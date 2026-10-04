”Hagi e ca Bolojan. Amândoi trebuie să vindece România!”. Mesaj manifest al lui Adrian Mititelu după umilința din Polonia

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Naționala a suferit trei înfrângeri în primele partide din Liga Națiunilor, iar dezamăgirea este cruntă. Chiar și după Polonia – România 6-0, Adrian Mititelu este de părere că Gică Hagi trebuie să-și continue munca de selecționer.

Adrian Mititelu, alături de Hagi după Polonia – România 6-0

În ciuda faptului că ”tricolorii” nu au niciun punct și au încasat 12 goluri în trei întâlniri, patronul de la FC U Craiova a observat că Gică Hagi a încercat să implementez un alt stil de fotbal la națională, unul care să se potrivească vremurilor actuale.

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”Eu cred în selecționerul Gheorghe Hagi! Dincolo de aparențe, ce am văzut eu la naționala lui Hagi! Evident, după un 0-6 în Polonia este destul de dificil să pledezi în favoarea echipei noastre naționale. Însă, nici pot intra în corul celor care amplifică această înfrângere mult mai mult decât este cazul.

Vreau să precizez că încă de la primul meci al echipei naționale sub comanda lui Gică am observat o nouă abordare ca și joc. Pentru prima dată, după foarte mult timp, am văzut o echipă care încearcă să joace deschis, ofensiv, cu fața la poartă, preocupată în permanență de faza de atac.

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Gică Hagi și-a propus să implementeze un sistem modern de joc, practicat de echipele foarte bune și bune ale lumii. Ani la rând am tot jucat defensiv, chiar ultra defensiv în unele perioade. Sa ne amintim când jucam cu fundașii în poziții de mijloc și în general cu jucători defensivi reprofilați”, a scris Mititelu, pe contul de Facebook.

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Atac cu talpa la adresa FRF

Adrian Mititelu nu a ratat ocazia de pentru felul în care a manageriat fotbalul românesc în ultimii 12 ani și este de părere că Gică Hagi ar trebui susținut, chiar dacă schimbările propuse de el ar putea aduce și eșecuri drastice, cum a fost cel din Polonia.

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”Faptul că am obținut unele rezultate de conjunctură atunci, câștigând câteva partide importante, cu adversari buni, însă nu în urma unor jocuri deosebite, ne-a dat apă la moară, crezând că merge și așa. Ce a urmat știm cu toții, eșecuri după eșecuri, echipa națională nu numai că a lipsit aproape cu desăvârșire din lumea bună a fotbalului, dar ca imagine de ansamblu s-a prăbușit enorm.

Desigur, s-a observat fără tăgadă lipsa unei strategii coerente din partea decidenților fotbalului, aceștia fiind complet depășiți de situație. Echipa instalată în 2014 în fruntea federației, într-o conjunctură nefastă pentru fotbalul românesc, s-a dovedit a fi o catastrofă managerială.

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Acum avem un selecționer care este dispus să ia taurul de coarne și să schimbe din temelii abordarea jocului. E drept, Gică și-a asumat o misiune extrem de dificilă și în prima fază foarte nepopulară, deoarece exista pericolul ca până când echipa învață lecția noii abordări să sufere eșecuri usturătoare.

Însă nu putem construi o echipă națională puternică fără să suferim. Oarecum, este o situație asemănătoare cu cea a economiei naționale. Atât Hagi cât și Bolojan au misiuni asemănătoare, unul să vindece țara, celălalt echipa națională. Ca orice operație de recuperare și vindecare, tratamentul este dificil și dureros, însă este singurul mod de a ne însănătoși”, a notat el.

Primele raze de soare după ce ”tricolorii” au luat 3-12 în trei partide

Patronul FC U Craiova a mărturisit că rezultatele din Liga Națiunilor sunt mincinoase și a văzut ceva ce i-a plăcut în jocul naționalei. Deși a recunoscut că Hagi în aceste meciuri, Adrian Mititelu este convins că selecționerul a învățat din ele.

”Majoritatea jurnaliștilor, dar și a publicului larg, s-au grăbit să critice, să pună etichete, fiecare după propria viziune. Cei mai mulți îl văd responsabil pe selecționer, extrem de greșit în opinia mea.

Chiar dacă rezultatele sunt catastrofale, au fost momente ale jocurilor, atât în Suedia cât și în Polonia, în care s-au întrevăzut primele raze de soare. Cu puțină șansă meciurile puteau lua altă turnură.

Cum spuneam, dincolo de aceste rezultate catastrofale, însă extrem de mincinoase, mie îmi dă încredere selecționerul Gică Hagi și viziunea lui. Nu zic că nu a făcut unele greșeli, însă sunt convins că a învățat și el din ele.

Pentru a reuși, Gică Hagi și echipa națională au nevoie de încrederea noastră, a tuturor celor care își doresc ca această echipă să reușească. Sunt ferm convins că Gică are antidotul pentru a reuși, însă nu poate să-l pună în aplicare fără sprijinul publicului larg. Hai să susținem echipa națională!”, a încheiat Mititelu.