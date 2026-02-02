Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Hagi a fost opțiune de mai multe ori”. Prima reacție oficială despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. Exclusiv

A venit prima reacție oficială de la FRF despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. O voce importantă de la Federație recunoaște că „întotdeauna Hagi a fost prima opțiune”.
Adrian Baciu
02.02.2026 | 12:07
Hagi a fost optiune de mai multe ori Prima reactie oficiala despre o eventuala numire a Regelui ca selectioner Exclusiv
breaking news
Va fi numit Gică Hagi selecționer? Reacție oficială de la FRF. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În cursul zilei de luni, 2 februarie 2026, a venit o primă reacție oficială de la FRF despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. Vocea importantă de la FRF care recunoaște că „întotdeauna Hagi a fost prima opțiune”.

Prima reacție oficială de la FRF despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer: „Întotdeauna Hagi a fost prima opțiune”

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a comentat zvonurile potrivit cărora Gică Hagi s-ar fi înțeles cu Federația Română de Fotbal să preia naționala în cazul în care, după baraj, nu ne calificăm la Mondiale.

ADVERTISEMENT

Oficialul FRF admite că „Regele” a fost mereu o opțiune pentru Răzvan Burleanu și echipa sa. Mai mult, dacă Mircea Lucescu va părăsi banca „tricolorilor” după barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, Hagi se află în fruntea listei de posibili selecționeri.

„(n.r. E adevărat că FRF s-a înțeles cu Gică Hagi, după baraj, dacă nu mergem la Mondiale?) Nu poți să iei legătura cu alt antrenor atâta timp cât ai antrenor. Nu e normal și nu e frumos. Dar, bineînțeles, Gică Hagi a fost o opțiune pentru Federația Română de Fotbal de mai multe ori.

ADVERTISEMENT
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic...
Digi24.ro
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată”

Nu o singură dată. De mai multe ori. Dar situația sa contractuală cu clubul Farul nu i-a permis să plece de acolo. Bineînțeles că, în momentul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională, te gândești la Gică Hagi. Întotdeauna a fost prima opțiune”, a spus Stoichiță.

ADVERTISEMENT
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe...
Digisport.ro
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România

Ce a spus Giovanni Becali despre varianta Gică Hagi selecționer

În urmă cu doar câteva zile, la finalul lunii ianuarie, Giovanni Becali spunea, la FANATIK, că, în viitorul apropiat, varianta Gică Hagi pe banca naționalei României ar fi una ideală pentru FRF. La „Giovanni Show”, agentul FIFA a spus că, dacă „Regele” își va dori să facă acest pas în carieră, va discuta cu Răzvan Burleanu.

„Hagi a așteptat tot timpul oferte din toate părțile. Eu am vorbit pentru el. Probabil, în continuare vorbește și el. Toată lumea spune că a fost un jucător extraordinar, dar ca antrenor stau și se gândesc. Dacă vezi CV-ul ca jucător și ca antrenor… A luat și ca antrenor două campionate în România. Dacă Hagi, cu Farul, unde jucau niște copii, ia un campionat, așa îți dai seama că avem un campionat slab. Atunci îți dai seama. Hagi intră în cupele europene și iese în primele tururi. Aici e problema.

ADVERTISEMENT

E plauzibil (n.r. – ca Gică Hagi să preia naționala de seniori). Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României. O să vorbesc cu Gică despre chestiunea asta. El, dacă vrea, mă duc să vorbesc cinstit cu cei de la FRF pentru un contract pe doi ani, dar să fie condiții economice pentru talia lui Gică Hagi”, a spus Becali.

„Hagi a fost opțiune de mai multe ori”. Prima reacție oficială despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. Exclusiv

Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E...
Fanatik
Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E de viitor, dar i se face o nedreptate lui Toma”. Exclusiv
Cristi Balaj a analizat prestația arbitrului pe care Gigi Becali l-a făcut „nenorocit”...
Fanatik
Cristi Balaj a analizat prestația arbitrului pe care Gigi Becali l-a făcut „nenorocit” după FCSB – Csikszereda 1-0. Exclusiv
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fostul jucător important al FCSB acuză că Gigi Becali ar fi înlăturat doi...
iamsport.ro
Fostul jucător important al FCSB acuză că Gigi Becali ar fi înlăturat doi miniștri pentru ca Steaua să nu promoveze: 'Într-o săptămână s-au dus ambii! Nu ți se pare un tipar?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!