„Hagi delirează! Are nevoie de pastile!”. Acuze șocante pentru Edi Iordănescu și pentru „Regele” fotbalului românesc

Alin Stoica (44 de ani) i-a făcut praf pe Edi Iordănescu și pe Gică Hagi în presa din Belgia. Fostul internațional a avut un derapaj uluitor înaintea meciului pe care România îl va juca la Koln înaintea etapei a 2-a din Grupa E.

„O să îi trezim noi mâine”

Gabi Safta a făcut „Înconjurul lumii în 8 minute” la FANATIK la EURO. Jurnalistul a citit cele mai tari reacții din presa internațională după victoria

ADVERTISEMENT

„Monitorizez tot ce se întâmplă și cu naționala Slovaciei. Trecem la ce s-a petrecut în meciul de mai devreme. Încep însă cu presa din Ucraina. ‘Joker câștigător. Ucraina a obținut o victorie uriașă cu Slovacia. Echipa lui Rebrov rămâne în lupta pentru optimi’. Scriu cei din Ucraina.

Tot ei mai completează într-un alt articol Ucraina a câștigat printr-o voință puternică. Îngerii Yaremchuk și Saparenko ne țin în lupta pentru calificare.

ADVERTISEMENT

Belgienii de la Le Soir au scris că Ucraina a câștigat în fața Slovaciei și au relansat grupa. Orice se poate întâmpla în grupa Belgiei. Slovacii au dat un titlu Ar fi o dramă! Așa au titrat slovacii. Nu am reușit o victorie ca în prima etapă. Nimeni nu e eliminat, nimeni nu e calificat. Încă! De aceea nu putem sărbători cum am făcut-o la pauză. Conduceam Ucraina, dar nu am luat niciun punct. Scriu cei din Slovacia.

L’Equipe din Franța. Francezii scriu că totul e acum posibil cu patru echipe care au deja 3 puncte. Ei s-au uitat deja cred la Belgia – România. Nu știu ce au văzut ei, dar spun că Belgia au deja puncte. Nu știu ce visează ei, dar o să îi trezim noi mâine”, a transmis jurnalistul Gabi Safta.

ADVERTISEMENT

Alin Stoica: „Cu mine selecționer, Belgia ar fi câștigat cu Slovacia”

Gabi Safta a fost însă înterupt de Horia Ivanovici, care a citit câteva declarații halucinante date de Alin Stoica în La Derniere. Fiul fostului căpitan al Stelei, Tudorel Stoica, a pus la îndoială selecția lui Edi Iordănescu și l-a jignit pe „Regele” Gică Hagi.

„’Ianis a fost selecționat doar pentru că e fiul lui Gică Hagi. Cu mine selecționer, Belgia ar fi câștigat cu Slovacia’. Și mai are una tare de tot. ‘Gheorghe Hagi a declarat că România va câștiga cu Belgia și va ajunge până în semifinalele Euro. Are nevoie de medicamente. Delirează!’ E pe ele băiatul ăsta”, l-a citat Horia Ivanovici, pe Alin Stoica, la FANATIK LA EURO.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu și Alin Stoica au fost prieteni în copilărie

Derapajul fostului fotbalist de la Club Brugge sau Anderlecht a stârnit reacții controversate în platoul FANATIK LA EURO. Vivi Răchită a dezvăluit că Edi Iordănescu și Stoica erau prieteni în copilărie.

„Au crescut împreună la Steaua. Era Anghel Iordănescu antrenor. Și veneau Edi cu Alin pe teren înainte să începem noi antrenamentul. Alin era mai bun, dar Edi îi dădea la picioare. Noi îi ziceam ‘Băi, Edi, te ia ăsta la mișto? Dă-i!’ Și râdeam.

Nu înțeleg ce e cu Alin. E vorba de naționala României. Pentru belgieni a fost unt pe pâine ca un român să vină să spună lucrurile astea.

Nu vreau să folosesc un cuvânt urât, dar Alin trebuia să se abțină. E fiul lui Tudorel Stoica, fiul căpitanului Stelei. Eu cred că e scăpat din mână”, a dezvăluit Valeriu Răchită.

„Nu are control la ce vorbește”

Declarațiile lui Alin Stoica l-au frapat și pe Bănel Nicoliță, care a participat cu România la Euro 2008. „Nu îmi dau seama cum poate să spună asemenea lucruri. Cred că nu mai are control la ce vorbește. Nu îl știu personal. L-am cunoscut pe tatăl lui. Am dat mâna și pentru mine a fost și va fi o onoare.

Dar să ieși și să dai asemenea declarații înaintea unui meci atât de important? Toți așteptăm să facem un rezultat important. Iar el să declare asemenea lucruri despre Ianis Hagi, despre domnul Hagi, despre fostul lui coleg? E halucinant. Cum să-i spui domnului Hagi să își ia pastilele?”, a spus Bănel.

“HAGI DELIREAZA! ARE NEVOIE DE PASTILE” Alin Stoica, ACUZE SOCANTE pentru Hagi si Iordanescu