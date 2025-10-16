Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Hai să joci pentru România!” Mircea Lucescu a plecat din țară ca să convingă un fotbalist să vina la națională! Ce spune de austriacul Florucz

Mircea Lucescu, eforturi pentru convingerea unui fotbalist să reprezinte România. Ce a discutat cu jucătorul, dar și cu Florucz, cel care reprezintă acum Austria.
Mihai Dragomir
16.10.2025 | 08:45
Hai sa joci pentru Romania Mircea Lucescu a plecat din tara ca sa convinga un fotbalist sa vina la nationala Ce spune de austriacul Florucz
EXCLUSIV FANATIK
Pe cine a încercat Mircea Lucescu să convingă să joace pentru naționala României. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Mircea Lucescu a discutat cu mai mulți fotbaliști români din străinătate despre posibilitatea de a veni să joace sub „tricolor”. Ce a discutat selecționerul cu aceștia și ce s-a întâmplat în cazul fiecăruia.

Mircea Lucescu a fost personal să discute cu un jucător pentru a reprezenta România. Ce răspuns a primit selecționerul

Mircea Lucescu a vorbit despre Umit Akdag, fundaș central care a impresionat la EURO de tineret din vara acestui an și pentru care selecționerul s-a dus în Turcia să discute personal cu el. Ultimele detalii despre situația tânărului fotbalist.

„Am vorbit și cu Akdag să-l conving să vină. Nu l-am convins. I-am zis să se mai gândească, el tot speră să îl ia în echipa Turciei. În echipa Turciei va fi greu să debuteze, pentru că acolo sunt jucători care au debutat cu mine. E vorba de Demiral, care a marcat cele două goluri cu Austria în optimi la Campionatul European, din corner. Și al doilea este Caglar, s-a întors în Turcia pentru bani, că turcii plătesc extraordinar pentru ăștia.

I-am zis că îi va fi foarte greu să ajungă acolo și că aici are o posibilitate, cel puțin până se întoarce Drăgușin. A zis că s-a gândit, că a vorbit cu familia. El e născut aici, dar s-a întors în Turcia, pentru că părinții sunt turci. Și sigur că și el la un moment dat se va întoarce acolo de unde sunt părinții. El vrea în Turcia!”, a spus inițial Mircea Lucescu.

Cazul lui Raul Florucz și al lui Daniel Boloca. Mircea Lucescu a oferit detalii

Umit Akdag nu este primul fotbalist pentru care s-au făcut eforturi să fie convins să joace pentru România. Nu cu mult timp în urmă, atacantul Raul Florucz și mijlocașul Daniel Boloca s-au aflat în aceeași situație, însă au refuzat. Mircea Lucescu a vorbit despre cei doi jucători.

„Și cu Florucz n-am insistat absolut deloc. Dacă vrea și-și dorește, foarte bine. Și cu Boloca, de la Sassuolo, am fost special să discut. Dacă simt că vrei, e în regulă, dacă nu, bine!”, a mai spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Raul Florucz a spus de ce a refuzat, de fapt, naționala României

Născut la Viena, din părinți români, Raul Florucz evoluează în prezent la Union Saint-Gilloise, în Belgia. Atacantul a ales să joace pentru naționala Austriei, deși putea reprezenta și România. El a comentat decizia luată chiar după meciul direct dintre cele două naționale.

„Nu a fost așa greu de luat (n.r. decizia), pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România. Nu sunt absolut deloc bucuros că am pierdut meciul, dar am tot respectul pentru România. Părinții mei sunt din România, deci tot respectul”, a precizat Raul Florucz după România – Austria 1-0, meci în care a intrat pe teren în minutul 86.

De ce a refuzat Daniel Boloca, de fapt, naționala României

Daniel Boloca, fotbalist care joacă în Serie A la Sassuolo, a fost dorit de FRF, pentru a reprezenta România. Mijlocașul născut în Italia a declinat propunerea, concentrându-și atenția către selecționata Italiei.

Roberto Mancini, fostul tehnician al italienilor, l-a convocat la o acțiune a Squadrei Azzurra, însă fotbalistul nu a mai jucat ulterior. Mircea Lucescu a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, cu mijlocașul: „Am avut o discuție cu Boloca, de la Sassuolo, și mi-a zis că el speră să joace la naționala Italiei. A fost deștept Mancini că l-a chemat o dată.

Când a aflat că naționala României îl dorește l-a chemat la un meci al echipei Italiei. Pe urmă nu l-a mai chemat. Dar asta i-a dat băiatului de gândit că ar putea odată să ajungă acolo. Bineînțeles că l-a păcălit!”, spunea Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA, în toamna anului 2024.

Mircea Lucescu a spus ce a vorbit cu jucătorii români din străinătate

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
