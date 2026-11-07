Hagi a convocat opt jucători din SuperLiga! Ce echipă este lider la capitol

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Gică Hagi a stabilit lotul oficial de 26 de jucători pentru confruntările cruciale cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia-Herțegovina (17 noiembrie), din ultimele runde ale Grupei B4 din Liga Națiunilor. În ciuda prezenței masive a stranierilor, „

Cine sunt cei 8 convocați din Superliga

Universitatea Craiova este cea mai reprezentată echipă din campionatul intern pe lista selecționerului. Hagi a mizat pe stabilitate și a chemat nu mai puțin de cinci olteni: portarul Laurențiu Popescu, apărătorii Vladimir Screciu și Nicușor Bancu, alături de mijlocașii Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău.

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Prestațiile solide ale lui Dinamo din ultima perioadă nu au trecut nici ele neobservate. Mijlocașul ofensiv Cătălin Cîrjan se află din nou la națională. Acesta este căpitanul lui Dinamo într-un sezon a strâns 33 de puncte după primele 15 partide, un bilanț excelent.

De asemenea, un alt jucător care revine ,,sub tricolor” este portarul FCSB-ului, Ștefan Târnovanu, rechemat după absența de la acțiunea trecută, portar care a avut o creștere semnificativă în formă în ultimele etape. Lista jucătorilor din campionatul intern este completată de Olimpiu Moruțan de la FC Rapid.

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Nume Echipă Selecții Goluri Cotă transfermarkt Laurențiu Popescu U Craiova 0 0 1,4 milioane euro Vladimir Screciu U Craiova 10 0 2,5 milioane euro Nicușor Bancu U Craiova 55 2 950.000 euro Tudor Băluță U Craiova 16 0 1,7 milioane euro Alexandru Cicâldău U Craiova 41 5 2,5 milioane euro Cătălin Cîrjan Dinamo 4 0 3,5 milioane euro David Miculescu FCSB 8 0 2,3 milioane euro Olimpiu Moruțan Rapid 19 1 1,8 milioane euro

Ionuț Radu ratează convocarea din cauza unei accidentări vechi

Planurile lui Hagi pentru postul de titular între buturi au fost date peste cap de situația medicală a lui Ionuț Radu. Deși a fost integralist la Celta Vigo în meciul din Europa League cu Union Saint-Gilloise (unde a apărat și un penalty), goalkeeperul s-a confruntat cu complicații la o afecțiune mai veche la umărul drept. În urma raportului transmis de clubul spaniol și a recomandărilor medicale de repaus strict, Radu a rămas în afara lotului, deschizând drumul pentru convocările lui Târnovanu și Popescu alături de Otto Hindrich (Legia Varșovia).

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Coșmarul din tur cu Polonia și miza ultimelor meciuri

Campania actuală a fost o serie de eșecuri, reflectată de golaverajul negativ, 3-13, care o plasează pe România pe ultimul loc în grupă, fără niciun punct acumulat. Liderul Suedia (10 puncte) a bifat victorii atât cu „tricolorii” (2-1 și 1-0), cât și cu Polonia (3-1), în timp ce coșmarul din turul cu polonezii a lăsat urme adânci: un eșec cu 6-0 decis în minutul 22 prin eliminarea lui Radu Drăgușin și penalty-ul transformat de Robert Lewandowski.

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România va căuta revanșa pe 14 noiembrie pe Arena Națională împotriva Poloniei, urmând să încheie grupa pe 17 noiembrie în deplasarea din Bosnia, formație care s-a impus cu 4-2 în manșa tur, de la București.

Lotul complet al României:

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

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MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).