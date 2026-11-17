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România a pierdut în Bosnia, scor 1-2, însă selecționerul Gheorghe Hagi pare mulțumit de joc cel puțin în meciul de astăzi și cel cu Polonia. Selecționerul e convins că naționala noastră este pe drumul cel bun și le cere fanilor răbdare pentru a putea să facă o echipă bună.

Selecționerul Gheorghe Hagi promite lucruri mărețe cu naționala României în viitor

Hagi nu are nicio preferință la barajul de menținere în grupa actuală din Nations League, dar rămâne optimist că va găsi jucătorii potriviți pentru a face fericită o țară întreagă. Momentan, ultima impresie e că România nu arată tocmai rău cu Hagi selecționer.

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„Ambele echipe au avut ocazii, a fost un meci destul de echilibrat. Puteam să câștigăm, din păcate am pierdut. Puteam mai mult. Am întâlnit o echipă în creștere, am jucat de la egal la egal la ei acasă. Mai avem de învățat să gestionăm meciurile mult mai bine.

O să vină și victoria în deplasare. Am făcut un lucru, din punctul meu de vedere. Cunosc jucătorii, ne cunoaștem foarte bine. , și cu Polonia. Am jucat în deplasare de la egal la egal cu ei. Putem merge înainte cu încredere”, a explicat Hagi la Antena 1.

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Gică Hagi e pregătit să cheme la națională și jucători care nu au făcut parte din lot

Despre selecție, Gheorghe Hagi nu știe la ce să se aștepte în viitor, însă lasă să se înțeleagă că orice jucător care merită poate să prindă naționala, chiar dacă în acest moment nu a fost convocat.

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vom vedea ce o să fie. Vă dați seama, mai este timp până atunci să reflectăm asupra lucrurilor. În două meciuri, echipa a arătat destul de bine. Echipa națională rămâne deschisă. Depinde, sunt jucători care joacă la noi, în afară. Unii au putut să vină, alții nu. Vom face treabă bună, ușor-ușor. Trebuia să dea în ea, să degajeze”, a declarat selecționerul Hagi la finalul meciului cu Bosnia.