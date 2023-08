„Hagi ne știe foarte bine! Puteam să luăm vreo 5!” Sorin Cârțu e necruțător!

Universitatea Craiova a fost dezamăgirea etapei a 7-a din SuperLiga. Oltenii au prestat un joc modest la Ovidiu și au pierdut cu 0-2 în fața campioanei Farul, deși scorul putea lua proporții și mai mari. Sorin Cârțu a fost extrem de supărat pe echipa lui Reghecampf.

Sorin Cârțu, necruțător după Farul – Universitatea Craiova 2-0: „Cu noi, Hagi tot timpul are aceeași tactică”

Ca urmare a acestui eșec, alb-albaștrii au ratat ocazia de a deveni lider provizoriu în SuperLiga. Universitatea Craiova are 14 puncte, cu unul mai puțin decât FCSB, care joacă în ultimul meci al rundei, cu UTA. sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 21:45.

„Craiova a arătat rău de tot. Și eu sunt dezamăgit. E la început, o dau în accident, dar să nu o dăm iar cum am tot făcut în anii ăștia. În meciurile important să clacăm. Încercăm să găsim nu știu ce explicații. Cam asta a caracterizat echipa în anii trecuți.

Deși dacă stau să mă gândesc, cu Farul, anul trecut am dominat ambele meciuri. Și când ne-au bătut 3-2. Am condus 1-0, 2-1. S-au desprins printr-un penalty discutabil, prin minutul 85. La Craiova am dominat deși am jucat 11 contra 10 și am terminat totuși 1-1. Dar la ce am văzut aseară am rămas dezamăgit.

Hagi de fiecare dată când joacă cu noi, cel puțin de când am fost eu pe lângă echipă și în situația asta de președinte, tot timpul are aceeași tactică. Introduce 3 atacanți în prima parte cu foarte mare agresivitate, să facă pressing, imediat agresivitate în mijloc. Hagi ne cunoaște foarte bine și cunoaște bine lotul acesta al Craiovei și îi cunoaște caracteristicile.

Și îi ia foarte agresiv în mijloc pentru că știe că jucătorii noștri au nevoie de 2-3 atingeri în momentul în care sunt întâmpinați cu agresivitate și trebuie să joace în spate”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Trebuie analizat, pentru că avem probleme”

„(n.r. – putea să fie un dezastru? Să ia vreo 5 Craiova?) Da, da. La cum s-a jucat. A fost ocazia aia a lui Baiaram. Dacă făcea 2-1… Chiar spuneam în grupul de prieteni cu care am văzut meciul că dacă dăm gol putem să întoarce meciul. Dacă se termină 0-2 la pauză, Hagi greu mai pierde. Au fost niște ocazii… Și de unde anul trecut scoteam în evidență portarii adverși, acum portarul nostru iese în evidență. E un paradox.

(n.r. – Craiova și sub sezonul trecut?) Da, foarte slab am jucat. Am fost foarte dezamăgit. Cred că trebuia analizat mai bine. Ceea ce s-a întâmplat la Iași n-a fost conform cu realitatea decât în ultima parte. Până în minutul 60, nu prea a arătat Craiova că merită să bată cu 4-1. Și UTA era foarte aproape să conducă, să dea gol la Craiova.

Noi am dat-o că am făcut spectacol, dar trebuie analizat pentru că avem probleme, mai ales în apărare. După mine Screciu e cel mai bun fundaș central al Craiovei. Nu e de mijlocaș. La ce joacă Silva… Nu întâmplător îl schimbă la pauză”, a adăugat fostul președinte al oltenilor.

