, iar antrenorul și acționarul echipei, Gheorghe Hagi, a fost extrem de supărat după fluierul final al partidei.

Hagi, dezamăgit după primul meci din noul sezon: „Când pierdem e bine să vorbim mai puțin”

Unirea Slobozia s-a impus în fața Farului Constanța în prima etapă a Superligii în deplasare, Florin Purece marcând golul victoriei în minutul 19, iar echipa nou-promovată a făcut surpriza.

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului, antrenorul „marinarilor” fiind supărat după înfrângerea cu echipa antrenată de Mihalcea. Tehnicianul e de părere că în momentul de față trebuie să se vorbească mai puțin și că echipa sa trebuie să-și revină.

„Nu am știut să marcam goluri și e clar că atunci când nu marchezi, adversarul are o ocazie, două și pot să te prindă. Știam că vor face contra-atacul și fazele fixe foarte bine și că au calitatea asta.

Din păcate, în prima repriza nu am produs nimic. În a doua ușor-ușor, am schimbat jucătorii și au venit ocaziile. E prima etapă, avem si lucruri bune și mai puțin bune pe care le am facut, dar mergem inainte.

Când se pierde e bine să vorbim mai putin și să găsim soluții să mergem mai departe. Trebuie să vorbim mai puțin și cred că asta trebuie să fac și eu, să vorbesc mai puțin și să mergem inainte. O să avem o zi, două libere și după trebuie să ne încărcăm”, a declarat Gheorghe Hagi la .

Gheorghe Hagi se pregătește de nunta fiului său

. Tatăl său va fi prezent cu siguranță. Hagi jr le-a făcut o vizită foștilor colegi de la Farul, înainte de startul primei etape a Superligii.

Tatăl său i-a mulțumit pentru prezență, „regele” fiind supărat că nu i-a putut oferi bucuria victoriei: „Lui Ianis îi mulțumim că a venit, dar din păcate nu am câștigat”, a spus Gheorghe Hagi, potrivit sursei menționate mai sus.

Întrebat de reporterii prezenți dacă e pregătit de nunta lui Ianis de duminică, 14 iulie, Gheorghe Hagi a oferit un răspuns tăios: „Din păcate, sunt mult prea supărat acum”.