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România a avut parte de o susținere masivă din tribune vineri seară la Solna la meciul cu Suedia, primul pentru „tricolori” din noua ediție de Liga Națiunilor, Liga B. Echipa FANATIK prezentă pe „Strawberry Arena” a reperat inclusiv doi fani, tată și fiu, purtând tricouri ale primei reprezentative, cu numărul 10 și numele Hagi.

România a avut 2 Hagi și în tribune la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor

Ei sunt stabiliți în Suedia de 20 de ani, iar tânărul chiar s-a născut în această țară. Tatăl său a oferit câteva declarații pentru site-ul nostru cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start și cu această ocazie a dezvăluit că fostul mare fotbalist suedez , „killer-ul” României de la Campionatul Mondial din 1994 și totodată „coșmarul” lui , locuiește în prezent destul de aproape de ei.

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De asemenea, bărbatul a dat un pronostic foarte optimist pentru această partidă și a lansat un mesaj „de suflet” pentru românii „de acasă”: „Tată și fiu, de 20 de ani în Suedia. Sticlan Alexander și Sticlan Alexander Junior. Băiatul e născut aici, joacă fotbal la echipă de Divizia B aproape, sunt pe loc de promovare în Divizia B. Toată familia, și soția cu copiii, toți suntem cu Hagi. Să facă diferența, ca de fiecare dată, o ia pe stângul frumos și să o bage în ațe.

Un scor? Sincer îți zic, 3-1 pentru noi. La 3 dimineața eram la mare în ’94, mă uitam la meciuri. Kennet Andersson stă la 20 de kilometri de noi. (n.r. Mesaj pentru românii de acasă) Să fie încrezători că România se ridică”.

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Foarte mulți români prezenți în tribunele „Strawberry Arena” la acest meci

Toate imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK prezent la Solna cu ocazia acestei partide pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol. Tricolorul românesc a fluturat în mai multe colțuri ale arenei, iar fani de toate vârstele au putut fi observați pe stadion la

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