Sport

Miză de milioane pentru naționala României în Liga Națiunilor! Câți bani poate încasa FRF de la UEFA

Pe lângă miza sportivă, naționala României are și o miză financiară din participarea în grupa de Liga Națiunilor. O miză de milioane de euro.
Bogdan Baratky Tudor
24.09.2026 | 07:37
Miza de milioane pentru nationala Romaniei in Liga Natiunilor Cati bani poate incasa FRF de la UEFA
ANALIZĂ FANATIK
Miză financiară pentru România în Liga Națiunilor / Foto: edit Fanatik
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Dacă obiectivul de clasament al băieților lui Hagi este un loc doi care ne-ar asigura prezența în a doua urnă valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO, participarea în Liga Națiunilor vine la pachet și cu perspectiva unor bonusuri importante de la UEFA.

FRF – bonus garantat de 1.500.000 euro de la UEFA pentru participarea în Liga Națiunilor

România participă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia și debutează în competiție vineri, împotriva naționalei Suediei, în deplasare. România are garantat un premiu UEFA de 1.500.000 de euro pentru participarea în Liga Națiunilor 2026/27 și poate ajunge la 3.000.000 de euro dacă își câștigă grupa.

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Există două tipuri de bonusuri pe care UEFA le pune în joc în Liga Națiunilor – bonusuri de participare și respectiv bonusuri de performanță.

  • România termină pe primul loc: 1.500.000 € primă de participare + 1.500.000 € bonus pentru câștigarea grupei = 3.000.000 € în total.
  • România termină pe locul 2, 3 sau 4: 1.500.000 € primă de participare, fără alt bonus = 1.500.000 € în total.

Nu sunt prevăzute prime UEFA pentru victorie, meci egal sau punct obținut. Schema oficială de bonusare nu prevede nici prime separate pentru participarea la barajul de promovare sau pentru câștigarea acestuia. Bonusul de 1,5 milioane de euro este acordat strict pentru primul loc în grupă, nu pentru promovare indiferent de modalitatea în care ar fi ea obținută.

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Liga Națiunilor, o competiție de milioane

Premiile oferite de UEFA în Liga Națiunilor variază în funcție de grupa valorică și de rezultate:

  • Liga A: 2.250.000 € pentru participare + 2.250.000 € bonus pentru câștigarea grupei = 4.500.000 € în total, înaintea turneului final.
  • Liga B: 1.500.000 € pentru participare + 1.500.000 € bonus pentru câștigarea grupei = 3.000.000 € în total.
  • Liga C: 1.125.000 € pentru participare + 1.125.000 € bonus pentru câștigarea grupei = 2.250.000 € în total.
  • Liga D: 750.000 € pentru participare + 750.000 € bonus pentru câștigarea grupei = 1.500.000 € în total.

În plus, pentru cele patru participante la turneul final (Final Four), provenite din Liga A, se adaugă și alte bonusuri de performanță:

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  • Câștigătoarea trofeului: 6.000.000 € bonus de performanță.
  • Finalista învinsă: 4.500.000 € bonus de performanță.
  • Locul 3: 3.500.000 € bonus de performanță.
  • Locul 4: 2.500.000 € bonus de performanță.

Participantele la turneul final primesc și o cotă din încasările din bilete, separată de bonusurile fixe.

România – încasări istorice de 6.375.000 de euro din Liga Națiunilor

Din precedentele patru ediții, FRF a primit în total 6.375.000 de euro din primele de participare și de performanță ale competiției. Precedenta participare a fost și cea mai bănoasă, România fiind răsplătită pentru câștigarea grupei din care a făcut parte.

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  • 2018/19: Liga C, grupa 4, locul 2 — 1.125.000 € pentru participare, fără bonus. Total FRF: 1.125.000 €.
  • 2020/21: Liga B, grupa 1, locul 3 — 1.500.000 € pentru participare, fără bonus. Total FRF: 1.500.000 €.
  • 2022/23: Liga B, grupa 3, locul 4 — 1.500.000 € pentru participare, fără bonus. Total FRF: 1.500.000 €.
  • 2024/25: Liga C, grupa 2, locul 1 — 1.125.000 € pentru participare + 1.125.000 € bonus câștigare grupă. Total FRF: 2.250.000 €.

TOTAL: 5.250.000 € din primele de participare + 1.125.000 € din bonusul pentru câștigarea grupei = 6.375.000 €

Participarea în Liga B aduce cu 375.000 de euro mai mult decât participarea în Liga C: o creștere de 33⅓% a primei de participare. În mod aparent paradoxal, câștigarea unei grupe de Liga C aduce mai mult decât simpla participare în Liga B: 2.250.000 de euro față de 1.500.000 de euro. Astfel, dacă România nu își câștigă grupa în acest sezon, premiile încasate vor fi cu 750.000 de euro mai mici decât în 2024/25. În cazul în care România câștigă grupa în 2026/27, cele 3.000.000 de euro vor reprezenta cel mai mare premiu obținut de FRF într-o ediție a Ligii Națiunilor.

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Bogdan Baratky Tudor
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan „Baratky” Tudor este colaborat al FANATIK, site pe care scrie despre iubirea sa de-o viață Rapid, dar realizează și materiale ample de analiză, în special pe teme financiare, dim sportul românesc și internațional.
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