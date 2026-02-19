„Hai afară la zăpadă!”. Apel disperat la deszăpezire al clubului din SuperLiga înaintea meciului decisiv

ADVERTISEMENT

România a fost lovită în aceste zile de un cod portocaliu de ninsoare, iar stratul de zăpadă așternut atinge înălțimi nemaiîntâlnite în ultimii ani. Cum etapa a 28-a din SuperLiga bate la ușă, echipele trebuie să curețe stadioanele. În aceeași situație se află și Oțelul, clubul solicitând ajutor din partea suporterilor.

Oțelul, apel la fani pentru a ajuta la deszăpezire

Oțelul are în fața un meci extrem de dificil. Gălățenii așteaptă vizita lui UTA în etapa a 28-a din SuperLiga, iar această partidă poate fi decisivă în lupta pentru play-off.

Cu doar o zi înainte de disputarea meciului, Oțelul a solicitat, prin intermediul rețelelor de socializare, ca fanii să se alăture procedurii de deszăpezire. Gălățenii speră că pot curăța stadionul în timp util, iar în acest sens au postat și un videoclip cu mai multe persoane care scoteau zăpada cu lopețile.

„SC Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA Arad! Clubul nostru a început deja lucrările pentru pregătirea suprafeței de joc în vederea meciului de mâine. Facem un apel către toți suporterii care doresc să dea o mână de ajutor: vă așteptăm astăzi, pe toată durata zilei, la Stadionul Oțelul pentru a contribui la deszăpezirea terenului”, s-a arătat în .

Riscă Oțelul – UTA să fie amânat din cauza zăpezii?

Justin Ștefan a anunțat că meciurile din această etapă din SuperLiga se vor disputa, în ciuda zăpezii, la orele programate inițial. Totuși, secretarul general al LPF a expus că problemele majore sunt la Galați, acolo unde vremea se va îndrepta, și Botoșani, oraș în care sunt anunțate ninsori și vineri.

„Momentan, vremea pune probleme la Galați și la Botoșani. Am înțeles că la Galați vremea se va îndrepta, dar la Botoșani e posibil, conform prognozei meteo, să ningă din nou vineri”, a declarat Justin Ștefan, conform .

