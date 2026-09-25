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Cei doi Hagi din tribună, tată și fiu, sunt de 20 de ani în Suedia: „Stăm lângă Kennet Andersson”. Ce scor așteaptă. Video

România a avut doi Hagi și în tribune la meciul cu Suedia de la Solna din Liga Națiunilor. Ce pronostic au dat „vecinii” lui Kennet Andersson, „coșmarul” lui Florin Prunea din '94
Cristi Coste, Tibi Cocora
25.09.2026 | 21:38
Cei doi Hagi din tribuna tata si fiu sunt de 20 de ani in Suedia Stam langa Kennet Andersson Ce scor asteapta Video
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
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Cei doi Hagi din tribună, tată și fiu, sunt de 20 de ani în Suedia: „Stăm lângă Kennet Andersson”. Foto: Fanatik
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România a avut parte de o susținere masivă din tribune vineri seară la Solna la meciul cu Suedia, primul pentru „tricolori” din noua ediție de Liga Națiunilor, Liga B. Echipa FANATIK prezentă pe „Strawberry Arena” a reperat inclusiv doi fani, tată și fiu, purtând tricouri ale primei reprezentative, cu numărul 10 și numele Hagi.

România a avut 2 Hagi și în tribune la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor

Ei sunt stabiliți în Suedia de 20 de ani, iar tânărul chiar s-a născut în această țară. Tatăl său a oferit câteva declarații pentru site-ul nostru cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start și cu această ocazie a dezvăluit că fostul mare fotbalist suedez Kennet Andersson, „killer-ul” României de la Campionatul Mondial din 1994 și totodată „coșmarul” lui Florin Prunea, locuiește în prezent destul de aproape de ei.

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De asemenea, bărbatul a dat un pronostic foarte optimist pentru această partidă și a lansat un mesaj „de suflet” pentru românii „de acasă”: „Tată și fiu, de 20 de ani în Suedia. Sticlan Alexander și Sticlan Alexander Junior. Băiatul e născut aici, joacă fotbal la echipă de Divizia B aproape, sunt pe loc de promovare în Divizia B. Toată familia, și soția cu copiii, toți suntem cu Hagi. Să facă diferența, ca de fiecare dată, o ia pe stângul frumos și să o bage în ațe.

Un scor? Sincer îți zic, 3-1 pentru noi. La 3 dimineața eram la mare în ’94, mă uitam la meciuri. Kennet Andersson stă la 20 de kilometri de noi. (n.r. Mesaj pentru românii de acasă) Să fie încrezători că România se ridică”. 

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Fanii României prezenți pe stadion la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Foto: Mihai -Antonio Vasile / Fanatik

Foarte mulți români prezenți în tribunele „Strawberry Arena” la acest meci

Toate imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK prezent la Solna cu ocazia acestei partide pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol. Tricolorul românesc a fluturat în mai multe colțuri ale arenei, iar fani de toate vârstele au putut fi observați pe stadion la acest meci dintre Suedia și România din Liga Națiunilor. 

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Fanii României prezenți pe stadion la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Foto: Mihai-Antonio Vasile / Fanatik

 

România a avut 2 Hagi și în tribune în Suedia

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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