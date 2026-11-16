Hagi și-a găsit cuplul de mijlocași pentru Națională: Băluță și Cicâldău, cei mai buni cu Polonia

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După ce a renunțat la formula cu trei fundași centrali din meciul de debut cu Suedia, selecționerul pare că și-a găsit și sistemul preferat de joc (un 4-1-2-1-2 sau 4-4-2 „romb”), dar mai ales și-a găsit ”ancora”.

Cheia Băluță, integralist cu Polonia și cel mai bun de departe la dueluri câștigate

Băluță e un jucător special, deși gabaritul său impresionant (1,92 metri, 80 kg) îl face să fie relativ lent și să pară greoi. Dar același gabarit îl face cel mai bun recuperator din Superliga, iar creșterea Craiovei de când este el titular, în locul lui Anzor, o demonstrează. După cum veți vedea mai jos, Universitatea a obținut o medie a punctelor / meci de aproape două ori mai mare, după plecarea lui Anzor.

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Calitatea lui Băluță e confirmată și de cifrele victoriei cu Polonia: Băluță este liderul Naționalei DE DEPARTE la dueluri câștigate. Iată clasamentul celor mai buni trei fotbaliști român, în ceea ce privește duelurile unu la unu cu polonezii:

Băluță , 10 dueluri din 14 câștigate – 71% Eissat , 11 dueluri din 19 câștigate – 58% F. Coman , 13 din 23 dueluri câștigate – 57% I. Hagi (!), 9 dueluri din 16 câștigate, 56% Cicâldău , 5 dueluri din 9 câștigate, 56%

Vedem aici nu doar superioritatea lui Băluță la dueluri câștigate, ci și de ce Eissat, Coman sau Hagi (criticați toți trei de mulți suporteri, după meciul de aseară dar și în general) sunt jucători extrem de importanți în Națională. Cum practic toată lumea a remarcat „atitudinea” tricolorilor, adică agresivitatea lor pe teren și duelurile directe cu adversarii câștigate, merită spus că această atitudine a fost mai ales opera celor cinci de mai sus.

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Cum a schimbat Hagi sistemul, special ca să-l integreze mai bine pe Băluță, dar și ca să aibă mereu un „decar”, adică pe Ianis

După ce a început campania din Liga Națiunilor în 3-4-1-2, a fost mai blând decât realitatea din teren, Hagi a renunțat la sistemul cu trei fundași centrali, scopul părând a fi ca unul dintre acești fundași să fie înlocuit cu o „ancoră” care să acționeze în linia dintre cei doi fundași centrali și cei doi mijlocași centrali și care să devină chiar fundaș central, la nevoie, mai ales pe faza de construcție.

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Astfel, sistemul folosit în restul de patru meciuri din Liga Națiunilor a devenit un 4-1-2-1-2 care, ce-i drept, pe faza de construcție (atunci când fundașii laterali urcă, iar „ancora” coboară între fundașii centrali, ca în imaginea de mai jos) se transformă deseori tot în 3-4-1-2. Am făcut mai jos o simulare a sistemului ales de Hagi pentru ultimele patru partide, respectiv a opțiunilor pe care pare să le prefere selecționerul pe fiecare post.

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Practic, creând acest „romb” în care renunță practic la extremele ofensive și îi reprofilează pe Man sau Coman ca atacanți centrali, Hagi a asigurat nu doar locul lui Băluță, despre care mai spuneam și în alt material că e „cea mai bună ancoră dintre fotbaliștii români în activitate”, ci s-a asigurat și că va juca cu Ianis „decar clasic”, într-un fotbal în care acest post este utilizat tot mai rar spre deloc.

Referitor la poziția de „ancoră”, Hagi i-a încercat pe rând pe acea poziție pe Screciu cu Bosnia (deși acesta joacă deja de mulți ani fundaș central la echipa de club) și pe Marius Marin în returul de acasă cu Suedia, dar aceștia nu au livrat, iar ambele meciuri au fost pierdute.

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Băluță mai fusese încercat ca „ancoră” doar , însă România și implicit el nu pot fi judecați după un meci început practic cu cartonaș roșu pentru noi și penalty pentru adversari. În fine, în primul meci în care a fost titular pe acel post și integralist, Băluță a arătat că poate să fie acel punct de sprijin care să „țină în spate” echipa națională.

Băluță + Cicâldău, cuplul care a schimbat fața Universității Craiova și o poate schimba și pe cea a Naționalei

Suporterii olteni știu deja ce restul suporterilor Naționalei par pe cale să afle: Universitatea a devenit brusc MULT mai bună după plecarea lui Anzor, pentru că Băluță și Cicâldău fac un cuplu mai bun, care se completează mai bine la mijloc. Cu calități diferite (unul masiv, așezat și bun recuperator, celălalt tehnic, exploziv și cu viziune), cei doi mijlocași creați de altfel tot de Hagi au făcut din Craiova lui Coelho cea mai bună echipă a toamnei din toată Superliga.

Mai ales datorită acestei schimbări la mijloc, Craiova a explodat în lunile de toamnă, fapt confirmat de cifre.

Media de puncte a Craiovei în iulie-august 2026: 1,57 puncte pe meci

Media de puncte a Craiovei în septembrie-octombrie-noiembrie 2026: 2,75 puncte pe meci

Binomul deja funcțional și tot mai închegat Cicâldău – Băluță a livrat și sâmbătă seara, cu Polonia, în meciul cel mai convingător de departe al Naționalei de la preluarea ei de către Gheorghe Hagi. Dacă despre Băluță spuneam deja că a fost cel mai bun la dueluri câștigate dintre tricolori, Cicâldău a fost și el cel mai bun în ceea ce privește procentajul acțiunilor de succes și probabil cel mai „implicat” fotbalist al nostru, după cum se poate vedea în imaginea alăturată.

Jucător Minute jucate Goluri / xG Assisturi / xA Acțiuni / Reușite Șuturi / Pe Poartă Pase / Reușite Centrări / Reușite Driblinguri / Reușite Dueluri / Câștigate 2. A. Rațiu 82 0/0.01 – 47/26 (55%) 1/0 (0%) 26/21 (81%) 2/0 (0%) 12/4 (33%) 3. R. Drăgușin 96 – – 61/35 (57%) – 33/26 (79%) 15/6 (40%) 4. A. Coubiș 96 – – 68/48 (71%) – 44/40 (91%) 12/6 (50%) 15. L. Eissat 96 – – 50/30 (60%) – 26/21 (81%) 19/11 (71%) 6. T. Băluță 96 0/0.03 – 73/52 (71%) 2/1 (50%) 20/15 (75%) 14/10 (71%) 8. A. Cicâldău 82 1/0.13 – 46/32 (70%) 2/1 (50%) 28/22 (79%) 9/5 (56%) 22. V. Dragomir 96 0/0.00 – 47/29 (62%) 1/1 (100%) 29/33 (75%) 11/5 (45%) 10. I. Hagi 67 0/0.01 0/0.02 50/26( 52%) 1/0 (0%) 24/17 (71%) 5/2 (40%) 16/9 (56%) 7. F. Coman 67 0/0.00 – 39/21 (54%) 1/0 (0%) 11/8 (73%) 23/13 (57%) 20. D. Man 74 1/0.29 – 42/25 (60%) 1/1 (100%) 20/17 (85%) 16/6 (38%) 19. M. Corbu 29 – – 20/7 (35%) – 3/0 (0%) 12/6 (50%)

Astfel, după multe căutări în ceea ce privește mijlocașii centrali și după o prea lungă perioadă în care am jucat cu trei „centrali” mici și lenți (cei doi Marin + Nicușor Stanciu), Naționala pare într-o plină renaștere în ceea ce privește „nucleul central”, unde, pe lângă Băluță și Cicâldău, Dragomir și Corbu par și ei oricând gata să livreze, alături de Răzvan Marin.