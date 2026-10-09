Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Hagi taie în carne vie! Schimbări majore la naționala României: “Doicaru, prima mare surpriză!”

Gheorghe Hagi și-a făcut calculele după cele patru meciuri pierdute în Nations League. Selecționerul e hotărât să facă schimbări importante în lot și îl va convoca pe Iustin Doicaru.
Flaviu Popa
09.10.2026 | 10:28
Hagi taie in carne vie Schimbari majore la nationala Romaniei Doicaru prima mare surpriza
EXCLUSIV FANATIK
Hagi taie în carne vie la echipa națională
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Cele patru meciuri pierdute de România lui Gheorghe Hagi în Liga Națiunilor l-au determinat pe selecționer să-și reconsidere strategia. Astfel, „Regele” va opta pentru o întinerire a lotului și nu va mai face „trialuri” de fotbaliști ca și până acum. Un prim nume care va ajunge la echipa mare este Iustin Doicaru, fotbalist vândut de Farul la Rizespor.

Iustin Doicaru va fi prima mare surpriză a lui Gică Hagi. Tânărul atacant va fi convocat în noiembrie

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a anunțat în exclusivitate că tânărul fotbalist va fi una dintre surprizele lui Gică Hagi în luna noiembrie, atunci când lotul României se va reuni pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din Nations League.

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Să vă dau o știre în premieră. Vor fi multe permutări la echipa naționala. Hagi nu va chema mai mult de 23 de jucători. Și-a dat și el seama că vremea trialurilor nereușite s-a dus. Vrea să întinerească echipa.

Informație în premieră. Doicaru va fi printre primele mari surprize ale lui Gică Hagi. Doicaru care joacă foarte bine în Superlig va fi chemat la lotul mare. Va fi una dintre surprizele lui Hagi, vrea o întinerire. S-a lămurit că trebuie să o ia pe un drum. Singurul drum e cel al întineririi.

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Vorbim de un fotbalist care joacă nu bine, foarte bine. Asta va fi prima mare surpriză a lui Gică Hagi. Doicaru va fi chemat la prima echipă. Hagi vrea să-l transforme într-un jucător de bază. Înțeleg că joacă bine spre foarte bine, așa scrie presa din Turcia”, a explicat Horia Ivanovici. Așadar, șanse mari ca naționala României să își dea reset forțat în următoarele partide, pentru că Hagi nu își mai permită să facă experimente și să piardă alte meciuri.

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Costin Curelea are zilele numărate la naționala U21. Vivi Răchită nu înțelege de ce l-a ținut rezervă pe Doicaru

Invitat în emisiune, Vivi Răchită a remarcat cum Doicaru este varianta ideală pentru „naționala mare”, însă a fost ținut rezervă pe banca selecționatei U21 de selecționerul Costin Curelea.  „Când a plecat de la Farul era unul dintre jucătorii foarte buni ai Farului, îl știe foarte bine. Jucător de atac, și marchează. Mă uitam la U21, Doicaru e rezervă acolo”, a remarcat Răchită. Situația se va schimba, potrivit lui Horia Ivanovici, care anunță că selecționerul Curelea are zilele numărate oricum la naționala mică, din cauza deciziilor proaste pe care le-a luat.

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Presa din Turcia și fanii fotbalului din Turcia au în general o părere foarte bună despre Iustin Doicaru. Supranumit deja „noul Hagi”, Doicaru a fost lăudat de toată lumea după ce a înscris primul său gol pentru Rizespor. „Iustin Doicaru a marcat din nou pentru Caykur Rizespor și se dovedește a fi un transfer reușit până în momentul de față”, au notat jurnaliștii turci de la MEDYAEGE.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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