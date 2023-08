Hagi, marele avertisment: “Și anul trecut ați crezut că joacă banii! Și i-am distrus pe toți! I-am DIS-TRUS, vorbeau singuri!”. Exclusiv

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Hagi a fost întrebat dacă nu ar trebui cumva ca Farul să fie considerată favorită la titlu, pentru că este oarecum normal ca o campioană en-titre să fie favorită. ”Teoretic, principala favorită la titlu? Peste tot campioana e favorită la titlu”, a întrebat Horia Ivanovici.

Hagi, despre lupta la titlu în SuperLiga

”Ce am văzut eu, ce s-a declarat, toată lumea nici măcar nu ne-a dat pe noi că vom fi acolo, dar cu tot respectul pentru toate. Vă zic eu, noi clubul nostru vrem să ne ducem iar în play-off. Avem același buget de anul trecut, vă dați seama că anul trecut mentalitatea pe care o aveam să încercăm să ajungem în play-off să ne batem cu cele mai bune…o avem și acum. Ne dorim să intrăm în play-off, dacă vom avea capacitatea să producem meciuri foarte bune e clar că vom vedea dacă putem să ne luptăm la mai mult.

Am devenit anul trecut campioană pentru că am făcut un sezon fenomenal, unic, i-am distrus pe toți. Că s-a numit CFR, FCSB, Craiova, i-am distrus pe toți, în toate meciurile când i-am prins. E clar, nu putem trăi din ce a fost anul trecut. În sport vine altă provocare, am început an nou, totul e de la zero, încercăm să atingem obiectivul să intrăm în play-off cu gânduri mai mari după. Financiar nu s-a schimbat nimic, doar avem mai mulți suporteri, . Noi avem suporteri acum la Constanța, există un entuziasm foarte mare în oraș legat de lumea care iubește iară Farul”, a declarat Gică Hagi.

Patronul celor de la Farul așteaptă cu nerăbdare ca noul stadion de 18.000 de locuri să fie gata, pentru ca echipa să fie susținută meci de meci de 18.000 de oameni. ”Sper să fie atât de mare entuziasmul să umplem noul stadion de 18.000, să mai stea oamenii și la coadă. La Constanța s-a creat o emoție, se expiră performanță, există presiune să devin cel mai bun. Nu ești cel mai bun, nu te considera dinainte, trebuie muncă multă, să demonstrezi în fotbal, ce ai făcut ieri nu mai e valabil azi.

Niciodată favoriți la titlu! Nu putem să ne considerăm favoriți, din punct de vedere financiar nu putem să ne luptăm cu ele. Fotbalistic, dacă lucrăm bine, atunci cu siguranță putem să ne batem cu ei”, a completat Hagi. De asemenea, patronul celor de la Farul Constanța crede că e o mare greșeală ca cineva să vorbească acum despre favorite la titlu, când mai sunt 30 de etape de jucat.

, atât se vorbește de mult și trebuie să se scrie, să vorbiți că în afară de cele mari pot spune că noi ne dorim să fim campioni, avem ADN-ul acesta, sunt echipe care se înscriu aici. Dar, să vorbească cineva că va fi campioană, eu cred că vor fi surprize mari, vor avea surprize mari. Momentan să spui că vei fi campion când mai există 30 de meciuri, ce se va întâmpla în 6 luni sau peste o săptămână. Putem discuta despre cine va câștiga doar în play-off, în rest doar vorbe goale aruncate”, a completat Hagi.

Cu toate acestea, ”Regele” a avut cuvinte de laudă la adresa celor de la Sepsi, echipă ignorată momentan de toată lumea. ”Cum să zic, au un nivel, ei FCSB, Craiova, Rapidul acum, au un nivel, semnează jucători cu o anumită, un anumit nivel, de la 10.000 în sus net, care-i dai jucătorului plus bonusuri, salarii foarte bune pe România. La noi poate să câștige un jucător atât doar prin bonusuri, fixul nu poate fi atât de mare, nu putem să ne permitem. Nu pot să vorbesc, doar să zic un lucru care e. Ei plătesc foarte mult, au bani de achiziții, nu uitați. Noi nu avem bani să cumpărăm un jucător, nici să dăm 100.000 pe el.

Nu salariile și banii joacă, dovadă că s-a dovedit anul trecut că i-am distrus pe toți cu bani mai mulți. E bine să taci din gură, să te duci să muncești, nu suntem noi care putem să spunem asta, ei da, prin bugetul pe care-l au. Ei sunt înscriși acolo, noi vom vedea, poate să fie și altă echipă, de ce nu? Sepsi nu a primit niciun gol, nu se vorbește de campion, de nimic. Echipa cea mai bună e Sepsi până acum, nu a primit niciun gol. Deci, ea de ce să nu fie înscrisă la campionat? Cluburile mari, ele s-au înscris pentru asta merită să începeți cu ele pentru a începe campionatul, care sunt favorite. Anul trecut i-am distrus, vorbeau singuri”, a completat Hagi.

În încheiere, Gică Hagi a explicat că mare parte din bugetul Farului merge spre Academie, acolo unde se produc juniori capabili să lupte pentru a câștiga un nou campionat. ”Noi vorbesc de noi, și eu aș vrea să am bugetul CFR-ului, lui FCSB, să lucrez cu ei, cu tot ce are Rapidul, bani. Să lucrez cu ce bani are Craiova. Aș vrea să lucrez cu așa ceva, atunci vedeți că se pot accesa foarte ușor lucruri de Champions League. Când ai 3-4 milioane să faci transferuri, eu trebuie să caut jucători liberi, care are un anumit grilă salarială, mai pot să fac și excepții dar nu pot să sărim calul. Tot bugetul care e, avem cheltuieli foarte mult din buget pentru Academie, care e susținută, e privată, e foarte foarte mare, ne dezvoltăm acolo, chiar o facem să fie și mai mare, costurile acolo se duc cu mentenanță și centru de copii și juniori, cost de peste 1 milion și jumătate de euro”, a concluzionat Hagi.

