Hackerii trimit e-mailuri false în numele Poliției. Ce metodă folosesc și cum vor să fure banii oamenilor

Scenariul folosit de hackeri, căci ei sunt de fapt în spatele mesajelor, e simplu. Oamenilor li se transmitea într-un mesaj semnat de Poliție că sunt cercetați pentru pedofilie și pornografie infantilă.

Mesaje false de la hackeri, în numele Poliției

Pentru a scăpa de acest dosar penal, oamenii puteau trimite câteva sute de lei într-un cont, pentru iertarea păcatelor. Păcate care, în teorie nu existau. Așadar, greu de înțeles, unii naivi chiar au căzut în această plasă și au trimis bani, panicați de mesaje.

a obținut mărturia lui Marian, unul dintre cei care a primit acest mesaj. “La ora 6 și ceva dimineața. 6:20 am primit acest e-mail. În primă fază am intrat un pic în panică. Nu am avut niciodată probleme cu legea, cu Poliția”, explică bărbatul.

Hackerii trimit mii de astfel de e-mailuri tocmai pentru că speră să dea lovita. Naivii, sau cei care se simt cu musca pe căciulă, vor trimite banii și le vor deschide ușa hackerilor pentru lovituri viitoare. Odată ce e făcută o plată în conturile hackerilor, datele personale și conturile bancare ale persoanei care a făcut plata sunt compromise.

Comisarul-șef Octavian Dan le transmite românilor că Poliția Română nu va solicita niciodată bani pe e-mail. “Poliția Română nu solicită niciodată prin e-mail-uri date cu caracter personal sau plata unor sume de bani ca amenzi sau despăgubiri. Recomandăm cetățenilor să nu dea curs unor astfel de solicitări și să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliție”, a transmis Dan.

, de fapt, zeci de astfel de mesaje diferite, prin care avertizează oamenii că au comis o infracțiune. De exemplu, într-o altă situație citată de Observatornews, hackerii se dau drept reprezentanți ai Brigăzii Rutiere care cer bani unor oameni pentru încălcări ale legii rutiere, deși nici măcar nu dețin carnet de șofer. Acoperind o paletă cât mai largă de infracțiuni, în mesajele false, hackerii își cresc șansele să prindă în plasă mai multe persoane, care probabil chiar se consideră vinovate.

Experții ne transmit, totuși, cum putem să ne dăm seama că mesajul primit e un fals. De altfel, orice om normal își poate da seama fără probleme că are în față un simplu fals.

“Sunt câteva greșeli gramaticale, . Când primim orice fel de mesaj pe internet care vine cu o urgență în spatele lui. Atenție, trebuie să faci neapărat ceva acum pentru că se întâmplă ceva rău. La fel, trebuie să ne pună în gardă”, transmite expertul în securitate cibernetică Silviu Stahie.

Așadar, dacă primiți un mesaj din partea unei instituții a statului care vă amenință și, cel mai important, vă cere bani, șansele sunt foarte mari ca acest mesaj să fie un fals orchestrat de diverși hackeri.