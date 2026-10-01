Hackerul portughez o amenință pe Manchester City cu și mai multe dezvăluiri compromițătoare în mega-scandalul din Premier League!

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. Multipla campioană a Angliei ar fi încălcat în mod repetat regulile financiare ale competiției. Mai mult, ”cetățenii” continuă să fie amenințati din toate părțile.

Hackerul portughez o amenință pe Manchester City cu noi dovezi

Rui Pinto, hackerul portughez care a publicat, pe site-ul Football Leaks, mai multe documente compromițătoare ale clubului de pe Etihad, pare să nu le dea pace. Îngropată în probleme, Manchester City este amenințată cu publicarea unor noi probe ce ar agrava situația clubului. Hackerul susține că materialele sale ar putea scoate la iveală un nou set de probleme ale clubului britanic. Mai mult, acesta nu se teme de amenințările primite din partea simpatizanților echipei, aflându-se sub protecția poliției, potrivit .

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Ancheta din jurul echipei pregătite de Enzo Maresca ar fi scos la iveală un sistem de umflare artificială a veniturilor. Manchester City ar fi creat un prejudiciu de 830-900 de milioane de lire sterline în urma acțiunilor lor din perioada 2009-2018. ”Cetățenii” riscă pedepse aspre în dosarul care a pus pe jar lumea fotbalului britanic. În cel mai bun caz, vor scăpa cu o amendă, însă pedepsele pot include și depunctarea sau chiar excluderea din Premier League

115 capete de acuzare au fost aduse clubului Manchester City

Clubul își susține nevinovăția

Manchester City a fost găsită vinovată de Premier League pentru falsificarea mai multor contracte, ce ar fi creat artificial venituri pentru club, astfel încât să mascheze neregulile. Răspunsul ”cetățenilor” a venit marți seară. și probele analizate nu ar fi concludente.

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”Manchester City se declară atât dezamăgit, cât şi surprins de avizul Comisiei Premier League, publicat astăzi (n.r. marți). Clubul este nevinovat în ceea ce privește acuzaţiile aduse de Premier League şi dispune de un set complet de dovezi irefutabile care susţin toate poziţiile sale cu privire la acest caz. Prin urmare, clubul va adopta o atitudine intransigentă şi, dacă va fi necesar, proactivă, în faţa tuturor instanţelor de reglementare şi judiciare competente.

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Procesul Premier League rămâne în desfășurare, cu elemente semnificative nefinalizate. Manchester City va urma acum căile de apel care îi sunt deschise, pe baza faptului că opinia conține erori materiale evidente de drept, de principiu și de fapt, și este lipsită de siguranță juridică. Echipa a respectat cu diligență procesul legal timp de opt ani, pe baza premisei că Consiliul și Conducerea Executivă a Premier League se vor comporta ca un organism de reglementare independent, imparțial și corect, ferit de influențe partizane. Gruparea este, în mod evident, restricționată în ceea ce privește declarațiile suplimentare până când toate procedurile viitoare vor fi finalizate”, a transmis clubul, pe .

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Manchester City poate face apel la decizia care ar arunca în aer clubul. Oficialii de pe Etihad au la dispoziție 6 zile pentru a ataca decizia. În cazul în care apelul va fi respins, Comisia Premier League va stabili, ulterior, sancțiunile impuse clubului.

Portughezul care a spart baza de date a celor de la Manchester City are 37 de ani și a creat o situație fără precedent. El a devenit celebru, în 2015, după ce a creat site-ul Football Leaks, unde a publicat peste 18 milioane de documente incriminatoare. Dovezile au scos la iveală rețele complexe de corupție, contracte ilegale și evaziune fiscală.

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Mario Falcao, unul dintre profesorii săi din facultate, a avut cuvinte de laudă la adresa calităților sale în informatică. Mai mult, acesta a militat pentru includerea sa în programul de protecție al poliției, fiind considerat un denunțător, în ciuda acțiunilor sale ilicite.”Rui (n.r. – Pinto) era un elev perfect normal. Era drăguț, cu părul lui țepos, era destul de sociabil, dar nu extrovertit. Cu siguranță era foarte bun la calculatoare. Toate lucrările pe care le-a făcut pentru diverse cursuri au fost foarte bune, atunci când și-a propus”, a spus fostul profesor al lui Rui Pinto, potrivit .