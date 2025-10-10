Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Hagi și Moruțan, la superlativ! Cifrele Wyscout după România – Moldova 2-1

Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan, cei mai buni jucători de pe teren în meciul Romania - Moldova 2-1. Unde s-a făcut, de fapt, diferența. Sorin Cârțu a identificat o problemă la naționala lui Mircea Lucescu.
Alex Bodnariu
10.10.2025 | 14:34
Hagi si Morutan la superlativ Cifrele Wyscout dupa Romania Moldova 21
Naționala de seniori a României a câștigat meciul amical jucat cu Moldova pe Arena Națională. Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan au fost remarcații serii. Cei doi au creat mai multe faze bune în ofensivă, iar acest lucru se vede și în raportul Wyscout al partidei.

Semne bune după România – Moldova. Cine au fost cei mai buni jucători de pe teren

Mircea Lucescu a ales să trimită în teren un prim 11 ușor improvizat. Selecționerul a vrut să-i vadă la treabă pe fotbaliștii care au prins puține minute la națională și i-a debutat pe Eissat, Cîrjan, Baiaram și Kevin Ciubotariu.

Jocul făcut de naționala României nu a fost unul senzațional. Tricolorii au câștigat cu 2-1, însă au fost și multe probleme cauzate, cel mai probabil, de lipsa de omogenitate. Jucătorii care au sclipit au fost Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan, iar moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, a punctat acest lucru.

„Pe cifre, Moruțan și Ianis Hagi au fost cei mai buni jucători ai României. Ne-am uitat pe date: Ianis are 73% procentaj al acțiunilor reușite, Moruțan 75%. La pasele în față au procente între 64 și 84%. Cifre bune, bune pentru ce au prestat aseară. Cifrele nu îți arată ce adversar ai avut”, a precizat Cristi Coste, în direct, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-au descurcat băieții lui Mircea Lucescu în România – Moldova. Cifrele nu mint!

Deși nu a reușit să marcheze, Olimpiu Moruțan a fost omul meciului în România – Moldova 2-1. Mijlocașul de la Aris a dat ambele pase decisive de la goluri și a avut câteva acțiuni purtate în regim de viteză pe flancul drept. Fostul fotbalist de la FCSB a amintit de forma pe care o arăta înainte să se accidenteze.

  • Acțiuni / reușite: 48 / 36 (75%)
  • Pase / precise: 37 / 29 (78%)
  • Pase înainte / precise: 11 / 7 (64%)
  • Pase înapoi / precise: 13 / 13 (100%)
  • Pase laterale / precise: 12 / 10 (83%)
  • Pase spre ultima treime / precise: 2 / 1 (50%)
  • Pase lungi / precise: 3 / 2 (67%)
  • Lungime medie a paselor: 24,17 m
  • Driblinguri / reușite: 4 / 3 (75%)
  • Centrări / precise: 5 / 3 (60%)
Ianis Hagi l-a răsplătit pe Mircea Lucescu! Cifrele mijlocașului din România – Moldova 2-1

Convocat puțin surprinzător de Mircea Lucescu, Ianis Hagi a arătat că are în continuare lucruri de demonstrat la echipa de seniori. A dat dovadă de implicare și a reușit să marcheze un gol care, cu siguranță, îi oferă un plus de încredere. Mijlocașul de la Alanyaspor a fost responsabil de toate fazele fixe și a coordonat jocul. De multe ori a coborât să-și ajute colegii din defensivă și a arătat că poate să-i ia locul în echipa de start lui Nicolae Stanciu.

  • Acțiuni / reușite: 48 / 35 (73%)
  • Șuturi / pe poartă: 3 / 1 (33%)
  • Pase / precise: 30 / 26 (87%)
  • Pase înainte / precise: 5 / 4 (80%)
  • Pase înapoi / precise: 7 / 7 (100%)
  • Pase spre ultima treime / precise: 2 / 1 (50%)
  • Pase lungi / precise: 1 / 0 (0%)
  • Lungime medie a paselor: 18,74 m
  • Centrări / precise: 3 / 2 (67%)
  • Dueluri / câștigate: 11 / 7 (64%)
  • Dueluri defensive: 3 / 2 (67%)
  • Dueluri ofensive: 7 / 4 (57%)
  • Dueluri aeriene: 1 / 1 (100%)
  • Recuperări: 1
  • Faulturi comise: 1
  • Faulturi suferite: 2
Sorin Cârțu a găsit marea problemă a fotbaliștilor români. Ce spune despre victoria cu Moldova

Sorin Cârțu este de părere că atât Ianis Hagi, cât și Olimpiu Moruțan au făcut un meci bun, însă oficialul de la Universitatea Craiova a observat un detaliu interesant. Acesta consideră că, în continuare, fotbaliștii români au probleme în faza de tranziție.

Fostul mare fotbalist a simțit același lucru și în meciurile jucate de Universitatea Craiova în cupele europene, unde jucătorii din campionatul nostru cu greu reușesc să poarte atacuri în viteză, întrucât aleg să joace mult prea simplu, fără să-și asume riscuri.

„Asta trebuie să fie preocuparea lor în fotbalul românesc: preluarea. Aici suntem foarte deficitari. Ne e frică să greșim. Nu avem exprimare. E ceea ce ne surprinde la echipele din străinătate. Trebuie să învățăm să ieșim din pressing, aici avem mari probleme. Așa a fost și cu Rakow.

Foarte agresiv au jucat. Apoi, noi nu riscăm. În momentul în care nu ies devierile, preluările, trebuie să alergi înapoi, să o iei de la capăt. Noi cam asta vrem să evităm. Nu poți să-ți asumi riscurile fără să accepți că poți să pierzi mingea. E vorba despre acea reactivitate”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
