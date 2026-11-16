Hagi vrea posesia, dar România NU poate! “Suntem echipă de contraatac!”

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Gică Hagi visează să transforme naționala României într-o echipă care controlează mingea și domină adversarii, însă planul selecționerului a stârnit o dezbatere aprinsă la FANATIK SUPERLIGA. După victoria cu Polonia, scor 2-1, Mihai Stoichiță, Adrian Ilie, Dănuț Lupu și Marius Șumudică au analizat șansele ca tricolorii să renunțe la stilul bazat pe organizare defensivă și contraatac. Verdictul este unul rezervat: România are fotbaliști cu potențial, dar transformarea dorită de Hagi necesită timp, continuitate și o schimbare profundă a mentalității de joc.

Mihai Stoichiță explică de ce Gică Hagi nu poate transforma peste noapte România într-o echipă de posesie

Victoria României cu Polonia, scor 2-1, a readus optimismul în jurul echipei naționale. Tricolorii au reușit să obțină un succes important pe Arena Națională, după patru înfrângeri consecutive, însă Gică Hagi are obiective mult mai ambițioase decât câștigarea unui singur meci. Selecționerul își dorește o națională capabilă să aibă inițiativa, să controleze posesia și să își domine adversarii. Este filosofia pe care a promovat-o de-a lungul carierei de antrenor, în special în perioada petrecută la Viitorul și Farul.

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La FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a explicat că este extrem de dificilă la nivelul unei echipe naționale, unde timpul de pregătire este limitat. Directorul tehnic al FRF a amintit că România a avut în trecut perioade în care posesia a reprezentat un element important al jocului, sub conducerea unor selecționeri precum Angelo Niculescu și Mircea Lucescu.

„Au fost perioade în care jocul de posesie a fost literă de lege la echipa națională, cu Angelo Niculescu și Mircea Lucescu. Clar, nu puteți să mă contraziceți. Jocul de posesie îți cere, obligatoriu, jucători adecvați pentru treaba asta. Trebuie o calitate tehnică extraordinară. Luăm ca exemplu Barcelona sau City. Păi ei adună cei mai buni jucători din lume ca să facă treaba asta”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Oficialul federației consideră că principala problemă a lui Hagi este imposibilitatea de a lucra zilnic cu fotbaliștii, așa cum o făcea la echipa de club: „Gică are un mare ghinion. Nu mai antrenează Farul, unde făcea ce voia, echipă de posesie. Aici nu are timp, pentru că vin jucători din toate colțurile lumii, cu diferite valori individuale. Ce timp să ai? Ce poți face în două zile cu o echipă de fotbal?”, a explicat Stoichiță.

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Mihai Stoichiță, avertisment pentru Hagi: „Sper să nu fie un vis utopic!”

Mihai Stoichiță nu consideră imposibil ca România să își schimbe stilul, dar avertizează că selecționerul trebuie să găsească un echilibru între filosofia sa și calitățile actualului lot. În opinia directorului tehnic al FRF, succesul cu Polonia a demonstrat că tricolorii pot fi eficienți atunci când combină momentele de posesie cu reacțiile rapide și tranzițiile ofensive.

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„Dacă acești jucători reușesc să facă ce au implementat, adică posesie îmbinată cu reactivitatea care ne-a dus la succes ieri, atunci e altceva. Aseară am încercat să ajungem la poarta adversă, dar n-am reușit decât foarte greu. Ambele echipe erau proaspete, aveau forță și disponibilitate pentru meciul ăsta”, a analizat Stoichiță.

Acesta a subliniat că Hagi dispune totuși de fotbaliști cu o tehnică bună, capabili să participe la construcția jocului. Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Alexandru Cicâldău, Vlad Dragomir sau Marius Corbu sunt doar câteva dintre numele invocate: „Deci cel mai mare ghinion al lui Hagi e că nu are nici timp și nici jucători pentru a face ceea ce vrea el. Jucători are, să zicem, dar nu e timp deloc. La națională nu ai timp să lucrezi ca la o echipă de club. Ăsta e visul lui, să faci posesie. Sper să nu fie un vis utopic. S-ar putea să reușească”, a continuat oficialul FRF.

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Stoichiță a încheiat într-o notă optimistă, considerând că victoria împotriva Poloniei reprezintă un câștig important în plan mental: „Contribuția lui Gică la meciul ăsta e readucerea echipei la o stare competițională foarte bună. Știți ce a fost ieri? Tun psihologic pentru România!”, a punctat Mihai Stoichiță.

Adrian Ilie nu crede că România poate domina adversarii puternici

Adrian Ilie a avut o poziție și mai categorică în privința stilului pe care România ar trebui să îl adopte. Fostul mare atacant consideră că victoria cu Polonia a fost obținută în primul rând datorită organizării defensive, nu prin controlul jocului. În opinia sa, tricolorii au știut să profite de spațiile lăsate de adversari și au fost eficienți în momentele decisive.

„Ieri am câștigat meciul doar că ne-am organizat mai bine defensiv. A știut ce să facă, să-i lase să joace puțin, am încercat și noi să atacăm cât am putut, dar, ca organizare de grup, am câștigat mult în acest joc. Avem jucători la mijloc foarte lenți și nu cred că putem avea un joc de posesie la nivelul pe care-l crede Gică”, a declarat Adrian Ilie.

Fostul internațional a evidențiat însă și un câștig important în ofensivă: Daniel Bîrligea. Atacantul poate oferi României soluții suplimentare în jocul direct și în tranzițiile rapide: „În atac am câștigat, totuși. Bîrligea poate face diferența și mergem în Bosnia cu o echipă care să joace bine pe contraatac și să câștige meciul. În fotbal e important să te aperi bine, să nu primești gol și să ai o oportunitate să deschizi scorul și să joci mai lejer”, a explicat Adrian Ilie.

Adrian Ilie anticipează un meci dificil în Bosnia: „Vom fi dominați”

Adrian Ilie a insistat asupra faptului că România trebuie să își adapteze jocul la valoarea adversarului, în loc să încerce să impună posesia în orice condiții. Acesta este de părere că Bosnia va încerca să controleze confruntarea, iar tricolorii ar putea avea din nou nevoie de o organizare defensivă solidă și de contraatacuri rapide.

„Polonia a vrut să câștige meciul aseară, doar că a rămas descoperită în apărare și am putut să marcăm. În Bosnia cred că va fi la fel, vom fi dominați de echipa adversă. Jocul de contraatac și organizarea cred că vor fi atuul nostru principal acolo și cred că și pentru meciurile următoare”, a spus Adrian Ilie.

Acesta nu exclude posibilitatea ca România să controleze posesia împotriva unor adversari de valoare apropiată, însă consideră că lucrurile se schimbă atunci când tricolorii întâlnesc echipe superioare: „Putem avea o posesie bună, dar nu cu echipe așa tari, poate cu echipe de nivelul nostru. Mulți antrenori mari au spus că atâta timp cât nu le dai mingea adversarilor, șansele mai mari sunt să câștigi tu. Doar că în momentul de față trebuie să ai și echipă să facă asta, să aibă posesie”, a completat fostul internațional.

Dănuț Lupu a identificat condiția esențială pentru planul lui Gică Hagi

Dănuț Lupu a privit problema dintr-o altă perspectivă. Fostul mijlocaș consideră că , dar numai dacă jucătorii convocați de Gică Hagi vor avea continuitate la formațiile de club. În opinia sa, ritmul competițional și pregătirea fizică sunt esențiale pentru un stil de joc bazat pe circulația mingii, demarcări și mișcare permanentă.

„Eu cred că ceea ce vrea Hagi va putea să facă la echipa națională doar în momentul în care toți jucătorii convocați vor juca la echipele de club. Ca să ai posesie, trebuie să și alergi puțin. Nejucând la echipele de club, e greu să ai posesie”, a declarat Dănuț Lupu.

Fostul internațional a oferit și exemple concrete de fotbaliști care ar putea beneficia de mai multe minute jucate: „De ce să fie imposibil asta? Poate se transferă și Ianis la iarnă la o echipă unde va juca meci de meci, poate Bîrligea prinde mai multe minute”, a adăugat Lupu.

Marius Șumudică, verdict dur despre planul lui Hagi: „Nu ajungi nici în 2-3 ani!”

Marius Șumudică a explicat, din perspectiva unui antrenor, cât de complicată este trecerea de la un stil reactiv la unul bazat pe posesie și atac pozițional. Tehnicianul a subliniat că o asemenea schimbare presupune mult mai mult decât simpla dorință a selecționerului. Fotbaliștii trebuie să își dezvolte automatisme, să înțeleagă unghiurile de pasare și să aibă personalitatea necesară pentru a controla ritmul partidelor.

„E foarte greu ce vrea Gică. Asta necesită timp. Eu mă uit la mine, la o echipă de club la care lucrez zi de zi și e foarte greu să transformi o echipă prin valoarea intrinsecă a jucătorilor. E greu să transformi dintr-o echipă reactivă într-una care să aibă posesie, să ducă atacul pozițional. Intervine valoarea jucătorilor, mentalitatea lor, modul lor de a se adapta la acest atac pozițional, de a avea unghiuri de joc și personalitate”, a declarat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Antrenorul consideră că România are în prezent o problemă suplimentară: lipsa unui lider la mijlocul terenului, capabil să dicteze ritmul și să gestioneze momentele dificile ale unui meci: „Noi, în momentul de față, nu avem personalitate. Nu avem un lider la echipa națională care să tempereze jocul, să ducă mingea din stânga-n dreapta. Cum să ajungi să ai 70% posesie în câteva meciuri? Nu ajungi nici în 2-3 ani. Bine, cu echipe slab cotate, da”, a punctat Marius Șumudică.

De ce crede Șumudică că Hagi nu va renunța la filosofia sa: „E greu să te debarasezi de asta”

Marius Șumudică a explicat și de ce Gică Hagi insistă asupra ideii de a construi o echipă națională dominantă. În opinia sa, această mentalitate vine din experiența selecționerului ca fotbalist, dar și din activitatea de antrenor la Viitorul, unde a promovat constant un joc ofensiv, bazat pe posesie.

„Gică e crescut într-un mediu în care a dominat, a fost peste tot unde echipele dominau, apoi a fost antrenor la Viitorul, unde a dezvoltat această idee de a domina jocul și de a pasa mult. E greu să te debarasezi de asta, dar e greu să transformi o echipă cu deprinderi de a juca contraatacul într-o mașinărie de posesie”, a explicat Șumudică.

Tehnicianul lui CFR Cluj a încheiat cu o observație despre întregul fotbal românesc, susținând că dificultatea de a controla jocul împotriva adversarilor puternici există inclusiv la nivelul selecționatelor de juniori: „Dacă luăm treptat de la U15, pot spune că nu avem o echipă națională care să domine o forță a fotbalului cu 70% posesie. Nici la nivelul ăla de vârstă, dar la seniori?”, a concluzionat Marius Șumudică.