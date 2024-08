Hackerii vietnamezi au achitat transferul lui Ștefănescu de la Sepsi la FCSB. Gigi Becali, lipici la bani!

Gigi Becali nu și-a primit nici acum banii pe transferul lui Florinel Coman, . Cu toate acestea, patronul FCSB a reușit să obțină din nimic un bonus de 1.120.000 de euro.

Gigi Becali, noroc chior! Hackerii vietnamezi l-au ajutat să obțină peste un milion de euro în plus pentru Florinel Coman

Florinel Coman avea o clauză de reziliere la FCSB de 5 milioane de euro. Acesta era prețul maxim pe care Gigi Becali putea să îl obțină pentru „perla” sa. Cu toate acestea, a reușit să obțină imposibilul. Mai întâi, arabii de la Al Garafa au plătit 250.000 de euro în plus pentru a-l transfera direct, fără achitarea clauzei de reziliere.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB-ului a introdus o clauză penală în contract, conform căreia dacă saudiții nu vor achita integral suma de transfer până la 31 iulie, vor fi nevoiți să achite nu mai puțin de 6.120.000 de euro.

Mafia pariurilor din Asia ar fi intrat pe fir în afacerea dintre cele două cluburi și le-a copiat adresele de e-mail ale cluburilor FCSB și Al Garafa, iar arabii au făcut transferul banilor în loc de România în Vietnam.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB a făcut plângere la FIFA și își va primi banii 100%

Clauza penală executorie introdusă de Gigi Becali i-a salvat pe cei de la FCSB, care au mers deja la FIFA și saudiții vor trebui să trimită banii în cel mai scurt timp: „Ei zic că au dat banii, dar au băgat banii în Vietnam, că au fost păcăliți. Ei au spus că au dat banii și i-au dat în Vietnam. Ei așa au zis.

Acum trebuie să ne dea încă un milion în plus, adică 6 milioane de euro. Noi am anunțat la FIFA. Tot cu echipa asta am mai avut probleme cu Keșeru. Ei aveau contul nostru. Ei susțin că niște hackeri au spart și au modificat mail-urile și au trimis un alt număr de cont.

ADVERTISEMENT

Vrăjeală! Cine crede așa ceva? Noi am făcut plângere la FIFA, acum să luăm 6 milioane. Noi nu avem treabă, trebuia să primim banii până pe data de 31”, a spus patronul FCSB.

Astfel, escrocheria hackerilor i-a băgat practic lui Gigi Becali în buzunar în loc de 5 milioane de euro suma de 6.120.000 de euro, adică 1.120.000 în plus fără să facă nimic și care . Prin urmare, Becali și-a acoperit mare parte din suma cheltuită pe transferuri în această vară.

ADVERTISEMENT

1.120.000 de euro e profitul reușit de Gigi Becali după escrocheria reușită de hackeri la transferul lui Florinel Coman

1.250.000 de euro l-a costat pe patronul FCSB-ului transferul lui Marius Ștefănescu, unul dintre cei mai scumpi jucători cumpărați