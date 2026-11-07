Hagi a convocat opt jucători din SuperLiga! Ce echipă este lider la capitol

Gică Hagi a stabilit lotul oficial de 26 de jucători pentru confruntările cruciale cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia-Herțegovina (17 noiembrie), din ultimele runde ale Grupei B4 din Liga Națiunilor. În ciuda prezenței masive a stranierilor, „Regele” a convocat un număr solid de jucători din campionatul intern, mai precis opt.
Universitatea Craiova este cea mai reprezentată echipă din campionatul intern pe lista selecționerului. Hagi a mizat pe stabilitate și a chemat nu mai puțin de cinci olteni: portarul Laurențiu Popescu, apărătorii Vladimir Screciu și Nicușor Bancu, alături de mijlocașii Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău.
Prestațiile solide ale lui Dinamo din ultima perioadă nu au trecut nici ele neobservate. Mijlocașul ofensiv Cătălin Cîrjan se află din nou la națională. Acesta este căpitanul lui Dinamo într-un sezon în care formația antrenată de Nuno Campos a strâns 33 de puncte după primele 15 partide, un bilanț excelent.
De asemenea, un alt jucător care revine ,,sub tricolor” este portarul FCSB-ului, Ștefan Târnovanu, rechemat după absența de la acțiunea trecută, portar care a avut o creștere semnificativă în formă în ultimele etape. Lista jucătorilor din campionatul intern este completată de Olimpiu Moruțan de la FC Rapid.
|Nume
|Echipă
|Selecții
|Goluri
|Cotă transfermarkt
|Laurențiu Popescu
|U Craiova
|0
|0
|1,4 milioane euro
|Vladimir Screciu
|U Craiova
|10
|0
|2,5 milioane euro
|Nicușor Bancu
|U Craiova
|55
|2
|950.000 euro
|Tudor Băluță
|U Craiova
|16
|0
|1,7 milioane euro
|Alexandru Cicâldău
|U Craiova
|41
|5
|2,5 milioane euro
|Cătălin Cîrjan
|Dinamo
|4
|0
|3,5 milioane euro
|David Miculescu
|FCSB
|8
|0
|2,3 milioane euro
|Olimpiu Moruțan
|Rapid
|19
|1
|1,8 milioane euro
Planurile lui Hagi pentru postul de titular între buturi au fost date peste cap de situația medicală a lui Ionuț Radu. Deși a fost integralist la Celta Vigo în meciul din Europa League cu Union Saint-Gilloise (unde a apărat și un penalty), goalkeeperul s-a confruntat cu complicații la o afecțiune mai veche la umărul drept. În urma raportului transmis de clubul spaniol și a recomandărilor medicale de repaus strict, Radu a rămas în afara lotului, deschizând drumul pentru convocările lui Târnovanu și Popescu alături de Otto Hindrich (Legia Varșovia).
Campania actuală a fost o serie de eșecuri, reflectată de golaverajul negativ, 3-13, care o plasează pe România pe ultimul loc în grupă, fără niciun punct acumulat. Liderul Suedia (10 puncte) a bifat victorii atât cu „tricolorii” (2-1 și 1-0), cât și cu Polonia (3-1), în timp ce coșmarul din turul cu polonezii a lăsat urme adânci: un eșec cu 6-0 decis în minutul 22 prin eliminarea lui Radu Drăgușin și penalty-ul transformat de Robert Lewandowski.
România va căuta revanșa pe 14 noiembrie pe Arena Națională împotriva Poloniei, urmând să încheie grupa pe 17 noiembrie în deplasarea din Bosnia, formație care s-a impus cu 4-2 în manșa tur, de la București.
PORTARI
Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);
MIJLOCAȘI
Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);
ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).