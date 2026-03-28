Hagi, modificări majore la națională: „Trebuie să schimbăm!”. Comparația FCSB – Fenerbahce vs. Turcia – România: „Portarul Ederson a fost cel mai bun! Acum, n-am ajuns la poartă!”

Mihai Stoica (60 de ani) a pus lupa pe jocul României după înfrângerea cu Turcia, scor 0-1, rezultat care ne-a scos din cursa pentru calificare la Campionatul Mondial, acolo unde n-am mai fost din 1998. Președintele C.A. de la FCSB crede că Gică Hagi, cel care ar urma să fie noul selecționer, ar trebui să schimbe sistemul.

FCSB nu e într-o formă grozavă în acest sezon, motiv pentru care a ajuns să joace în play-out pentru prima dată în istorie.

„(n.r. – Bîrligea putea face mai mult?) Dacă nu ajungea mingea la el? Noi, FCSB, suntem într-o formă proastă. Am jucat cu Fenerbahce. La Fenerbahce au jucat 3 titulari de aseară, plus jucători de valoare. Și meritam să câștigăm. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Ederson, portarul lui Fener. Noi nu l-am deranjat pe portarul turcilor. Și cred că avea febră musculară de la meciul cu Liverpool cât a sărit după ele. Așa că Bîrligea nu avea ce să facă. Nu a ajuns mingea la el. A câștigat la început câteva dueluri, dar nu era susținut.

(n.r. – Am putea juca 3-5-2?) Eu așa cred. Screciu joacă în sistemul ăla la Craiova. Rus joacă în sistemul ăla la Craiova. Ghiță joacă așa la Hannover. Drăgușin a jucat la Genoa și a atras atenția lui Tottenham, Bayern, Napoli, jucând în sistemul ăla. Pentru un fundaș central, inteligent, care înțelege jocul, e mult mai ușor să joci în 3 decât în 2”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitatea la MM LA FANATIK.

Meme Stoica a comentat și prestația altor „tricolori”. Președintele C.A. de la FCSB a rămas impresionat de discursul lui „Ianis nu a fost bine, cum n-a fost bine nimeni. Singurii jucători, în afara de fundașii centrali și de portar, doar Bancu și Dragomir. În rest, normal că n-am fost bine. (n.r. – Capăt de drum pentru Răzvan Marin?) Răzvan Marin face 30 de ani. Dar nu l-aș scoate pe el. Mihăilă cum a jucat? Man a avut niște intercepții. Pe Man l-am văzut fundaș la niște faze, dar pe Mihăilă nu l-am văzut la nimic. Avem foarte multe soluții. În afară de de Kevin Ciubotaru și Coman, care era clar că nu vor juca, ce alte soluții aveam, care să vină și să joace la echipa națională?

Pe mine m-a impresionat discursul lui Stanciu. Eu îl cunosc foarte bine pe Stanciu. E un băiat excepțional. Am văzut mulți băieți care la declarații erau trup și suflet pentru culori, grup unit, nu știu ce. Când jucau, nu vedeai așa ceva. Stanciu nu a fost niciodată așa. Stanciu este un disperat, fotbalist disperat după echipa națională. Și de câte ori a venit a arătat asta în teren. A avut multe meciuri nereușite, dar niciodată nu a avut ce să îi reproșeze cineva, că nu a avut atitudine sau că nu a alergat.

M-au emoționat foarte tare vorbele lui. La un moment dat era și confuz. Nu mai știa ce să spună. Sunt principalul vinovat. Nu e Nicușor Stanciu principalul vinovat. Era confuz că nu mai înțelegea dacă e jucător important sau nu la națională. Problema e că el plătește tribut campionatului în care joacă. Când un jucător pleacă în țările arabe sau în China, deja interesul selecționerului pentru jucătorul respectiv începe să scadă. Și e logic. Fotbalul adevărat nu se joacă acolo, indiferent de jucătorii care ajung în Arabia Saudită. Am încercat să văd meciuri de acolo, fotbalul din Arabia Saudită e de neprivit. Fotbalul adevărat se joacă aici, chiar și în 2. Bundesliga, unde joacă Ghiță”, a adăugat oficialul campioanei României.

Meme Stoica a vorbit despre așteptările pe care le are de la viitorul selecționer, Gică Hagi. Președintele C.A. de la FCSB nu ar fi surprins dacă, la prima reprezentativă, ar ajunge Lorenzo Biliboc (19 ani), starul lui CFR Cluj. Cu toate acestea, Mihai Stoica nu îl vede pe Biliboc la campioana României.

„(n.r. – Trebuie o mică revoluție la națională?) Nu cred. Nu ai fotbaliști tineri care să bată tineri care să bată la ușă. (n.r. – Hagi o va avea grea?) Da. Oricine o să o aibă grea. Acum poate nu al fel de grea cum a avut-o nea Mircea când a preluat echipa, că nivelul așteptărilor era foarte ridicat. Acum nu mai e. Am înțeles că nu suntem cine voiam noi să fim. Suntem ăia care batem San Marino la scor, dar cu Bosnia e suficientă o greșeală de arbitraj și pierdem.

(n.r. – Biliboc are potențial de națională?) E din generația 2006. A fost la turneul final Euro U19, care s-a disputat la noi. Biliboc nu a fost convocat. Probabil nu era cunoscut la momentul ăla. Dar din generația aia, lider e David Matei de la Craiova, care joacă meci de meci că e regula U21, dar Biliboc mi se pare că e singurul care a demonstrat că are potențial mare de tot.

(n.r. – De ce nu îi faceți ofertă lui Neluțu pentru Biliboc?) Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția aia. Noi vrem să aducem seniori pe poziția aia. Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert”, a mai spus Meme Stoica.