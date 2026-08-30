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Scandal după FCSB – UTA! Marius Baciu s-a enervat când fanii i-au cerut demisia: „Hai să jucați voi!”

Peluza Nord cere schimbarea antrenorului după FCSB - UTA 1-3. Suporterii au transmis un mesaj dur și vor un tehnician cu putere totală de decizie. „Hai să jucați voi!”
Alex Bodnariu
31.08.2026 | 01:00
Scandal dupa FCSB UTA Marius Baciu sa enervat cand fanii iau cerut demisia Hai sa jucati voi
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Peluza Nord nu mai suportă situația de la FCSB! Mesaj direct după 1-3 cu UTA. Foto: Captură Orange Sport
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Peluza Nord a reacționat după ce FCSB a suferit un nou eșec în SuperLiga României. Roș-albaștrii au fost învinși clar la Târgoviște de UTA, scor 1-3. La finalul jocului, suporterii au cerut o schimbare pe banca tehnică. Marius Baciu nu mai primește sprijin din partea galeriei.

Peluza Nord nu mai suportă situația de la FCSB! Mesaj direct după 1-3 cu UTA

FCSB a evoluat mult sub nivelul așteptărilor în meciul jucat la Târgoviște împotriva celor de la UTA. Arădenii au înscris de trei ori în poarta lui Ștefan Târnovanu și mai puteau marca în câteva rânduri. În atac, roș-albaștrii nu au arătat aproape nimic.

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Lucrurile nu arată deloc bine la FCSB. Echipa a fost eliminată încă din primul tur disputat în cupele europene, iar în campionat a ajuns la două înfrângeri la rând. Urmează derby-ul cu Dinamo, liderul SuperLigii, iar mai nou și situația din vestiar este una extrem de tensionată.

După conferința de presă, Marius Baciu a fost primit cu ostilitate de suporterii FCSB. Fanii i-au scandat „Demisia! Demisia!” în momentul în care antrenorul roș-albaștrilor a ieșit din stadion. Marius Baciu s-a enervat când a văzut reacția dură a suporterilor și le-a răspuns înainte de a urca în autocar: „Hai să jucați voi!”.

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„Poate merită riscul!”. Ironie devastatoare a Peluzei Nord după un nou eșec al FCSB

La finalul jocului, Peluza Nord a postat pe Facebook un mesaj dur. Suporterii sunt de părere că Gigi Becali trebuie să aducă la echipă un antrenor cu experiență, care să poată lua deciziile pe cont propriu. Marius Baciu a fost din nou contestat de fani, care i-au cerut demisia după eșecul cu UTA.

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Dacă nici sistemul ăsta cu trei fundași n-a mers, poate încercăm și noi ceva nou. Ceva chiar revoluționar. Luăm un antrenor, îl lăsăm să spună ce jucători îi trebuie, îl lăsăm să-i antreneze, să-și aleagă singur sistemul, să-i așeze în teren cum crede el și să facă schimbările pe care le consideră. Adică, pe scurt, îl lăsăm să fie antrenor. Nu știm dacă s-a mai încercat, dar în situația în care suntem poate merită riscul”, a transmis Peluza Nord pe rețelele de socializare.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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