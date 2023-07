Hagi își trimite jucătorii la echipa națională cu manuale: “După antrenamente îi ascultam”

Safta a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum fotbaliștii de la academia lui Gică Hagi, încă de pe vremea echipei Viitorul, erau încurajați să nu neglijeze școala. În consecință, tinerii mergeau în cantonament cu ghiozdanul cu manuale și aveau zilnic câte o oră de școală, cu profesori aleși cu atenție de FRF.

Hagi își trimite jucătorii la echipa națională cu manuale

”Vorbeați de școala fotbaliștilor, , cu manuale de chimie, fizică și matematică și ne-a solicitat să avem în programul echipei naționale U17 o oră de școală după cină, când era Bogdan Vintilă antrenor. În același lot erau Ianis, Răzvan Marin, eram team manager al echipei, am găsit cu Bogdan Vintilă o oră în program, făceau școală înainte de somn, o oră”, și-a adus aminte Safta.

Singurul care venea fără manuale era prințul Ianis Hagi, cel care învăța la o școală privată. ”Singurul care venea fără manuale era Ianis Hagi, învăța în limba engleză la o școală privată, învăța on-line. Veneau cu cărțile, cum se duc copiii la școală cu ghiozdanul. Fizică, biologice, chimie, matematică, limba română. Cei din staff, îi controlam ca la examen, zici că eram la Bacalaureat. Să nu stea pe telefoane. Profesorii îi ascultau după săptămâna de cantonament, la întoarcere, ce au învățat”, a completat Safta.

Situația a fost confirmată de Andrei Vochin, aflat și el în studioul FANATIK SUPERLIGA. ”O primă experiență a mea foarte plăcută, cu Lucian Burchel, directorul academiei. Cu el am discutat atunci această problemă a studiului din cantonamente. El a ținut atunci ca să aibă o oră în fiecare zi, am adus și profesor de limba engleză la cantonament la Tărlungeni, erap profesor din Brașov”, a completat Vochin.

În urmă cu trei ani, Gică Hagi acorda un interviu spumos lui Andi Moisescu, în care vorbea tocmai despre legătura specială pe care a avut-o cu școala și despre modul în care vede el legătura dintre un sportiv de performanță și școală. Printre altele, Gică Hagi a mărturisit că nu era bun la matematică.

Mai mult, tentativele de a face meditații la matematică au fost destinate eșecului, lucru care-l amuză acum pe fostul mare fotbalist. “ A făcut facultatea la Iaşi, a avut numai zece pe linie. El i-a convins şi pe altii sa facă matematică. A încercat-o si cu mine, dar, după o lună, s-a lăsat. A venit la mama şi ia zis ‘Ia-ţi-l de aici!’. Pe o ureche imi intra, pe cealaltă îmi ieşea. Eu eram cu fotbalul. Aveam 14 ani, trebuia sa faci meditaţii ca să intri la liceu, dar şi-a dat seama că nu se poate“, și-a adus aminte, amuzat, Hagi.

Puțină lume știe că actualul patron al Farului Constanța are facultate, pe care a terminat-o doar de gura părinților. “Tata întotdeauna spunea să ai patalama la mână. Din acest motiv am şi mers la facultate, am şi făcut anumite lucruri spuse de ei. Eu vroiam să joc doar fotbal, dar ei m-au îndrumat spre aceasta direcţie ‘Să ai o diploma, Doamne fereşte, nu ştii ce se intâmplă!’ Atunci nu te gândeai că dacă te apuci de fotbal poţi să trăieşti bine şi după”, a explicat Gică Hagi.

”Era onoarea familiei, nu puteam să-l fac de râs pe tata să nu trec clasa. Obiectivul meu era clasa, nu să fiu cel mai bun din clasă, planificam totul, nota când o luam, în fiecare trimestru aveam un 4, dar trebuia să știu cum să iau nota ca să trec clasa”, a mai rememorat Gică Hagi.

