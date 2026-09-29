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Giovanni Becali a făcut o comparație spectaculoasă atunci când a vorbit despre naționala României pregătită de Gică Hagi. Agentul consideră că selecționerul nu are la dispoziție, în acest moment, un lot de nivelul marilor generații și a apelat la o metaforă automobilistică pentru a explica situația: Hagi nu conduce un „Rolls Royce”, ci, în cel mai bun caz, un „Volkswagen vechi”. În acest context, Liga Națiunilor devine și perioada în care selecționerul trebuie să testeze jucători, să-i „cearnă” și să stabilească nucleul pe care se va baza în continuare.

Hagi trebuie să-și construiască echipa înainte să tragă concluziile

Giovanni Becali consideră că rezultatele din Liga Națiunilor trebuie privite și prin prisma perioadei de reconstrucție prin care trece echipa națională. Hagi are nevoie de mai multe meciuri pentru a vedea ce poate oferi fiecare jucător și pentru a decide cine poate rămâne în nucleul „tricolorilor”. În același timp, e, astfel că selecționerul trebuie să împace rezultatele cu procesul de selecție și de formare a unei echipe pentru viitor.

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„Această Ligă a Națiunilor, cel puțin în cazul nostru, propune meciuri importante. Putem avansa, să intrăm în grupa A, dar sunt și meciuri în care Hagi, care a fost total în exteriorul naționalei, să-și facă o idee. Trebuie să treacă 4-5 meciuri, totuși, pentru a-și face o idee, pentru că nu poți juca tot cu 33-35 de ani și să convoci tot așa“, a spus Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Metafora folosită de Giovanni Becali nu s-a oprit la comparația cu mașinile. Agentul a descris și procesul prin care Hagi trebuie să treacă în perioada următoare: să testeze cât mai mulți jucători și să-i păstreze pe cei care pot face parte din nucleul naționalei. În viziunea sa, după această perioadă de selecție ar trebui să rămână un grup de aproximativ 18-20 de fotbaliști, alături de o parte dintre jucătorii care au făcut parte din echipa de la Campionatul European din urmă cu doi ani.

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„Până la urmă, e o sită, știi cum intră echipele acestea, din Divizia B, cum e Como, dar sita aia cerne. Mai scapă una cum e Como, repet, dar pietrele rămân. Hagi e cu o sită în mână, cerne, iar apoi vor rămâne 18-20, printre care o parte din ei de la Europeanul de acum doi ani“, a mai adăugat Giovanni.

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De ce Hagi nu mai are luxul unei echipe cu titulari stabili

Giovanni Becali a făcut și o comparație cu generația în care Gheorghe Hagi era fotbalist. La acea vreme, spune agentul, naționala avea un nucleu mult mai clar, iar titularii erau în mare parte cunoscuți dinainte. Acum, Hagi trebuie să ia decizii într-un lot în care există mai multe semne de întrebare și în care apar permanent jucători care încearcă să-și câștige locul.

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„Pe timpul lui Hagi, automat se știau titularii de drept, cu două-trei noutăți. Între timp au apărut Mutu și Chivu, care s-au alăturat echipei. Păcat că Hagi nu s-a calificat cu Slovenia, aia putea fi generație de aur, cu Contra, Mutu, Chivu, Tamaș și nu mai știu“, a mai continuat renumitul agent.

România nu are acum un „Rolls Royce”. Comparația genială făcută de Giovanni Becali

Aici vine comparația care a dat și nota aparte discursului lui Giovanni Becali. Agentul consideră că un antrenor poate organiza, pregăti și îmbunătăți o echipă, dar nu poate suplini complet diferențele de valoare individuală dintre jucători. În cazul României, Becali susține că anumite meciuri.

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„Repet, dacă nu ai marfă, ce să faci? Dacă nu ai un Rolls Royce, ce să faci. Acum, Hagi, în cel mai bun caz conduce un Volkswagen vechi, nu de ăsta nou. Mașină bună, corectă, dar atât. Nu e un BMW, Mercedes, Rolls Royce care merge singur“, a mai punctat Giovanni Becali.

Ideea principală a lui Becali este că valoarea jucătorilor rămâne elementul de bază de la care pornește orice proiect al unui selecționer, indiferent de numele aflat pe banca tehnică: „Pe timpuri, veneau nemții aici și noi aveam doar Dacii și câte o Lada, din Rusia. La Lada trăgeai de volan, dar la Mercedes, acum, doar pui mâna pe volan. Niciun antrenor, dacă nu are marfă, n-are ce face, iar marfa trebuie să fie jucătorii“