Hacken, scor devastator și în campionat, după ce a demolat-o pe CFR Cluj în cupele europene

Hacken își continuă evoluțiile magnifice și în campionat și s-a impus în deplasare la un scor care dă mari emoții celor de la CFR Cluj.
Traian Terzian
24.08.2025 | 20:10
Hacken, scor fluviu în campionatul Suediei înaintea returului cu CFR Cluj. Sursă foto: Facebook BK Häcken - official

Impulsionată de rezultatul neverosimil cu CFR Cluj, scor 7-2, din prima manșă a play-off-ului Conference League, Hacken a reușit un nou scor uriaș, de această dată în campionatul Suediei.

Hacken, victorie în campionat la un scor fluviu

Înainte de deplasarea în România, Hacken a jucat în deplasare cu ultima clasată Varnamo, în etapa a 21-a, și și-a continuat recitalul. ”Galben-negrii” au avut o nouă evoluție absolut magnifică și s-a impus cu scorul de 5-1.

Hacken a deschis scorul prin Silas Andersen (3) și l-a majorat prin Isak Brusberg (26), însă gazdele au strâns jocul pe finalul primei reprize după ce au marcat prin Noah Shamoun (28). Partea secundă a fost la discreția oaspeților care au mai punctat prin John Dembe (54) și Adrian Svanback (80, 90+1).

În acest joc, antrenorul Jens Gustafsson a folosit următoarea formulă de echipă: Berisha – Lindberg, Hilvenius, Samuelsson (Lode 59), Jansson – Leach, Andersen – Dahbo (Gustafson 46), Brusberg (Svanback 46), Al Saed (Nioule 62) – Dembe.

Hacken e la mijlocul clasamentului în Suedia

În urma acestei victorii, Hacken a urcat pe locul 9 în clasament, cu 26 de puncte, însă este departe de locurile de cupe europene. Lider este Mjallby, cu 47 de puncte, urmată de Hammarby (42 de puncte) și Malmo FF (37 de puncte).

Forma bună prin care trece Hacken le dă mari fiori celor de la CFR Cluj, mai ales că feroviarii au avut o nouă prestație mediocră și în campionat. Fără Dan Petrescu, care a demisionat la mijlocul săptămânii, ardelenii au cedat la Galați în fața Oțelului, scor 1-4, după niște gafe de proporții.

Întâlnirea CFR Cluj – Hacken, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, se va desfășura joi, 28 august, de la ora 20:30, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

