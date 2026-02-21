Hagi-Gheorghe a devenit oficial sfânt. Anunțul Patriarhiei Ecumenice. Despre cine este vorba

ADVERTISEMENT

Patriarhia Ecumenică a hotărât, sub președinția Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, canonizarea Sfinților Hagi-Gheorghe Athonitul și Tihon Rusul.

Hagi-Gheorghe a devenit oficial sfânt

Patriarhia Ecumenică a lăudat viața în credință a lui Hagi-Gheorghe Athonitul și Tihon Rusul, iar cele două figuri duhovnicești au fost canonizați la rang de sfinți. Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a fost cel care a condus ceremonia, așa cum anunță .

Cinstirea celor doi cuvioși era deja existentă, iar oficialii bisericii au numit această canonizare ca a fi o prezență a Duhului Sfânt în lumea contemporană.

„Această decizie nu este doar un act administrativ formal, ci o mărturisire a prezenței vii a Duhului Sfânt în lumea contemporană”, s-a arătat în comunicatul oferit de Patriarhia Ecumenică.

Cine a fost Hagi-Gheorghe

Sfântul Hagi-Gheorghe Athonitul (1809–1886) a fost una dintre cele mai marcante personalități duhovnicești ale secolului al XIX-lea de la Muntele Athos. Prin asprimea vieții sale ascetice și prin profunzimea spirituală, el a influențat și a format o întreagă generație de călugări, care au continuat tradiția Sfinților Părinți.

De cealaltă parte, Sfântul Tihon Rusul (1884–1968) s-a născut la scurt timp după decesul lui Hagi-Gheorghe și este cunoscut drept nevoitorul din Kapsala și părintele duhovnicesc al Paisie Aghioritul, a întruchipat idealul ascetului desăvârșit și al rugăciunii neîncetate. Întreaga sa viață s-a desfășurat ca o liturghie vie, închinată necontenit lui Dumnezeu.

„Într-o epocă de confuzie și căutare spirituală, canonizarea acestor doi Sfinți ne amintește că drumul smereniei și al dragostei rămâne deschis și relevant.

Sfinții nu aparțin trecutului; ei sunt propriul nostru neam, mijlocitorii noștri, care pledează „neadormiți” pentru pacea lumii”, s-a mai regăsit în comunicatul Patriarhiei Ecumenică.

Ce înseamnă numele Hagi

Numele Hagi are o puternică importanță în religia de peste tot din lume. Mai exact, „Hagi” înseamnă „pelerin în Locurile Sfinte”, iar Sfântul Cuvios Hagi-Gheorghe Athonitul a fost reprezentarea exactă a definiției.

Gheorghe Hagi, confuzie cu numele noului sfânt

Gheorghe Hagi, actual patron la Farul Constanța, este una dintre cele mai cunoscute persoane din România

Pentru a nu se crea confuzie, Patriarhiei Ecumenică l-a canonizat pe Sfântul Cuvios Hagi-Gheorghe Athonitul, ci nu pe patronul formației de la malul mării.

Interesant este originile lui Gică Hagi provin tot din apropierea Muntelui Athos. Mama fostului fotbalist era din Grecia, iar tatăl din Bulgaria,

„Îmi place muzica. O ascultam și-n casa, mereu. Mă punea tata să ascult. Când veneau nașii, mă punea să cânt populară. Tata s-a născut în Bulgaria și mama în Grecia și după aceea au venit în România”, a declarat Gică Hagi, conform .

Cum și-a definit Gică Hagi numele

La finalul unui meci desfășurat în 2018 între Viitorul (n.r. – actual Farul) Constanța și Astra Giurgiu, Gică Hagi avea o definiție diferită pentru numele său de familie. Mai exact, „Regele” a atașat o calitate în dreptul fiecare litere. Totuși, explicația patronului de la malul mării nu se apropie de însemnătatea oficială.

„Hagi înseamnă ‘Harnic’, ‘A’ înseamnă ‘Ambiţie’, ‘G’ e ‘Generos’ şi ‘I’ înseamnă ‘Iute’, că nu îmi dau altceva, că dacă dau aia adevărată, iar încep să mă facă… Cred că am fost iute, în orice, şi în cap, şi în picioare”, a spus Gică Hagi.