„Hagi a fost opțiune de mai multe ori”. Prima reacție oficială despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. Exclusiv

În cursul zilei de luni, 2 februarie 2026, a venit o primă reacție oficială de la FRF despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. Vocea importantă de la FRF care recunoaște că „întotdeauna Hagi a fost prima opțiune”.

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a comentat zvonurile potrivit cărora Gică Hagi s-ar fi înțeles cu Federația Română de Fotbal să preia naționala în cazul în care, după baraj, nu ne calificăm la Mondiale.

Oficialul FRF admite că „Regele” a fost mereu o opțiune pentru Răzvan Burleanu și echipa sa. Mai mult, dacă Mircea Lucescu va părăsi banca „tricolorilor” după barajul pentru , Hagi se află în fruntea listei de posibili selecționeri.

„(n.r. E adevărat că FRF s-a înțeles cu Gică Hagi, după baraj, dacă nu mergem la Mondiale?) Nu poți să iei legătura cu alt antrenor atâta timp cât ai antrenor. Nu e normal și nu e frumos. Dar, bineînțeles, Gică Hagi a fost o opțiune pentru Federația Română de Fotbal de mai multe ori.

Nu o singură dată. De mai multe ori. Dar situația sa contractuală cu clubul Farul nu i-a permis să plece de acolo. Bineînțeles că, în momentul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională, te gândești la Gică Hagi. Întotdeauna a fost prima opțiune”, a spus Stoichiță.

Ce a spus Giovanni Becali despre varianta Gică Hagi selecționer

În urmă cu doar câteva zile, la finalul lunii ianuarie, Giovanni Becali spunea, la FANATIK, că, în viitorul apropiat, . La „Giovanni Show”, agentul FIFA a spus că, dacă „Regele” își va dori să facă acest pas în carieră, va discuta cu Răzvan Burleanu.

„Hagi a așteptat tot timpul oferte din toate părțile. Eu am vorbit pentru el. Probabil, în continuare vorbește și el. Toată lumea spune că a fost un jucător extraordinar, dar ca antrenor stau și se gândesc. Dacă vezi CV-ul ca jucător și ca antrenor… A luat și ca antrenor două campionate în România. Dacă Hagi, cu Farul, unde jucau niște copii, ia un campionat, așa îți dai seama că avem un campionat slab. Atunci îți dai seama. Hagi intră în cupele europene și iese în primele tururi. Aici e problema.

E plauzibil (n.r. – ca Gică Hagi să preia naționala de seniori). Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României. O să vorbesc cu Gică despre chestiunea asta. El, dacă vrea, mă duc să vorbesc cinstit cu cei de la FRF pentru un contract pe doi ani, dar să fie condiții economice pentru talia lui Gică Hagi”, a spus Becali.