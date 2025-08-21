Hacken – CFR Cluj, live video în manșa tur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Duel tare pentru elevii lui Dan Petrescu în Suedia. Primele imagini de la stadion

După ce a fost eliminată de Braga în turul 3 preliminar UEFA Europa League, CFR Cluj se va duela cu Hacken în play-off-ul pentru „Faza Ligii” Conference League. Prima manșă va avea loc în deplasare, în Suedia, iar pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile importante despre partida ”feroviarilor”.

UPDATE: Ce valoare are lotul celor de la Hacken

Hacken, viitoarea adversară a celor de la CFR Cluj în Conference League, are un lot evaluat la 20 de milioane de euro. Cei mai bine cotați jucători sunt Pontus Dahbo, 2 milioane de euro, și Simon Gustafson, tot 2 milioane de euro. În schimb, câștigătoarea Cupei României este evaluată la 31 de milioane de euro.

UPDATE: Au apărut primele imagini de pe stadionul Hisingen Arena

De la ora 20:00, CFR Cluj va juca pe terenul celor de la Hacken, în manșa tur a play-off-ului UEFA Conference League. Ardelenii au publicat pe contul oficial de Facebook al clubului și primele imagini de pe Hisingen Arena, stadionul pe care se va juca meciul și care are o capacitate de aproximativ 6.300 de locuri.

Hacken – CFR Cluj, live video manșa tur din play-off-ul UEFA Conference League. „Feroviarii” caută un rezultat pozitiv în deplasarea din Suedia

Dorința patronului Neluțu Barga, dar și a jucătorilor de la CFR Cluj, este ca echipa să reușească să se califice într-o grupă principală europeană. Dacă „Faza Ligii” din UEFA Europa League nu a putut fi atinsă, „feroviarii” speră la tabloul principal din Conference League.

Când este programat meciul tur Hacken – CFR Cluj și unde va avea loc

Așa cum UEFA a anunțat, prima manșă a duelului se va disputa în Suedia, pe „Bravida Arena”. Partida va avea loc joi, 21 august, de la ora 20:00, iar elevii lui Dan Petrescu vor să obțină cel puțin un punct.

Returul are loc o săptămână mai târziu, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, de la ora 20:30. Important este ca CFR Cluj să nu piardă manșa tur, un rezultat de egalitate fiind ducând calificarea în Gruia, unde „feroviarii” se simt cel mai bine.

Cine transmite la TV Hacken – CFR Cluj din manșa tur a play-off-ului de calificare UEFA Conference League

Digi Sport 2 și Prima Sport 2 sunt posturile ce vor transmite la tv meciul Hacken – CFR Cluj, prima manșă manșă din play-off-ul de calificare UEFA Europa League. În plus, partida de joi, 21 august, de la ora 20:00, poate fi urmărită și online pe platformele celor două televiziuni, pe DigiOnline, respectiv Prima Play, dar și pe Orange TV GO.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. CFR Cluj va aborda partida la victorie, însă duelul se anunță a fi extrem de dificil.

Ce urmează pentru CFR Cluj în cupele europene

În cazul în care va trece mai departe de Hacken, CFR Cluj se va pregăti de „Faza Ligii” UEFA Conference League, competiție în care „feroviarii” vor să ajungă cu orice preț.

Ei bine, în cazul în care suedezii vor ieși victorioși, elevii lui Dan Petrescu vor fi eliminați complet din cupele europene și nu au decât să aștepte următoarea ediție din sezonul viitor. FCSB este singura echipă din România care are asigurată prezența în competițiile europene în această ediție.

Tragerile la sorți pentru „Faza Ligii” UEFA Conference League va avea loc vineri, 29 august, la doar o zi de când se știu toate echipele participante. CFR Cluj își dorește să acceadă în competiție și din acest motiv va trata dubla cu Hacken la calificare.

Care este diferența de valoare dintre CFR Cluj și Hacken

CFR Cluj domină, ca valoare, în faza play-off-ului de calificare UEFA Conference League. „Feroviarii” au un lot de cu peste 10 milioane de euro mai valoros decât adversarii de la Hacken.

În total, valoarea de piață a jucătorilor formației din Suedia, conform Transfermarkt, ajunge la 20,2 milioane de euro, în timp ce lotul clujenilor este evaluat la 31,38 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Hacken sunt Pontus Dahbo (mijlocaș ofensiv, 2,5 milioane de euro), Simon Gustafson (mijlocaș central, 2 milioane de euro) și Leo Väisänen (fundaș central, 1,5 milioane de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea din Suedia

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Hacken. Victoria suedezilor este cotată cu 2,12, în timp ce un succes al „feroviarilor” are cota 3,55 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,15. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,91.

Vezi live video Hacken – CFR Cluj, în play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Bravida Arena”, dintre Hacken și CFR Cluj, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la CFR Cluj, inclusiv ale lui Dan Petrescu, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!