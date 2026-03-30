„Hagi te mănâncă! Vai de Ianis, ce pățește cu taică-su!”. Gigi Becali anunță revoluția la echipa națională a României

Gigi Becali a vorbit fără ocolișuri despre Gică Hagi la naționala României. Patronul FCSB-ului a spus de ce „Regele” merită să fie selecționer, dar a comentat și subiecte precum ce va urma pentru Ianis Hagi, cât și pentru întreaga echipă odată cu schimbarea de antrenor. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat latifundiarul din Pipera la ediția specială de FANATIK SUPERLIGA.

De ce crede Gigi Becali că Gică Hagi este omul potrivit să fie selecționerul României

Naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial organizat de SUA, Mexic și Canada în vara acestui an, iar mandatul lui Mircea Lucescu a ajuns practic la final. Gică Hagi este cel care va prelua prima reprezentativă, urmând să bifeze, la rândul său, cea de-a doua experiență la cârma naționalei. Gigi Becali este încrezător că „Regele” va face minuni alături de „tricolori”.

„Hagi poate să facă din orice. De la el te aștepți la orice. Din moment ce a putut să ia cu Viitorul, o echipă… a luat de două ori campionatul. Te poți aștepta la orice de la el. Jucători valoroși noi nu avem, doar că atunci când cineva știe să facă o echipă, poate înlocui cât de cât valoarea cu spiritul de echipă, cu lupta. La Hagi nu merge, ăla te mănâncă. Nu alergi, te distruge.

Nu contează cum te cheamă, el e leu pe margine acolo, zbiară, te mănâncă. Nu te aștepta acum la mari performanțe, că nu are cu cine… Noi nu avem un mijlocaș valoros, nu ai cu cine. Mie îmi place Dragomir ăla, e muncitor, îmi place de el ca închizător, dar nu avem mijlocași valoroși. Marius Marin ăla, săracul, nu mai e. Stanciu e valoros, se știe, dar e bătrân. Nu mai poate, nu mai merge!”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali știe ce urmează pentru Ianis Hagi odată cu venirea lui Gică Hagi selecționer. „Pe el pică!”

Gică Hagi schimbă tot la naționala României, Gigi Becali consideră că Ianis Hagi va îndura cele mai multe critici din partea tatălui său, dacă nu se va ridica la nivelul cerut. Latifundiarul din Pipera l-a lăudat însă pe tânărul mijlocaș român.

„O să joace cu Ianis la mijloc, vede el. Dacă e Gică pe margine… vai de el. Mai mult o să îl certe pe el decât pe ceilalți. Își va vărsa nervii pe el. Ianis e un băiat atât de cuminte cum nu am văzut în viața mea. Am stat la masă o dată cu el… așa băiat cuminte. Îl respectă maxim pe Gică.

La Viitorul, Hagi juca cu un închizător și cu Ianis acolo la centru. Acum pe Ianis pică, o să îi zică că el trebuie să fie liderul acum. Gică o să facă treabă, o să vedeți!”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali are încredere totală în Gică Hagi

, urmând ca primele teste oficiale să fie cele din toamnă, în Nations League. Patronul FCSB-ului este convins că România va ajunge la EURO 2028 sub comanda lui Hagi.

„Gică ne califică la EURO, peste doi ani. Este și soarta, norocul lui. Este făcut pentru fotbal, are noroc la fotbal. Dumnezeu l-a făcut campion. O să vedeți, așa s-a născut. Destinul lui e special, e de campion. Va fi campion, cum ar veni, și la echipa națională. Așa cred eu, analiza mea!”, a concluzionat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.