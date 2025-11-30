Sport

Hagi și Popescu, reacție la indigo după gafa incredibilă a lui Buzbuchi din Farul – FCSB. Cum au fost surprinși de camerele TV. Foto

Gheorghe Hagi și Gică Popescu au avut o reacție similară după gafa portarului Buzbuchi din prima repriză a meciului Farul - FCSB. Cum au reacționat conducătorii echipei de la malul mării.
Răzvan Rădulescu
30.11.2025 | 21:07
Cum au reacționat Gică Hagi și Gică Popescu după gafa lui Buzbuchi din Farul - FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
Farul Constanța a avut o primă repriză dezastruoasă contra FCSB-ului în meciul din etapa a 18-a din SuperLiga. Prestația slabă a „marinarilor” a culminat cu gafa portarului Alexandru Buzbuchi. La finalul fazei, David Miculescu a izbutit să marcheze.

Hagi și Popescu, stană de piatră după gafa lui Buzbuchi. Cum au reacționat cei doi

Adrian Șut a izbutit să marcheze primul gol al sezonului din SuperLiga după o centrare excelentă a lui Darius Olaru în minutul 14. Doar 10 minute mai târziu, Șut și-a încercat norocul de la distanță, iar încercarea sa a dat roade.

Execuția mijlocașului FCSB de la mare distanță a fost respinsă total aiurea de Alexandru Buzbuchi. Portarul Farului nu a reușit să prindă mingea care părea inofensivă, ci a respins în față, unde stătea la pândă David Miculescu.

Folosit pe postul de vârf în această partidă în locul lui Daniel Bîrligea, Miculescu, cu o doză de noroc, a reușit să marcheze. Gică Hagi și Gică Popescu au fost surprinși în lojă descumpăniți după greșeala lui Buzbuchi. Vezi video aici.

Cum au reacționat Gică Hagi și Gică Popescu după gafa lui Buzbuchi din Farul – FCSB. Foto: captură Prima Sport.

Primă repriză electrică la Ovidiu

Prima parte a confruntării de la Ovidiu a fost una plină cu acțiune, goluri și faze de poartă. A venit deschiderea scorului din partea lui Adrian Șut, cel care a ajuns la o centrare excelentă trimisă din lovitură liberă de Darius Olaru. Acesta din urmă a lovit bara cu un șut puternic, cu stângul, de la marginea careului, care l-a lăsat fără replică pe Alexandru Buzbuchi.

A urmat golul secund al bucureștenilor, venit după o greșeală mare a portarului gazdelor. Adrian Șut a trimis puternic, de la 20 de metri, către poartă, iar goalkeeperul constănțenilor a respins în față, iar acolo a fost David Miculescu, pe fază, și după două încercări a reușit să puncteze cu un șut cu piciorul stâng. Cei de la Farul au revenit în meci după o reușită semnată de Ionuț Larie, din penalty.

