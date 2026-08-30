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Peluza Nord a reacționat după ce FCSB a suferit un nou eșec în SuperLiga României. Roș-albaștrii au fost învinși clar la Târgoviște de UTA, scor 1-3. La finalul jocului, suporterii au cerut o schimbare pe banca tehnică. Marius Baciu nu mai primește sprijin din partea galeriei.

Peluza Nord nu mai suportă situația de la FCSB! Mesaj direct după 1-3 cu UTA

FCSB a evoluat mult sub nivelul așteptărilor în meciul jucat la Târgoviște împotriva celor de la UTA. Arădenii au înscris de trei ori în poarta lui Ștefan Târnovanu și mai puteau marca în câteva rânduri. În atac, roș-albaștrii nu au arătat aproape nimic.

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Echipa a fost eliminată încă din primul tur disputat în cupele europene, iar în campionat a ajuns la două înfrângeri la rând. Urmează derby-ul cu Dinamo, liderul SuperLigii, iar mai nou și situația din vestiar este una extrem de tensionată.

După conferința de presă, Marius Baciu a fost primit cu ostilitate de suporterii FCSB. Fanii i-au scandat „Demisia! Demisia!” în momentul în care antrenorul roș-albaștrilor a ieșit din stadion. Marius Baciu s-a enervat când a văzut reacția dură a suporterilor și le-a răspuns înainte de a urca în autocar: „Hai să jucați voi!”.

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„Poate merită riscul!”. Ironie devastatoare a Peluzei Nord după un nou eșec al FCSB

La finalul jocului, Peluza Nord a postat pe Facebook un mesaj dur. Suporterii sunt de părere că G care să poată lua deciziile pe cont propriu. Marius Baciu a fost din nou contestat de fani, care i-au cerut demisia după eșecul cu UTA.

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„Dacă nici sistemul ăsta cu trei fundași n-a mers, poate încercăm și noi ceva nou. Ceva chiar revoluționar. Luăm un antrenor, îl lăsăm să spună ce jucători îi trebuie, îl lăsăm să-i antreneze, să-și aleagă singur sistemul, să-i așeze în teren cum crede el și să facă schimbările pe care le consideră. Adică, pe scurt, îl lăsăm să fie antrenor. Nu știm dacă s-a mai încercat, dar în situația în care suntem poate merită riscul”, a transmis Peluza Nord pe rețelele de socializare.