj 7-2, cea mai mare umilință din cariera lui Dan Petrescu! Ardelenii au intrat direct pe lista rușinii din fotbalul românesc

Hacken a dat pur și simplu de pământ cu CFR Cluj în turul play-off-ului din Conference League! De când nu mai suferise echipa lui Dan Petrescu o astfel de umilință
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.08.2025 | 21:56
Hacken CFR Cluj 72 cea mai mare umilinta din cariera lui Dan Petrescu Ardelenii au intrat direct pe lista rusinii din fotbalul romanesc
SPECIAL FANATIK
Dan Petrescu, umilit în Hacken - CFR Cluj din play-off-ul Conference League. Foto: colaj Fanatik

CFR Cluj a pierdut în Suedia turul cu Hacken din play-off-ul Conference League cu scorul de 2-7, după ce la pauză era deja 4-1 pentru nordici. De altfel, după doar 35 de minute de joc tabela indica scorul de 4-0 pentru gazde.

Hacken – CFR Cluj 7-2 în turul play-off-ului din Conference League, cea mai mare umilință din cariera de antrenor a lui Dan Petrescu

În prima parte a meciului a fost pus deci în scenă un adevărat spectacol ofensiv al suedezilor, cu tunisianul Amor Layouni vârf de lance, cel care a oferit pasele decisive la toate cele patru goluri. În plus, a mai furnizat un assist și în repriza secundă, ajungând așadar la un total de cinci astfel de reușite.

În rest, Gustafson și Dembe au semnat câte o dublă, iar celelalte goluri ale lui Hacken au fost marcate de Andersen, Svanback și Brusberg. Pentru formația din Gruia au punctat Korenica și Cordea, iar în prima repriză Louis Munteanu a avut două reușite anulate de sistemul VAR, de fiecare dată pe motiv de offside.

Aceasta este cea mai mare umilință suferită de Dan Petrescu în cariera lui de antrenor. Până acum, cel poreclit „Bursucul” mai trăise de două ori scoruri de 0-5, o dată când se afla tot pe banca tehnică a CFR-ului, pe data de 5 noiembrie 2020 contra lui AS Roma pe „Stadio Olimpico” în faza grupelor din Europa League, și cu altă ocazie pe vremea când antrena în China.

Tot din noiembrie 2020 data și ultima astfel de înfrângere suferită de echipa din Gruia

De asemenea, umilința din „Cetatea eternă” a fost și ultima de acest gen trăită de CFR Cluj. Bineînțeles că se poate spune că acum drama sportivă a fost chiar și mai mare decât atunci, în mod evident întrucât este vorba despre nu mai puțin de șapte goluri primite, și asta în fața unui adversar care fără îndoială că nu se ridică la nivelul de atunci al celor de la AS Roma.

Cele mai mari astfel de umilințe suferite de echipele din România de-a lungul timpului în cupele europene: 

TDNA Sofia – Dinamo 8-1 (1955-1956, CCE)
Hamburg – Steagul Rosu Brasov 8-0 (1974-1975, Cupa UEFA)
Legia Varsovia – UTA 8-0 (1969-1970, CCE)
Arsenal – Dinamo Bacau 7-1 (1969-1970, Cupa Oraselor Targuri)
Celta Vigo – FC Arges 7-0 (1998-1999, Cupa UEFA)
Sporting Lisabona – Poli Timisoara 7-0 (1990-1991, Cupa UEFA)
SC Bacău – Werder Bremen 0-5 și 0-6 (1991-1992, Cupa Cupelor)
FCSB – Silkeborg 0-5 și 0-5 (2022-2023, grupe Conference League)

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
