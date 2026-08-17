Sport

Hagi, schimbare de look pe banca naționalei. Cum a apărut selecționerul la ultima conferință de presă

Gică Hagi a luat o decizie neașteptată. Cum s-a prezentat „Regele” la conferința de presă organizată cu o lună înainte de primul meci oficial din noul său mandat.
Bogdan Mariș
17.08.2026 | 14:10
Hagi schimbare de look pe banca nationalei Cum a aparut selectionerul la ultima conferinta de presa
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Gică Hagi (61 de ani), schimbare de look pe banca naționalei. FOTO: Sport Pictures
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Cu o lună înainte de primul meci oficial din mandatul său de selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani) a participat la o conferință de presă, unde a vorbit despre mai multe aspecte importante legate de echipa națională. De la precedenta acțiune, desfășurată în luna iunie, „Regele” a efectuat o schimbare de look, care a fost vizibilă la conferința de presă.

Gică Hagi, schimbare de look

Gică Hagi a preluat oficial echipa națională în aprilie, iar în iunie „tricolorii” au disputat primele meciuri din mandatul său, două partide amicale: 1-1 pe terenul Georgiei și 2-1 în Ghencea contra Țării Galilor. Trei luni mai târziu, „Regele” a organizat o conferință de presă, unde a fost vizibilă o schimbare clară.

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Gică Hagi schimbare look
Gică Hagi, schimbare de look. FOTO: colaj Fanatik

Mai exact, Gică Hagi și-a vopsit părul, diferența față de conferința organizată în urmă cu trei luni fiind evidentă. Pentru selecționerul României urmează o perioadă importantă, deoarece spre sfârșitul lunii septembrie, „tricolorii” vor debuta în grupa de Liga Națiunilor cu un meci în deplasare contra Suediei. Apoi, echipa națională va disputa alte trei meciuri oficiale până pe 5 octombrie: acasă cu Bosnia, în deplasare în Polonia și pe teren propriu împotriva Suediei.

Gică Hagi, obiectiv ambițios pentru Liga Națiunilor

Gică Hagi a declarat că România are ca obiectiv câștigarea grupei de Liga Națiunilor, din care mai fac parte Suedia, Polonia și Bosnia. „Obiectivul numărul 1 este acela de a câștiga grupa, fiecare meci să-l câștigăm, întâlnim echipe foarte bune, dar și noi trebuie să fim așa dacă vrem să avem pretenții.

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Îmi doresc să ajungem în prima ligă, să mă duelez cu antrenorii care au semnat mai nou și sunt foarte buni. Trebuie să pregătim foarte bine”, a declarat selecționerul. „Regele” a vorbit în cadrul conferinței de presă despre situația lui Denis Drăguș, dar și despre perfomanțele realizate recent de înotătorul David Popovici.

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