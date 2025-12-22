„Hai să le facem ăstora ce ne-a făcut Dinamo nouă”. Acestea au fost cuvintele cu care jucătorii FCSB au ieșit din vestiar! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a luat cele 3 puncte din derby-ul cu Rapid, disputat pe Arena Națională. Mai toți analiștii din fotbalul românesc au lăudat intensitatea jocului prestat de roș-albaștri, iar Mihai Stoica, președintele clubului, a comparat evoluția din partida cu giuleștenii cu cea din duelul cu Dinamo.

FCSB a obținut victoria în ultimul derby al anului din Superliga

Roș-albaștrii au început foarte tare partida cu Rapid. Giuleștenii nu au putut crea mai nimic în prima repriză, întrucât jucătorii de la FCSB țineau liniile foarte sus și recuperau aproape fiecare minge. Mai mult, în atac, campioana României a pus constant presiune.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere tactic, roș-albaștrii au câștigat clar duelul cu Rapid. Giuleștenii au dat drumul la joc abia pe finalul partidei, când au și redus din diferență după o lovitură de la punctul cu var.

Mihai Stoica, laude pentru jucătorii de la FCSB după 2-1 cu Rapid

, a făcut o comparație între meciul cu Rapid și cel cu Dinamo. În derby-ul cu „câinii roșii”, roș-albaștrii au avut ei probleme. Atunci, jucătorii lui Kopic au avut un ritm mult mai bun.

ADVERTISEMENT

„Noi asta voiam să facem și cu Dinamo, dar s-a putut doar cu Rapidul. Noi așa am vrut să jucăm și cu Dinamo. Să știi că a fost o discuție în biroul nostru, nu în vestiar. Am zis: «Hai să le facem astora ce ne-a făcut Dinamo nouă». Chestia e că Dinamo ne-a luat tare, dar nu a avut ocazii clare. Noi am început meciul și, în minutul 5, aveam trei incursiuni în careul Rapidului.

ADVERTISEMENT

I-am luat sus. Nu au putut să joace din cauza faptului că noi am jucat foarte bine. Am jucat aproape perfect. Șut a jucat extraordinar, el a dat tonul. Crețu face 37 de ani în câteva zile. Lixandru a jucat fundaș central, iar Pantea, care e fundaș dreapta, a jucat în stânga. Normal că te gândești cu teamă înainte de meci”, a declarat MM Stoica la FANATIK SUPERLIGA.