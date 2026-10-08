“Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!” Giovanni Becali a facut comparatia între Turcia şi România

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România are un parcurs dezastruos în Liga Naţiunilor. şi au doar şanse teoretice să evite ultimele două locuri ale grupei, după meciurile rămase cu Polonia şi Bosnia şi Herţegovina.

Giovanni Becali, după dezastrul României din Liga Naţiunilor: „Noi venim de pe locul 3 şi uite unde am ajuns”

Ioan Becali a declarat la emisiunea „Giovanni Show” că Gică Hagi a fost păcălit de cele două meciuri amicale cu Georgia şi Ţara Galilor, spunând că avea încredere că are echipă. Celebrul impresar spune că imaginea României este ţăndări la nivel european:

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„Toate astea sunt negative pe plan european. Noi ne putem revanşa cu evoluţii bune la U17 la Mondialele din Qatar. E singura naţională a noastră care poate face o figură frumoasă. Dar trebuie să joace nişte meciuri amicale până atunci. Măcar unul sau două, să aibă o coeziune. Sunt jucători care joacă şi la echipele lor de club.

La firmă le-am spus. Ce a fost nu va mai fi. Nu mai avem marfă. Ce să le mai facă Zidane? Le dă stimulul necesar, ei ştiu cine a fost şi ce a făcut. Dar dacă n-ai marfă, e greu. Scuză-mă, ai văzut diferenţa? Am pierdut cu 0-1 acasă, dar ăia (n.r. suedezii) au jucători. Noi venim de pe locul 3 şi uită-te unde am ajuns.

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Cioburile le lipim cu răbdare. Gică Hagi ne-a dat un semnal înainte să începem meciurile cu acele două amicale. Că a terminat 30 şi ceva de jucători, face o selecţie şi vede cu ce rămâne. . Acum îşi dă seama: „Ah, Doamne, ce-am făcut!”, a spus Giovanni Becali.

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Agentul a făcut comparaţia între România şi Turcia: „Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!”

Impresarul a făcut comparaţia naţionalei României cu Turcia, echipă care, la fel, a pierdut primele patru meciuri din Liga Naţiunilor. Giovanni Becali spune că o să îl sune pe Gică Hagi peste câteva zile pentru a vorbi despre ceea ce s-a întâmplat:

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„N-am vorbit cu el, am zis să îl las în pace. El dacă nu făcea meciurile alea care i-au dat o perspectivă pentru viitor şi făcea ca Jurgen Klopp, că nu îl interesează Liga Naţiunilor… Când mă sună o să îi spun să fie calm, să se recupereze după şocul ăsta. Turcia a crezut mult după victoria cu România, când ne-au bătut cu 1-0. Au păcălit mulţi oameni. Hagi s-a păcălit singur, turcii au păcălit pe alţii!

Credeau că vor face o figură la Cupa Mondială. Turcia era pregătită să intre în sferturile de finală. S-au gândit la prea mult şi n-au câştigat nimic. Este un şoc pentru Hagi, şi-a revenit cât de cât, m-am bucurcat că în loc să fie supărat a început să zâmbească. Şi-a recunoscut greşeala. Cele două meciuri amicale l-au zăpăcit complet. El zicea că îi are pe David Matei, pe Borza. Acum au jucat 10-20 de minute.

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Pentru mine, Eissat e un jucător de picior stâng. Depinde cum va juca şi e posibil să intre în locul lui Bancu. Noi avem 4-5-6 jucători care nu joacă la cluburile lor în mod constant. Îl chemam pe Hagi, că a fost căpitanul echipei naţionale. A dat gol şi pasă de gol cu Austria, Lucescu l-a ţinut căpitan, Iordănescu l-a pus căpitan. Dar nu mai iei patru sau cinci care n-au jucat”, a spus Giovanni Becali.