Hagi are precedent cu Georgia ca selecționer! Ce s-a întâmplat acum 25 de ani

Gică Hagi revine mâine pe banca echipei naționale, ca antrenor principal, la un sfert de secol distanță de la prima lui experiență ca selecționer al României
Cristi Coste
01.06.2026 | 21:53
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
Gică Hagi a fost selecționer și în 2001 FOTO facebook
Gică Hagi se întoarce mâine, ora 20.00, pe banca primei reprezentative. Va reveni ca selecționer, la 25 de ani distanță de primul său mandat, care s-a terminat cu un eșec, România ratând calificarea la Cupa Mondială din 2002, derulată în Japonia și Coreea de Sud.

Hagi a fost selecționer cu Georgia și în 2001

Soarta face ca Gheorghe Hagi să revină la națională, ca selecționer, contra unuia dintre puținii adversari pe care i-a avut în primul mandat. El a întâlnit, în 2001, doar Ungaria, Slovenia și Georgia, pe ultima într-un meci amical.

Acela a fost singurul amical al României cu Hagi selecționer, restul partidelor fiind oficiale. A mai existat un meci înainte, teoretic în mandatul lui Hagi, dar în care Gabi Balint a stat pe bancă, deoarece fostul căpitan al naționalei nu a putut face deplasarea în Slovenia, fiind bolnav.

Așadar, Hagi revine cu Georgia, un adversar întâlnit și acum 25 de ani și care nu i-a lăsat selecționerului loc de o amintire frumoasă. Gruzinii au plecat neînvinși de la București, terminând la egalitate, scor 1-1.

Gică Popescu a salvat România de la o rușine

Georgia chiar a fost la un pas de o mare surpriză, conducând cu 1-0 până în minutul 88, când a egalat Gică Popescu. La vremea respectivă, România era o echipă respectabilă, care participase consecutiv la CM 1994, EURO 1996, CM 1998 și EURO 2000, în timp ce Georgia nu bifase nicio calificare.

Pe 6 octombrie 2001, Hagi a mizat pe formula: Lobonț – Giani Kiriță, Miu, Gică Popescu, Lăcustă – Fl. Dumitru, Fl. Pîrvu (60 Mihalcea), D. Munteanu – Mutu (46 Roșu), M. Niculae (71 Pancu), Ad. Ilie. Rezerve: Stelea, Șoavă, Iencsi, Tararache.

Georgienii aveau atunci o echipă cu Kaladze, Ketsbaia și frații Kobiașvili. Au marcat prin Iașvili. La o lună de la acel meci, România avea să piardă în Slovenia, scor 1-2, și apoi să remizeze acasă, scor 1-1, ratând calificarea la CM 2002.

Hagi a lăsat nouă jucători acasă

Pentru meciul de mâine, Hagi a decis să lase o parte dintre jucători acasă. Se vor pregăti la Mogoșoaia: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguș. Selecționerul a decis să-i folosească în meciul cu Țara Galilor, de pe 6 iunie.

Lotul deplasat de Hagi la Tblisi

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)

FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0)

ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)

Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
