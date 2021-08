Hagi, despre plecarea lui Messi de la Barcelona: „Viața ne arată că totul e trecător!”

Fostul jucător al Barcelonei și al lui Real Madrid a comentat plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona și a explicat ce înseamnă de fapt, cu adevărat, această mutare.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi este de părere că Lionel Messi va merge la Manchester City sau la PSG, fiind convins că starul argentinian își dorește să câștige în continuare trofee și să joace la cel mai înalt nivel.

Gică Hagi a vorbit despre plecarea lui Messi de la Barcelona

Gică Hagi a oferit o primă reacție după ce , spunând că viața ne arată tuturor că totul e trecător: „Din păcate există și despărțire, viața ne arată că totul e trecător. Din păcate, nu s-a putut din punct de vedere financiar. El va lăsa un gol imens, a fost unic ca atunci când a plecat Johan Cruyff.

ADVERTISEMENT

A marcat o epocă în fotbalul mondial, a reprezentat cu mândrie echipa și echipa care îl va lua, își va asigura viitorul pe trei-patru ani. City sau PSG, undeva unde echipa trebuie să joace, să cunoască sistemul, vom vedea unde va merge”.

„El va influența oriunde merge, pe orice planetă, ne-a marcat istoria, el a fost și decar și număr nouă. A marcat goluri cu nemiluită, e fenomenal.

ADVERTISEMENT

Eu aș vrea să-i văd pe Messi și pe Ronaldo în aceeași echipă, să o vedem și pe asta. Cine poate să o facă și cine are bani să o facă”, a mai spus Gică Hagi, la TV .

„Messi lasă un gol imens și din punct de vedere financiar!”

lasă și un gol din punct de vedere financiar, pe lângă cel sentimental: „E diferită total plecarea lui față de a mea. El lasă și un gol imens din punct de vedere financiar, al marketingului, eu am dat cât am putut acolo, am învățat multe, dar viața a mers înainte și când am avut oportunitatea, am plecat în Turcia.

ADVERTISEMENT

E important că am fost acolo, sunt mai bogat, ei m-au făcut să am o mentalitate de învingător, le sunt recunoscător ambelor echipe. În fiecare zi încerc să fiu mai bun, ce am făcut ieri nu mai e valabil astăzi, asta m-au învățat ei”.

„Barcelona e mai mult decât un club, e greu să accepte, dar viața merge înainte, trebuie să vină alții și să aducă jucători tineri, care să facă istorie cum a făcut el.

ADVERTISEMENT

Pentru mine Mbappe e următorul star al fotbalului, joacă multe poziții în atac, e Pele reîncarnat. Cu siguranță, Messi va juca la echipa unde joacă fotbalul pe care îl preferă”, a mai spus „Regele”.