“Hagi pleacă singur dacă i se cere DEMISIA cu Suedia!”. Cum a procedat Răzvan Burleanu cu Victor Pițurcă selecționer. Dezvăluiri din interior

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La emisiunea FANATIK SUPERLIGA s-a întors pe toate fețele posibilitatea ca Gică Hagi să se despartă de naționala României dacă va pierde și jocul cu Suedia. Ce rol va avea Răzvan Burleanu într-un astfel de caz.

Îl va demite Răzvan Burleanu pe Hagi după meciul cu Suedia?

Moderatorul Cristi Coste și Emanuel Roșu, reporterul FANATIK care , sunt convinși că președintele FRF nu își va asuma o eventuală demitere al lui Gică Hagi.

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”În ceea ce-l privește pe Răzvan Burleanu, eu cred că în momentul când se va produce despărțirea de Hagi, aceasta va veni de la Hagi. Nu va veni niciodată dinspre staff-ul federal, cel puțin oficial”, a spus Cristi Coste.

”Sunt convins că așa e, pentru că el (n.r. – Răzvan Burleanu) nu cred că a renunțat la colaborarea cu niciun selecționer, nici măcar cu Victor Pițurcă. Deși era considerat un exponent al taberei rivale, nici măcar la Victor Pițurcă nu a renunțat el. Ne amintim că a plecat după ce a primit o ofertă de la Al-Ittihad”, a întărit ideea și Emi Roșu.

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Cum s-a despărțit FRF de Victor Pițurcă

În acest punct al discuției a intervenit și Vivi Răchită, cel care era secundul lui Victor Pițurcă la acel moment, și a dezvăluit faptul că nu exista nicio colaborare între selecționer și Răzvan Burleanu, iar președintele FRF și-a trimis un om să negocieze rezilierea.

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”Oprește-te că eram în staff, îți spun eu cum s-a întâmplat. Am câștigat în Grecia, am făcut meci egal acasă cu Ungaria și aveam meci la 3-4 zile în Finlanda. Între meciul cu Ungaria și meciul cu Finlanda, un reprezentant al Federației Române de Fotbal a venit în cantonamentul de la Mogoșoaia și a negociat cu Victor Pițurcă despărțirea de echipa națională, pentru că lucrurile erau… ca doi berbeci. Nu mai puteau continua. Adică nu se putea colabora.

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(n.r. – Cine a venit să negocieze?) Secretarul general adjunct Gabriel Bodescu. Eram antrenorul secund al lui Victor Pițurcă și știu exact ce s-a întâmplat. Noi, între cele două meciuri, ne-am simțit așa, un pic dați la o parte. Au fost și niște probleme de premieri.

Adică Federația Română de Fotbal i-a transmis selecționerului că toți colaboratorii săi nu vor avea prime de meci. Deci toți ceilalți, jucătorii, selecționerul aveau prime, doar colaboratorii nu aveau prime de meci. Noi făceam analiză, făceam, mergeam, am mers de 10 ori în Olanda, în Finlanda să văd meciuri și doar noi, colaboratorii lui Victor Pițurcă, nu aveam prime de meci. O șicană.

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Ne-a chemat Victor Pițurcă într-o cameră pe toți și ne-a expus situația. Mai jucam în Finlanda, a spus să facem tot posibilul să câștigăm meciul, ceea ce s-a și întâmplat, am bătut 2-0 la Helsinki, și în avionul de întoarcere a venit Victor Pițurcă la fiecare colaborator și ne-a întrebat dacă… El oricum luase decizia ca a doua zi să-și depună demisia și să plece la Ittihad”, a povestit Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Pițurcă, forțat să plece de la națională

Fostul secund al lui Victor Pițurcă a precizat că Răzvan Burleanu a mai făcut și alte șicane prin care a forțat plecarea selecționerului și a amintit de faptul că președintele FRF vorbea de numirea altor antrenori deși Pițurcă avea contract.

”Bineînțeles că tot staff-ul am spus: ‘suntem o echipă, mergem împreună’, deși eu am fost singurul care am zis atunci: ‘Piți, hai să ne gândim. Avem șapte puncte din trei meciuri. Am câștigat în Grecia, am câștigat în Finlanda, am făcut un meci egal acasă. Suntem aproape de calificarea la Campionatul European. În Emirate lucrurile sunt total diferite față de ce vă gândiți dumneavoastră și cum vă cunosc eu pe dumneavoastră ca și om n-o să facem treabă acolo’.

Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că ne-am trezit la Ittihad, nu Ittihad-ul de acum, la Ittihad-ul din 2014, unde n-aveam nici teren de antrenament, nici jucători, nici mai nimic. Asta s-a întâmplat.

Deci nu că Victor Pițurcă a plecat de la echipa națională pentru că a vrut el. Țin minte că și la meciul cu Argentina, când Răzvan Burleanu a spus că îl vrea selecționer pe Reghecampf sau nu mai știu pe cine, și Victor Pițurcă era încă selecționerul echipei naționale. Lucruri pe care Victor Pițurcă nu le acceptă, pentru că are o prea mare personalitate și are prea multe meciuri foarte tari.

Dacă îți aduci aminte, în 2007 am bătut Olanda la Constanța și toată lumea spunea de ce a dus meciul la Constanța? Pentru că a luat toate deciziile în așa fel încât să câștigăm meciul. Și ce jucători avea Olanda? Ce atacanți aveau: Kuyt, Van Persie, Robben. La mijloc: De Jong, Van der Vaart, Van Bronckhorst. Deci ce echipă avea Olanda și am câștigat 1-0. De ce? Pentru că a luat toate deciziile în așa fel încât meciul ăla să fie câștigat. Deci crede-mă că ăsta este adevărul”, a spus el.

Burleanu se ferește să ia decizii radicale

Apoi, la FANATIK SUPERLIGA a urmat un dialog interesant între Emanuel Roșu și Vivi Răchită, iar jurnalistul a reiterat faptul că nu crede că Răzvan Burleanu va lua o decizie radicală în ceea ce-l privește pe Gică Hagi.

”Povestea asta la nivel de detalii e foarte interesantă, mai ales că e clar că atunci s-au legat de discuția cu Al-Ittihad ca să o folosească drept pretext pentru plecarea selecționerului, pe care nu și-l doreau”, a afirmat Emi Roșu.

”Victor Pițurcă avea din săptămână în săptămână oferte, dar nu voia să plece de la echipa națională. Deci avea oferte. Dar când lucrurile n-au mai putut fi duse la capăt, pentru că nu era colaborare între conducerea federației și selecționer, da, nu erau pe aceeași lungime de undă… Bineînțeles că Victor Pițurcă nu stă undeva unde nu poate, nu își poate face meseria. Și așa s-a plecat, așa a plecat de la echipa națională”, a precizat Răchită.

”Interesant și faptul că nu a negociat personal totuși această eventuală despărțire, ci l-a mandatat pe secretarul general adjunct să o facă. Mă gândesc aici și la exemplul Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, confruntat cu atâtea probleme. S-a ferit Răzvan Burleanu să ia decizii radicale. Deci probabil că o face doar în context personal, mai mult decât în contextul unor decizii sportive”, a punctat jurnalistul.

Hagi pleacă dacă îi va cere publicul

Discuția în platou despre o a continuat, iar Dănuț Lupu s-a arătat convins că un eșec în fața Suediei l-a face pe Gică Hagi să plece de la echipa națională și pe fondul numeroaselor critici.

”Vrei să-ți spun de ce va pleca? Fiindcă majoritatea apropiaților lui dau în el acum. Dorința mea este să rămână, dar cred că în proporție de 95%, dacă Suedia ne bate la București, pleacă”, a declarat Lupu.

”Primul care-i va spune pleacă, va fi publicul. Publicul, cu toată iubirea pentru Hagi, dacă te bate Suedia, poate în maniera în care a făcut-o și Bosnia, atunci primul impuls va veni dinspre tribune”, a spus și Cristi Coste.

”Va pleca fiindcă Gică e un tip foarte orgolios, e un tip care a fost și este iubit foarte mult de public. Și să înceapă publicul să-l huiduie, să-i ceară demisia, nu va suporta și va pleca. Dacă, Doamne ferește, se va întâmpla o nenorocire luni și nu vor reuși cel puțin să scoată un egal și vor începe spectatorii să-l huiduie, să-i ceară demisia, va pleca după meci”, a continuat Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu, agasat de discuțiile despre tactică

În încheierea acestei dezbateri, Vivi Răchită s-a arătat încrezător că naționala României nu va pierde întâlnirea cu Suedia de pe Arena Națională, iar vorbele sale l-au făcut pe Dănuț Lupu să explodeze.

”Eu cred că dacă va face o echipă, acum că și-a dat seama de valoarea jucătorilor, n-are cum să ne bată Suedia. Dacă jucăm 4-2-3-1 ăla care trebuie să-l jucăm și să dubleze părțile laterale, să avem fundași centrali deștepți…”, a afirmat Răchită.

”Eu nu vă înțeleg pe voi. Să jucăm 4-2-3-1, să jucăm 4-3-3. Bă, să joace dracu fotbal, că nu joacă nimic, când vă aud tacticile astea… Mă mai cert cu fiul meu și mai vorbesc așa de fotbal cu el și îi spun: ‘Bă, Răzvane, libero…’ și el în zice: ‘Hai, mă, că tu ești vechi, nu se mai joacă cu libero’.

Și zic: ‘Măi Răzvane, dacă joci trei, nu joacă doi fundași centrali și unul puțin mai în spate, așa, ca să dubleze stânga-dreapta? Ăla-i libero’. Și el: ‘Pleacă, mă, nu se mai joacă cu libero’. N-are importanță cu libero, fără libero, problema e că nu jucăm nimic”, a conchis Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.