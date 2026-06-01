Hagi are precedent cu Georgia ca selecționer! Ce s-a întâmplat acum 25 de ani

Gică Hagi se întoarce mâine, ora 20.00, pe banca primei reprezentative. Va reveni ca selecționer, la 25 de ani distanță de primul său mandat, care s-a terminat cu un eșec, România ratând calificarea la Cupa Mondială din 2002, derulată în Japonia și Coreea de Sud.

Hagi a fost selecționer cu Georgia și în 2001

ca selecționer, contra unuia dintre puținii adversari pe care i-a avut în primul mandat. El a întâlnit, în 2001, doar Ungaria, Slovenia și Georgia, pe ultima într-un meci amical.

Acela a fost singurul amical al României cu Hagi selecționer, restul partidelor fiind oficiale. A mai existat un meci înainte, teoretic în mandatul lui Hagi, dar în care Gabi Balint a stat pe bancă, deoarece fostul căpitan al naționalei nu a putut face deplasarea în Slovenia, fiind bolnav.

Așadar, Hagi revine cu Georgia, un adversar întâlnit și acum 25 de ani și care nu i-a lăsat selecționerului loc de o amintire frumoasă. Gruzinii au plecat neînvinși de la București, terminând la egalitate, scor 1-1.

Gică Popescu a salvat România de la o rușine

Georgia chiar a fost la un pas de o mare surpriză, conducând cu 1-0 până în minutul 88, când a egalat Gică Popescu. La vremea respectivă, România era o echipă respectabilă, care participase consecutiv la CM 1994, EURO 1996, CM 1998 și EURO 2000, în timp ce Georgia nu bifase nicio calificare.

Pe 6 octombrie 2001, Hagi a mizat pe formula: Lobonț – Giani Kiriță, Miu, Gică Popescu, Lăcustă – Fl. Dumitru, Fl. Pîrvu (60 Mihalcea), D. Munteanu – Mutu (46 Roșu), M. Niculae (71 Pancu), Ad. Ilie. Rezerve: Stelea, Șoavă, Iencsi, Tararache.

Georgienii aveau atunci o echipă cu Kaladze, Ketsbaia și frații Kobiașvili. Au marcat prin Iașvili. La o lună de la acel meci, România avea să piardă în Slovenia, scor 1-2, și apoi să remizeze acasă, scor 1-1, ratând calificarea la CM 2002.

Hagi a lăsat nouă jucători acasă

Se vor pregăti la Mogoșoaia: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguș. Selecționerul a decis să-i folosească în meciul cu Țara Galilor, de pe 6 iunie.

Lotul deplasat de Hagi la Tblisi

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)

FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0)

ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)