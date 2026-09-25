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. Este prima etapă din Liga Naţiunilor şi, probabil, cel mai dificil meci pentru echipa condusă de Gheorghe Hagi. Competiţia are o miză foarte importantă pentru Euro 2028, oferind între 4 şi 9 locuri de baraj pentru câştigătoarele de grupă şi stabilind urnele pentru preliminariile clasice.

România, şanse mai mari să cadă în urna a treia în preliminariile pentru Euro 2028!

Astfel, în funcţie de clasamentul grupei din care mai fac parte Suedia, Polonia şi Bosnia-Herţegovina, România poate să îşi netezească sau să îţi complice drumul spre Campionatul European din Marea Britanie şi Irlanda.

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Simulările nu ne dau mari şanse în Liga Naţiunilor. Cei de la Football Meets Data au analizat 20.000 de scenarii, iar „tricolorii” au 41% şanse să se claseze între primele două ale grupei şi 59% şanse de a fi pe locul 3 sau 4. Din grupa noastră, doar Bosnia şi Herţegovina are şanse mai mici: 34% pentru urna 2 şi 66% pentru urna 3.

De ce este important clasamentul? Echipele de pe primele două locuri din grupă vor fi repartizate în urna a doua din preliminarii, iar echipele de pe ultimele două locuri vor merge în urna a treia. O repartizare în urna superioară ar reprezenta un avantaj important, având în vedere că se califică la Euro câştigătoarele de grupă şi cele mai bune opt echipe de pe locul 2.

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Urnele pentru preliminariile Euro 2028

Odată cu startul Ligii Naţiunilor a început drumul spre Euro 2028. Dacă pentru echipele mari această competiţie poate fi una de verificare, . Iar dacă rezultatele sunt foarte bune, poate asigura chiar un loc de baraj înainte de preliminariile clasice, aşa cum s-a întâmplat în ediţia precedentă.

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Cum arată în acest moment urnele pentru preliminariile Euro 2028, pe baza a 20.000 de simulări (Sursa: Football Meets Data)

Grupa grea din preliminarii vs. grupa uşoară

În cazul în care România cade în urna a treia la tragerea la sorţi are şansa să dea peste doi adversari redutabili. Din urna a doua vor face parte echipe periculoase precum Elveţia, Serbia, Turcia, Ucraina sau Suedia. În schimb, dacă „tricolorii” reuşesc să termine între primele două din grupă, situaţia pentru preliminarii se poate schimba foarte mult în bine. Pentru că în urna 3 sunt echipe mai accesibile: Islanda, Muntenegru, Albania, Macedonia de Nord sau Irlanda de Nord.

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România în urna 3 în preliminarii (59%)

Grupa grea: Spania, Elveţia, România , Finlanda, Azerbaidjan

Spania, Elveţia, , Finlanda, Azerbaidjan Grupa uşoară: Grecia, Kosovo, România , San Marino, Gibraltar

România în urna 2 în preliminarii (41%)

Grupa grea: Spania, România , Irlanda, Finlanda, Azerbaidjan

Spania, , Irlanda, Finlanda, Azerbaidjan Grupa uşoară: Grecia, România , Muntenegru, San Marino, Gibraltar

Astfel, e foarte important rezultatul din Liga Naţiunilor. România va disputa patru meciuri în această fereastră internaţională, urmând ca ultimele două confruntări din grupă să se dispute în luna noiembrie:

Etapa 1: 25 septembrie 2026, Suedia – România, ora 21:45

Etapa 2: 28 septembrie 2026, România – Bosnia-Herțegovina, ora 21:45

Etapa 3: 2 octombrie 2026, Polonia – România, ora 21:45

Etapa 4: 5 octombrie 2026, România – Suedia, ora 21:45

Etapa 5: 14 noiembrie 2026, România – Polonia, ora 21:45

Etapa 6: 17 noiembrie 2026, Bosnia-Herțegovina – România, ora 21:45

„Obiectivul este foarte clar, acela de a încerca să câștigăm meciurile, că jucăm afară sau jucăm acasă. Când întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune, clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună și în care să încercăm să câștigăm. Nu va fi ușor. Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem la un moment dat în timp la un lucru în care să dominăm, să controlăm și să ne impunem ritmul și intensitatea jocului, să putem să facem acest lucru. E un proces de durată, dar eu sper în fiecare meci să facem progrese”, Gheorghe Hagi